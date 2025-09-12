Η επίσκεψη του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα στην Κύπρο τη Δευτέρα, 15 Σεπτεμβρίου, αποτελεί σαφές μήνυμα αναγνώρισης της σημασίας της χώρας στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι, δήλωσε την Παρασκευή ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

Μιλώντας στο Προεδρικό Μέγαρο, ο Εκπρόσωπος ανέφερε ότι η επίσκεψη πραγματοποιείται σε κρίσιμη συγκυρία, καθώς η Κυπριακή Δημοκρατία εισέρχεται στο τελικό στάδιο προετοιμασιών για την ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ το πρώτο εξάμηνο του 2026.

Σύμφωνα με τον κ. Λετυμπιώτη, στο επίκεντρο των συζητήσεων του κ. Κόστα με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας θα βρεθούν οι βασικές προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας, καθώς και τα κρίσιμα ζητήματα που θα διαχειριστεί η Ένωση. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται η άμυνα και ασφάλεια, η ανταγωνιστικότητα και το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2028–2034.

Οι δύο ηγέτες θα ανταλλάξουν επίσης απόψεις για το Άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που θα διοργανώσει η Κύπρος τον ερχόμενο Απρίλιο, το πρώτο που θα φιλοξενήσει η χώρα από την ένταξή της στην ΕΕ. Παράλληλα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα ενημερώσει τον κ. Κόστα για τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό, ενόψει της επικείμενης συνάντησης με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Ερσίν Τατάρ στη Νέα Υόρκη, υπό τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ.

Ο Εκπρόσωπος υπενθύμισε ότι τον περασμένο Μάρτιο ο κ. Κόστα, από κοινού με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, συνυπέγραψε επιστολή προς τον ΓΓ ΟΗΕ, με την οποία η ΕΕ διατύπωσε ξεκάθαρη θέση υπέρ μιας λύσης του Κυπριακού εντός του συμφωνημένου πλαισίου του ΟΗΕ και στη βάση των αρχών, αξιών και του κοινοτικού κεκτημένου.

Η επίσκεψη εντάσσεται σε περιοδεία του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στα κράτη μέλη και θα περιλαμβάνει κατ’ ιδίαν συνάντηση, γεύμα εργασίας με αντιπροσωπείες και κοινές δηλώσεις στα ΜΜΕ. «Η παρουσία του κ. Κόστα στην Κύπρο ενισχύει τον ρόλο της Κυπριακής Δημοκρατίας ως πυλώνα σταθερότητας και ευρωπαϊκής αναφοράς στην Ανατολική Μεσόγειο», κατέληξε ο κ. Λετυμπιώτης.

