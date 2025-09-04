Η Κύπρος θα διεκδικήσει και άλλες μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις, είπε απόψε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, προσερχόμενος στο στάδιο Σπύρος Κυπριανού, στη Λεμεσό, για να παρακολουθήσει τον αγώνα μεταξύ Ελλάδας και Ισπανίας, στο πλαίσιο του Ευρωμπάσκετ, και ερωτηθείς αν ο στόχος επετεύχθη με τη διοργάνωση του Ευρωμπάσκετ στην Κύπρο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «εκ του αποτελέσματος, η διοργάνωση στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία.

Να συγχαρούμε την Ομοσπονδία για την εξαιρετική διοργάνωση και από αύριο ξεκινά η δουλειά για την επόμενη διοργάνωση που θα φιλοξενήσουμε στην Κύπρο. Βλέπουμε ότι έχουμε τις δυνατότητες και ευρύτερα μέσα στο πλαίσιο που προσεγγίσαμε από την αρχή αυτό το Ευρωμπάσκετ, που είναι μια επένδυση για τους νέους μας, μια επένδυση για τον κυπριακό αθλητισμό».

Ερωτηθείς αν είναι μια υπόσχεση στον κυπριακό λαό, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε «υπόσχεση ότι θα διεκδικήσουμε παρόμοιες μεγάλες διοργανώσεις. Και θέλω να αναφέρω κάτι για την Εθνική Κύπρου που είχε μια πολύ αξιόλογη παρουσία, τα παιδιά κέρδισαν πολλές εμπειρίες και είμαι σίγουρος ότι θα βοηθήσει και στη συνέχεια την Εθνική μας Ομάδα».

Κληθείς να προβεί σε μια πρόβλεψη για το αποτέλεσμα του αποψινού καλαθοσφαιρικού αγώνα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας απάντησε «ελπίζω να έχουμε το αποτέλεσμα που όλοι επιθυμούμε».