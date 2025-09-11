Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης ανακοίνωσε ότι τη Δευτέρα θα επισκεφθεί την Κύπρο ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, με την ατζέντα να περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη στήριξη της ΕΕ στη μεγάλη προσπάθεια για πράσινη μετάβαση.

Μιλώντας στα εγκαίνια του πρώτου φωτοβολταϊκού πάρκου του Δήμου Αραδίππου, ο Πρόεδρος υπογράμμισε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία, στο πλαίσιο της επικείμενης Προεδρίας της ΕΕ, θα διαχειριστεί το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο και το Ταμείο Συνοχής. «Βασική μας προτεραιότητα είναι η ενίσχυση της βοήθειας της ΕΕ ώστε να στηρίξουμε τη μετάβαση σε καθαρή ενέργεια και βιώσιμη ανάπτυξη», ανέφερε.

Τόνισε ότι στόχος της Πολιτείας είναι η κλιματική ουδετερότητα, η βιώσιμη ανάπτυξη και η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών, υπογραμμίζοντας τον ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. «Η Αραδίππου είναι ο πρώτος Δήμος της Κύπρου που αποκτά δικό της φωτοβολταϊκό πάρκο, αποδεικνύοντας πως οι τοπικές Αρχές μπορούν να γίνουν πρωταγωνιστές στην πράσινη μετάβαση», δήλωσε.

Το έργο συγχρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Συνοχής της ΕΕ και, σύμφωνα με τον Πρόεδρο, «παρέχει περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη, μειώνοντας το ενεργειακό κόστος και ενισχύοντας την ενεργειακή αυτάρκεια». Παράλληλα, ανέφερε ότι «τέτοιες υποδομές μπορούν να εξελιχθούν σε ενεργειακές κοινότητες, όπου οι δημότες συμμετέχουν ενεργά στην παραγωγή και διαχείριση καθαρής ενέργειας».

Ο κ. Χριστοδουλίδης σημείωσε επίσης την πρωτοβουλία της κυβέρνησης για δημιουργία της «Πρώτης Πράσινης Κοινότητας» στην Τηλλυρία, καθώς και το σχέδιο για την ανέγερση Τεχνικής Σχολής Πράσινων Επαγγελμάτων στην Αραδίππου, έργο ύψους 40 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο του προγράμματος «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027».

«Η επένδυση στην πράσινη τεχνολογία και στην περιβαλλοντική ευαισθησία είναι καθήκον, αλλά και ευκαιρία για ανάπτυξη, νέες θέσεις εργασίας και κοινωνική συνοχή», τόνισε, καλώντας και άλλες τοπικές Αρχές να ακολουθήσουν το παράδειγμα.

ΚΥΠΕ