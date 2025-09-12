Συγκεκριμένες ιδέες οι οποίες αποσκοπούν στο βοηθήσουν τη διαδικασία στο Κυπριακό να κινηθεί προς τα εμπρός θα παρουσιάσει ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης κατά τη σημερινή του συνάντηση με την ειδική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Η Μαρία Άνχελα Ολγκίν θα βρεθεί στο Λόφο το μεσημέρι, εγκαινιάζοντας τον τελευταίο κύκλο επαφών της στο νησί πριν από την τριμερή της Νέας Υόρκης.

Πρόθεση του Προέδρου Χριστοδουλίδη είναι μέσα από τη συνάντηση του με την Ολγκίν είναι να στείλει μηνύματα ενόψει τριμερούς με αποδέκτη τον ίδιο τον Αντόνιο Γκουτέρες. Η συνάντηση της Νέας Υόρκης, σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ» αναμένεται ότι θα πραγματοποιηθεί στις 27 Σεπτεμβρίου, χωρίς ωστόσο αυτή ημερομηνία να έχει επισημοποιηθεί από πλευράς Ηνωμένων Εθνών.

Σήμερα με Χριστοδουλίδη, Δευτέρα με Τατάρ

Η Μαρία Άνχελα Ολγκίν αναμενόταν να φτάσει στην Κύπρο χθες βράδυ, και σήμερα στις 12 το μεσημέρι θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη. Η συνάντηση με τον Ερσίν Τατάρ θα πραγματοποιηθεί στις 15 Σεπτεμβρίου.

Όπως είχε δηλώσει στη Νέα Υόρκη ο Εκπρόσωπος του ΓΓ του ΟΗΕ, Στεφάν Ντουζαρίκ, κατά την παραμονή της στο νησί η κ. Ολγκίν αναμένεται να έχει επαφές με τους εκπροσώπους των δύο ηγετών, καθώς και με άλλους παράγοντες.

Σημαντικό ότι έρχεται τώρα

Σε δηλώσεις του ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είχε, προσφάτως, αναφέρει πως θεωρεί ιδιαίτερα σημαντικό το ότι η κ. Ολγκίν θα επισκεφτεί την Κύπρο πριν από τη Γενική Συνέλευση ΟΗΕ, στο περιθώριο της οποίας θα υπάρξει συνάντησή του με τον ΓΓ του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, και τον Τ/κ ηγέτη.

Πρόσθεσε ακόμα ότι, παρά το γεγονός ότι η κ. Ολγκίν είχε αναγκαστεί για προσωπικούς λόγους να αναβάλει προηγουμένως την επίσκεψή της στην Κύπρο, “και παρά το σύντομο του χρονικού διαστήματος, η κάθοδός της ανάμεσα σε άλλα είναι και ένδειξη της πολιτικής βούλησης του ΓΓ του ΟΗΕ να υπάρξουν θετικές εξελίξεις, τόσο προς την κατεύθυνση των όσων έχουμε συμφωνήσει αλλά και προς τον μεγάλο στόχο της επανέναρξης των συνομιλιών».

Είμαστε έτοιμοι, είπε, «για αυτή τη συνάντηση, έχουμε κάποιες συγκεκριμένες ιδέες, για το πως θα προχωρήσουμε, επαναλαμβάνω και στα δύο επίπεδα που προανέφερα και σε αυτά που συμφωνήσαμε να υλοποιηθούν, γιατί το πιο σημαντικό είναι να υλοποιηθούν».

Καμιά έγνοια για συνομιλίες

Ο Ερσίν Τατάρ επιβεβαιώνει καθημερινά πως το τελευταίο πράγμα που τον ενδιαφέρει είναι εάν θα κινηθεί προς τα εμπρός το Κυπριακό. Η πολιτική της λύσης δύο κρατών στην Κύπρο έχει πλέον αρχίσει να γίνεται πιο αποδεκτή στη διεθνή σκηνή, χάρη και στη στήριξη της Τουρκίας, ισχυρίστηκε ο Τ/κ ηγέτης Ερσίν Τατάρ σε συνέντευξή του στην τουρκική κρατική τηλεόραση TRT Haber.

«Η μεγαλύτερη δύναμή μας στον ΟΗΕ είναι το γεγονός ότι στις ομιλίες του Προέδρου Ερντογάν δίνεται χώρος στην τδβκ» είπε, αναφερόμενος στο ψευδοκράτος. Είπε ότι η πρόσκληση που έλαβε από τα Ηνωμένα Έθνη για συμμετοχή σε συναντήσεις, ενώ είναι γνωστή η θέση του για δύο κράτη, αποτελεί «ένδειξη διεθνούς αποδοχής» κατά τον ισχυρισμό του.

Ο Τατάρ υπενθύμισε ότι τα τελευταία πέντε χρόνια συμμετείχε σε συνόδους του Οργανισμού Τουρκογενών Κρατών, του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας και άλλων διεθνών φορέων, προβάλλοντας –όπως είπε– τη σημαία και τη φωνή του ψευδοκράτους. Είπε επίσης ότι στην προσεχή Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ θα έχει συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα Αντόνιο Γκουτέρες, ενώ στις 15 Σεπτεμβρίου αναμένεται στα κατεχόμενα η προσωπική απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν.

Ενόψει των παράνομων «προεδρικών εκλογών» στα κατεχόμενα, στις 19 Οκτωβρίου, ο Ερσίν Τατάρ υποστήριξε ότι η πολιτική δύο κρατών, την οποία εφαρμόζει με την πλήρη στήριξη της Άγκυρας, είναι «η μόνη σωστή και ρεαλιστική λύση» για το Κυπριακό.

Θυμήθηκε τον Ταλάτ και τον Χριστόφια

Σε άλλες δηλώσεις του και ασκώντας κριτική προς τον Τουφάν Ερχουρμάν, αντίπαλό του στις «εκλογές», για τις αναφορές του υπέρ της λύσης ομοσπονδίας στο Κυπριακό ο Ερσίν Τατάρ σημείωσε μεταξύ άλλων και τα εξής: «Ο Μεχμέτ Αλί Τάλατ και ο Ελληνοκύπριος ηγέτης Χριστόφιας είχαν πολύ στενές σχέσεις που χρονολογούνται από το παρελθόν. Γιατί δεν κατάφεραν να λύσουν το Κυπριακό και απλά ζητήματα; Ο Ακιντζί δεν κατάφερε να το λύσει, ο Ερχουρμάν λέει ότι θα το λύσει αν εκλεγεί, αλλά πώς θα το λύσει; Δίνουν κενές υποσχέσεις στον λαό. Ας μην εξαπατούν τον κόσμο με κενές υποσχέσεις».