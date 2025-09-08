Ιδέες που θα βοηθήσουν τη διαδικασία στο Κυπριακό να προχωρήσει προς τα εμπρός ετοίμασε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, όπως ο ίδιος αποκάλυψε χθες στη διάρκεια δηλώσεών του. Εμφανίστηκε έτοιμος για τη συνάντηση με την Ολγκίν τέλος της εβδομάδας, με την οποία προτίθεται να συζητήσει τρόπους με τους οποίους θα μπορεί η προσπάθεια στο Κυπριακό να πάρει προς τα εμπρός.

Η Μαρία Άνχελα Ολγκίν θα βρίσκεται στα μέσα της εβδομάδας στη Λευκωσία προκειμένου να έχει σειρά επαφών με τις δύο πλευρές. Η συνάντηση με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου, ενώ με τον Ερσίν Τατάρ θα συναντηθεί στις 15 Σεπτεμβρίου.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης εξέφρασε την ετοιμότητά του για την επικείμενη συνάντησή του στη Λευκωσία με την Προσωπική Απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, αναφέροντας ότι «έχουμε κάποιες συγκεκριμένες ιδέες για το πώς θα προχωρήσουμε». Παράλληλα, αποκάλυψε ότι στάληκε μήνυμα σε διμερές επίπεδο προς τον Λευκό Οίκο για το θέμα των πέντε Ελληνοκυπρίων που συνεχίζουν να κρατούνται παράνομα στα κατεχόμενα.

Οι δηλώσεις του Προέδρου έγιναν σε δημοσιογράφους στο περιθώριο του ετήσιου μνημόσυνου του πρώην Προέδρου της Βουλής και Υπουργού Εξωτερικών Αλέκου Μιχαηλίδη στο χωριό Μηλικούρι. Ο Νίκος Χριστοδουλίδης υπογράμμισε τη σημασία της επίσκεψης της Ολγκίν πριν τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, στο περιθώριο της οποίας θα πραγματοποιηθεί συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη.

Πολιτική βούληση του ΟΗΕ για θετικές εξελίξεις

Παρά το γεγονός ότι η κ. Ολγκίν είχε αναγκαστεί για προσωπικούς λόγους να αναβάλει προηγουμένως την επίσκεψή της στην Κύπρο, ο Πρόεδρος τόνισε ότι «παρά το σύντομο του χρονικού διαστήματος η κάθοδός της ανάμεσα σε άλλα είναι και ένδειξη της πολιτικής βούλησης του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ να υπάρξουν θετικές εξελίξεις, τόσο προς την κατεύθυνση των όσων έχουμε συμφωνήσει αλλά και προς τον μεγάλο στόχο της επανέναρξης των συνομιλιών».

Ο κ. Χριστοδουλίδης διαβεβαίωσε ότι είναι έτοιμος για τη συνάντηση, τονίζοντας: «έχουμε κάποιες συγκεκριμένες ιδέες, για το πως θα προχωρήσουμε, επαναλαμβάνω και στα δύο επίπεδα που προανέφερα και σε αυτά που συμφωνήσαμε να υλοποιηθούν, γιατί το πιο σημαντικό είναι να υλοποιηθούν».

Μήνυμα στον Λευκό Οίκο για τους πέντε Ελληνοκυπρίους

Αναφορά έκανε ο ΠτΔ στην επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης Alain Berset στην Κύπρο, χαρακτηρίζοντάς την «μια σημαντική επίσκεψη». Αυτό συνδέεται άμεσα με το γεγονός ότι «πέντε συμπατριώτες μας συνεχίζουν να κρατούνται παράνομα από την κατοχική Τουρκία γιατί αντιλαμβάνεστε ότι αυτή η ενέργεια είναι από την κατοχική Τουρκία και είναι ένα θέμα, για το οποίο είμαστε ήδη σε επαφή».

Ο Πρόεδρος τόνισε ότι η σημερινή συνάντηση αποτελεί ευκαιρία να συζητηθεί «ακόμα πιο συγκεκριμένα σε συνέχεια και των άλλων ενεργειών που κάνουμε προς διάφορες κατευθύνσεις ευελπιστώντας πως αυτή η παράνομη, αυτή η πειρατική πράξη να τερματιστεί το συντομότερο δυνατόν».

Σε άμεση ερώτηση δημοσιογράφου για το αν στάληκε μήνυμα στον Λευκό Οίκο σχετικά με το θέμα των πέντε Ελληνοκυπρίων, ο κ. Χριστοδουλίδης απάντησε καταφατικά, διευκρινίζοντας ότι το μήνυμα στάληκε σε διμερές επίπεδο. «Όπως γνωρίζετε και από Αμερικανούς Γερουσιαστές μηνύματα στάλθηκαν σε διάφορες κατευθύνσεις και ευελπιστούμε αυτές οι προσπάθειες να φέρουν αποτέλεσμα», πρόσθεσε.

Επίσκεψη του γενικού γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης

Αναφερόμενος στις προκλήσεις από πλευράς του παράνομου καθεστώτος και κατά πόσον μπορεί να υπάρχει αισιοδοξία για τη συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα και τον κ. Τατάρ, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας διευκρίνισε ότι «υπεύθυνος για αυτές τις ενέργειες, και αναφέρομαι στους πέντε συμπατριώτες μας, είναι η κατοχική Τουρκία και όχι το καθεστώς, γιατί είναι με τις οδηγίες είτε με τη σύμφωνη γνώμη της Τουρκίας, η οποία κατέχει παράνομα έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας».

Τόνισε επίσης ότι «η συζήτηση και οι προσπάθειές μας επικεντρώνονται ακριβώς προς την κατεύθυνση της Τουρκίας», αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι «σίγουρα είναι κάτι το οποίο δεν δημιουργεί το αναγκαίο περιβάλλον που θα επιθυμούσαμε να έχουμε, αλλά την ίδια στιγμή γνωρίζουμε πολύ καλά ότι ποτέ δεν ήταν εύκολα τα δεδομένα στο Κυπριακό, παρά τα προβλήματα, τις δυσκολίες, τις προκλήσεις».

Ο Πρόεδρος κατέληξε με δέσμευση: «Εμείς είμαστε εδώ να πράξουμε ό,τι είναι δυνατόν, ακριβώς γιατί για μας η παρούσα κατάσταση πραγμάτων δεν μπορεί να αποτελεί το μέλλον του Κυπριακού».

Αντωνίου: Ειλικρινής βούληση στην τριμερή της Νέας Υόρκης

Παράλληλα, ο Αναπληρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Γιάννης Αντωνίου δήλωσε την Κυριακή ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα προσέλθει στην τριμερή της Νέας Υόρκης με ειλικρινή βούληση που θα διευκολύνει την αποστολή της Προσωπικής Απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα για το Κυπριακό, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, και θα ανοίξει το δρόμο που θα οδηγεί σε επανέναρξη απευθείας διαπραγματεύσεων για επίλυση του Κυπριακού.

Σε επιμνημόσυνο λόγο του στο εθνικό μνημόσυνο των ηρώων της κοινότητας Αγίου Αμβροσίου Κερύνειας, στον Μητροπολιτικό Ναό Αποστόλου Βαρνάβα στην Κοκκινοτριμιθιά, ο κ. Αντωνίου τόνισε ότι «εργαζόμαστε με ζητούμενο την επίλυση του Κυπριακού κατά τρόπο που θα οδηγεί σε μετεξέλιξη της Κυπριακής Δημοκρατίας σε ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος, χωρίς κατοχικά στρατεύματα, χωρίς εγγυητές με επεμβατικά δικαιώματα».

Ο Αναπληρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι «με διεκδικητικό ρεαλισμό, με αυτοπεποίθηση και τη βαθύτατη πεποίθηση ότι οφείλουμε να δώσουμε στα παιδιά μας μια πατρίδα ελεύθερη, θα εξαντλήσουμε κάθε διαπραγματευτική δυνατότητα, ώστε να ανατρέψουμε το επικίνδυνο στάτους κβο, να απαλλάξουμε τη χώρα μας από τον κατοχικό στρατό και να θεμελιώσουμε ένα μέλλον βιώσιμο και ασφαλές».

Αναφερόμενος στις δυσκολίες, ο κ. Αντωνίου σημείωσε ότι «είναι μέσα σε αυτό το δύσκολο περιβάλλον και μετά από τις επίμονες προσπάθειες του Προέδρου της Δημοκρατίας που ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών διόρισε Προσωπική Απεσταλμένη και συγκάλεσε δύο άτυπες διευρυμένες συναντήσεις για το Κυπριακό».

Τέλος, έκανε ιδιαίτερη μνεία στους ήρωες της κοινότητας Αγίου Αμβροσίου Κερύνειας, αναφέροντας ότι δεκατρείς άντρες της κοινότητας χάθηκαν κατά τη βάρβαρη τουρκική εισβολή του 1974. Από αυτούς, έξι έχουν ταυτοποιηθεί ως πεσόντες, ενώ άγνωστη παραμένει η τύχη των υπολοίπων επτά, οι οποίοι εξακολουθούν να θεωρούνται αγνοούμενοι.