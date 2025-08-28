Το Μετάλλιο Εξαίρετης Προσφοράς προς την πατρίδα απένειμε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης σε οκτώ διακεκριμένους Κύπριους ομογενείς, στο πλαίσιο δεξίωσης που παρέθεσε μαζί με την σύζυγό Φιλίππα Καρσερά Χριστοδουλίδη, στο Προεδρικό Μέγαρο.

Στην εκδήλωση, στην οποία παρέστησαν οι πολιτειακές και εκκλησιαστικές Αρχές του τόπου καθώς και μεγάλος αριθμός ομογενών που συμμετέχουν στο Παγκόσμιο Συνέδριο Κυπρίων Διασποράς, που λαμβάνει χώρα αυτές τις μέρες στη Λευκωσία, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, απονέμοντας τα μετάλλια, ανέφερε, ανάμεσα σε άλλα, ότι «ως ελάχιστη ένδειξη εκτίμησης και αναγνώρισης του ανεκτίμητου έργου που επιτελεί η Κυπριακή Διασπορά, και που είχα την ευλογία να το βιώσω προσωπικά, αποδίδουμε τιμή σε εξέχουσες προσωπικότητες των Αποδήμων μας για τη διαχρονική τους προσφορά στον τόπο και την κοινωνία ευρύτερα.

Σε αυτό το πλαίσιο, απονέμουμε απόψε την ύψιστη τιμή σε οκτώ εκλεκτούς συμπατριώτες μας που ξεχώρισαν, μεταξύ άλλων, για το ενάρετο ήθος, την αφοσίωση και τη διαχρονική συμβολή τους στην πρόοδο και το κοινό καλό.

Αναφέρομαι συγκεκριμένα:

Στον κ. Αντρέα Κυπριανίδη, στον κ. Νίκο Τζιάζα, στον κ. Γιώργο Γιακουμή, στον κ. Κυριάκο Ακαθιώτη, στην κα Αθηνά Χαραλαμπίδη, στον κ. Νέστορα Νέστορος, στον κ. Ανδρέα Σάββα Δημητρίου και στη μακαριστή Χριστίνα Χαραλάμπους.

Η πολύτιμη προσφορά σας στην πατρίδα μας, στην Κυπριακή Δημοκρατία, στον Κυπριακό Ελληνισμό θα χαίρει για πάντα της βαθιάς και ανυπόκριτης ευγνωμοσύνης της Πολιτείας, του συνόλου του κυπριακού λαού και εμού προσωπικά».

Παραλαμβάνοντας το μετάλλιο, ο κ. Κυπριανίδης ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι στη ζωή του από διάφορες θέσεις έλαβε και άλλες τιμές, όμως η αποψινή είναι ξεχωριστή, συγχαίροντας παράλληλα τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για το έργο του και ευχόμενος κάθε επιτυχία στις προσπάθειες του για επίλυση του Κυπριακού.

Ο κ. Τζιάζας αναφέρθηκε, ανάμεσα σε άλλα, στη συμβολή παιδιών και νέων ομογενών στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής (ΗΠΑ), που αριθμούν τους 450, μέσα από την ποδοσφαιρική ομογενειακή οργάνωση «Ελευθέρια Παγκύπριος», της Νέας Υόρκης.

Ο κ. Γιακουμή, μεταξύ άλλων, ευχαρίστησε θερμά τον Πρόεδρο και την Κυβέρνηση για την τιμή που δέχθηκε.

Ο κ. Ακαθιώτης είπε ότι οι ομογενείς στη Μεγάλη Βρετανία δεν θα μπορούσαν να πετύχουν όσα πέτυχαν χωρίς τόσο καλούς συνεργάτες ιερείς, ενώ έκανε ιδιαίτερη μνεία στην προσφορά του επίσης τιμώμενου Γιώργο Γιακουμή.

Η κ. Χαραλαμπίδη, εκ μέρους της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καναδά, ανέφερε από πλευράς της, μεταξύ άλλων, ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας καταβάλλει άοκνες προσπάθειες για επίλυση του Κυπριακού, σημειώνοντας πως η φήμη της Κύπρου για τον ανθρωπιστικό της ρόλο στην περιοχή μέσω και της πρωτοβουλίας «Αμάλθεια» έχει φτάσει μέχρι και τον Καναδά, αφού γίνεται ευρέως συζήτηση για το θέμα αυτό.

Ο κ. Νέστορος, παραλαμβάνοντας το μετάλλιο, ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι η τιμή που αποδίδεται απόψε ενισχύει την επίγνωση του χρέους και της ευθύνης για το έργο που αναλαμβάνουν οι τιμώμενοι, καθώς και τις αρχές και αξίες που υπηρετούν. Πρόσθεσε ότι ο Ελληνισμός της Αφρικής, ο οποίος έχει ιστορία ενός και πλέον αιώνα, βρίσκεται σχεδόν σε όλες τις χώρες της Αφρικής, ανεγείροντας εκκλησίες, σχολεία, συλλόγους και πολλά άλλα, που αναδεικνύουν τον πολιτισμό και τη θρησκεία, ενώ παράλληλα τιμά τους ήρωες της Κύπρου. Σημείωσε επίσης ότι η προώθηση του εθνικού προβλήματος αποτελεί τον κύριο στόχο της ομογένειας.

«Η αναγνώριση του έργου και της προσφοράς μας από εσάς, τον ανώτατο άρχοντα της Κυπριακής Δημοκρατίας, ενισχύει το φρόνημά μας και μάς ενθαρρύνει να συνεχίσουμε το έργο μας», είπε, προσθέτοντας ότι αφιερώνει το μετάλλιο, ανάμεσα σε άλλους, στην ελληνική παροικία στη Ζιμπάμπουε, αλλά και στο σκλαβωμένο χωριό του, τη Φιλιά Μόρφου.

Ο κ. Δημητρίου, από πλευράς του, ανέφερε ότι ο ίδιος υπηρετεί τους αγώνες της Κύπρου στη Νότια Αφρική, σημειώνοντας ότι το μετάλλιο είναι αφιερωμένο στους συμπατριώτες μας της Νοτίου Αφρικής, στους αγνοουμένους της Κύπρου και ιδιαίτερα της Άσσιας, στους αξιωματικούς και στρατιώτες της 181ης και της 187ης μοίρας πεδινού πυροβολικού, αλλά και στην οικογένεια του και σε όλους τους συνεργάτες του από τα διάφορα μετερίζια, από τα οποία έχει υπηρετήσει.

Ανέφερε επίσης ότι οι ομογενείς στηρίζουν τις προσπάθειες του Προέδρου Χριστοδουλίδη για επίτευξη λύσης του Κυπριακού.

Τέλος, για τη μακαριστή Χριστίνα Χαραλάμπους, ο Πρόεδρος της Κοινότητας Νοτίου Αυστραλίας κ. Ανδρέας Ευδόκου, παραλαμβάνοντας το μετάλλιο εκ μέρους της οικογένειας της εκλιπούσας, είπε, μεταξύ άλλων, ότι από τα νεανικά της χρόνια η Χριστίνα Χαραλάμπους είχε έντονη προσφορά στην παροικία, με μεγάλη παρουσία, ζήλο και αφοσίωση, έχοντας τεράστια αγάπη για την πατρίδα, πάντοτε δουλεύοντας αθόρυβα.

Δείτε εικόνες: