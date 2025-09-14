Ο Νίκος Χριστοδουλίδης ξεκίνησε το δεύτερο μισό της πενταετούς θητείας του πηγαίνοντας απευθείας στους πολίτες για να τους παρουσιάσει έργα και να ξεκινήσει υλοποίηση εξαγγελιών. Στην ατζέντα της διακυβέρνησης μπαίνουν τα θέματα εσωτερικής πολιτικής όπου τα παραδοτέα θα φτάνουν απευθείας στον λαό.

Η στρατηγική για το δεύτερο μισό της πενταετίας θα χωριστεί στους δύο παραδοσιακούς άξονες της εσωτερικής και της εξωτερικής πολιτικής. Φορολογική μεταρρύθμιση, ΑΤΑ, συνταξιοδοτικό, και μεταρρυθμίσεις είναι στην κορυφή της ατζέντας ως προς τα θέματα εσωτερικής πολιτικής. Στα δε θέματα εξωτερικής πολιτικής περισσότερο βάρος θα πάει σε άμυνα και ασφάλεια.

Την ίδια ώρα, στη δυτική πτέρυγα του Προεδρικού, είναι αντιληπτό πως το επόμενο διάστημα θα πρέπει να αντιμετωπιστεί και η τοξικότητα των βουλευτικών εκλογών, με εμφανή την πρόθεση των κομμάτων της αντιπολίτευσης να ανταγωνιστούν μεταξύ τους ποιο θα είναι περισσότερο επικριτικό έναντι της κυβέρνησης.

Κεφαλαιοποίηση του πρώτου μισού

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης με το πέρας του καλοκαιριού έχει εγκαινιάσει ένα νέο κύκλο που περιλαμβάνει κατά τόπους επισκέψεις. Πόλης Χρυσοχούς, Παραλίμνι, Αραδίππου είναι οι πρώτες τρεις περιοχές όπου βρέθηκε προκειμένου να δείξει απευθείας στους πολίτες ότι η κυβέρνησή τους, αντίθετα με τη γενική εντύπωση που δημιουργείται από την αντιπολίτευση, παράγει και παραδίδει έργο το οποίο οι πολίτες το βλέπουν.

Αυτό που φαίνεται να θέλει ο ίδιος, μπαίνοντας στο δεύτερο μισό της θητείας του είναι, μέσα από ένα πιο σαφές κοινωνικό και πολιτικό αποτύπωμα, να κεφαλαιοποιήσει τα θεμέλια που τέθηκαν τα πρώτα δύο χρόνια. Προβάλλοντας παράλληλα και τα οφέλη που ήδη αποκομίστηκαν από τους πολίτες.

Οι επισκέψεις σε Πόλη Χρυσοχούς και Παραλίμνι δεν ήταν τυχαίες καθώς πρόκειται για περιοχές με τις δικές τους ιδιαιτερότητες μέσω των οποίων ήθελε να στείλει το μήνυμα ότι περιοχές όπου διαχρονικά ένιωθαν ότι αντιμετωπίζονται ως δεύτερης κατηγορίας πλέον δεν μένουν στο περιθώριο. Γι’ αυτό και σταδιακά το προεδρικό πρόγραμμα θα γεμίζει με επισκέψεις σε περιοχές οι οποίες παραδοσιακά έμεναν στο περιθώριο.

Στον Λόφο σημειώνουν με ιδιαίτερη έμφαση τις πρόσφατες εξαγγελίες του Προέδρου Χριστοδουλίδη για το νέο νοσοκομείο στην Πόλη Χρυσοχούς και τον δρόμο Πάφου – Πόλης. Όπως οι ίδιοι υπογραμμίζουν, πρόκειται για δύο έργα που χρονίζουν, δύο ζητήματα που για δεκαετίες παρέμεναν στο περιθώριο και σήμερα τίθενται επί τάπητος αποδεικνύοντας την έμφαση της κυβέρνησης στην υλοποίηση έργων που αποδίδουν ουσιαστικά στην καθημερινότητα και στη ζωή των πολιτών.

Και επειδή τα μεγάλα έργα εμπεριέχουν και σοβαρούς κινδύνους, από κάθε άποψη, οι οδηγίες που φεύγουν σε τακτική βάση από το Λόφο για να υπενθυμίζουν όλους τους εμπλεκόμενους στο κυβερνητικό στρατόπεδο είναι αρκούντως ξεκάθαροι και κινούνται – όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται – πάνω σε μια νέα φιλοσοφία σύμφωνα με την οποία: κανένα μεγάλο έργο δεν μπορεί να προχωρά χωρίς πλήρη διαφάνεια, σαφές πλαίσιο ελέγχου και ουσιαστική λογοδοσία. Κατά τους κυβερνώντες, αυτό ενισχύει από τη μια την εμπιστοσύνη των πολιτών προς το κράτος, αλλά την ίδια ώρα θωρακίζει τα δημόσια οικονομικά απέναντι σε κακοδιαχειρίσεις.

Μέσα από αυτή φιλοσοφία, στον Λόφο θέλουν να ανατρέψουν και αρχική προσέγγιση προηγούμενων χρόνων η οποία οδήγησε σε προβληματικές συμβάσεις, με επιβαρύνσεις για το δημόσιο και καθυστερήσεις στην υλοποίηση. Με τα αρνητικά αποτελέσματα αυτής της προσέγγισης, των προηγούμενων, να καταλήγουν στους νυν κυβερνώντες.

Το σημαντικό κεφάλαιο της οικονομίας

Η πολιτική στόχευση του δεύτερου μισού της θητείας της διακυβέρνησης Χριστοδουλίδη διαμορφώνεται γύρω από συγκεκριμένους άξονες:

Στήριξη της μεσαίας τάξης μέσω δικαιότερης κατανομής εισοδημάτων,

Κοινωνική προστασία μέσω συντάξεων και ΑΤΑ,

Βελτίωση της καθημερινότητας, και αποκατάσταση της εμπιστοσύνης με έμφαση στη διαφάνεια και στην υλοποίηση έργων που αλλάζουν την καθημερινότητα.

Διασφάλιση των πιο πάνω μέσα από μια ισχυρή και θωρακισμένη οικονομία.

Η πρόταση για την ΑΤΑ έπεσε στο τραπέζι στη διάρκεια των συζητήσεων ανάμεσα σε Υπουργείο Εργασίας και κοινωνικών εταίρων, αποτελεί για τους κυβερνώντες ένα δείγμα προθέσεων. Στην προκειμένη περίπτωση θα χρειαστεί να περάσουν από τα λόγια στην πράξη για να συζητηθεί ανάμεσα σε συντεχνίες και εργοδότες.

Αυτό που κρατάνε στις σημειώσεις τους στον Λόφο αλλά και ευρύτερα στο κυβερνητικό στρατόπεδο είναι τα απτά αποτελέσματα πάνω σε τρία σημαντικά ζητήματα:

διαχείριση μεταναστευτικού,

μείωση της ανεργίας και

ισχυροποίηση της οικονομίας.

Υποστηρίζοντας παράλληλα πως μέσω αυτών των αποτελεσμάτων έχει επιτύχει η κυβέρνηση την εμπέδωσε ενός κλίματος εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας.

Επόμενος σταθμός η μεσαία τάξη

Τους τελευταίους μήνες, όπως σημειώνουν κυβερνητικοί κύκλοι με τους οποίους μίλησε ο «Φ», μέσα από μια σειρά πρωτοβουλιών «με πιο εμβληματική αυτή της φορολογικής μεταρρύθμισης η έμφαση είναι σαφής προς τη μεσαία τάξη και τις κυπριακές επιχειρήσεις». Περαιτέρω, οι ίδιοι κύκλοι υπογραμμίζουν πως «η φιλοσοφία της φορολογικής μεταρρύθμισης είναι η καλύτερη κατανομή του διαθέσιμου εισοδήματος στην κοινωνία, με έμφαση στη νέα γενιά και τη μεσαία τάξη και παράλληλα η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των κυπριακών μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων».

Παράλληλα, τους επόμενους μήνες αναμένεται να παρουσιαστούν οι προτάσεις της κυβέρνησης για την συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση, μέσω της οποία οι κυβερνώντες θέλουν να αποδείξουν ότι «το κράτος στέκεται δίπλα στους πολίτες του σε όλο το φάσμα της ζωής τους και δίνει έμφαση στην βελτίωση της ποιότητας ζωής για την τρίτη ηλικία». Η πρόκληση, όπως υπογραμμίζεται από κυβερνητικής πλευράς, είναι διττή: αφενός να διασφαλιστεί ένα πιο δίκαιο σύστημα που θα στηρίζει όσους το έχουν περισσότερο ανάγκη, αφετέρου να διατηρηθεί η βιωσιμότητα του ταμείου για τις επόμενες γενιές.

Οι κυβερνώντες θέλουν να δώσουν και ιδιαίτερη βαρύτητα στην ενίσχυση των μισθολογικών απολαβών, ώστε να αυξηθεί η αγοραστική δύναμη και να ενισχυθεί το αίσθημα δικαιοσύνης στην κατανομή του πλούτου. «Η πολιτική αυτή επιδιώκει να απαντήσει σε ένα από τα πιο πιεστικά κοινωνικά αιτήματα της εποχής: το δικαίωμα σε αξιοπρεπές εισόδημα και σε σταθερές προοπτικές βελτίωσης», αναφέρουν κυβερνητικοί κύκλοι.

Τα στοιχήματα πρέπει να κερδίζονται

Αν είναι κάτι που διδάχθηκε κατά το πρώτο μισό της διακυβέρνησής του ο Νίκος Χριστοδουλίδης είναι πως τα στοιχήματα που μπαίνουν θα πρέπει να κερδίζονται, γιατί στο τέλος εκείνο που μετρά δεν είναι πόσες εξαγγελίες έγιναν αλλά τι οι πολίτες έχουν λάβει. Όπως από επισημαίνεται από κυβερνητικής πλευράς αυτό που αναγνωρίζεται είναι πως η έμφαση πρέπει να είναι σε παρεμβάσεις που βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών, κυρίως μέσα από τον εκσυγχρονισμό διαδικασιών ώστε να μην ταλαιπωρούνται οι πολίτες από τη γραφειοκρατία. Η απλούστευση και η ψηφιοποίηση των υπηρεσιών του κράτους αποτελούν αναγκαίο εργαλείο για τη δικαιότερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση εκείνων που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Μετά την επιτυχημένη πρωτοβουλία του ψηφιακού πολίτη και του ψηφιακού βοηθού, μια σειρά άλλων ψηφιακών υπηρεσιών προγραμματίζεται να μπουν σε λειτουργία μέχρι το τέλος του έτους.

Στα μέσα του καλοκαιριού η κυβέρνηση Χριστοδουλίδη και ο ίδιος προσωπικά βρέθηκαν στο στόχαστρο κομμάτων και κοινωνίας για τις καταστροφικές πυρκαγιές στην ορεινή Λεμεσό. Η αντιμετώπιση των επιπτώσεων ήταν από την αρχή ένα πολύ μεγάλο στοίχημα, την ώρα που κόμματα και κοινωνία απαιτούσαν να πέσουν κεφάλια.

Από κυβερνητική πλευρά εκείνο που σημειώνουν σήμερα, είναι πως η πρόσεγγιση είναι ένα δείγμα της πολιτικής που ακολουθείται και κινείται πάνω στον άξονα: καμιά γωνιά της Κύπρου δεν μένει πίσω. Αναφέρουν κυβερνητικοί κύκλοι: «Η έκταση και η επίδραση των μέτρων, αλλά και η έμφαση στην ταχύτατη υλοποίηση των μέτρων βρέθηκαν στο επίκεντρο της Κυβέρνησης για να κερδηθεί το στοίχημα. Μέχρι σήμερα, και συγκρίνοντας τα μέτρα και την υλοποίησή τους με το παρελθόν, είναι προφανές ότι έχει αποδώσει αυτή η προσέγγιση».

Ένα επόμενο στοίχημα που έχει τεθεί από πλευράς κυβέρνησης είναι η προσέλκυση ποιοτικών επενδύσεων και κατ’ επέκταση δημιουργία νέων ποιοτικών θέσεων εργασίας ως συνεπακόλουθο άσκησης εξωστρεφούς και πολυδιάστατης εξωτερικής πολιτικής που είχαν ως αποτέλεσμα «μεγέθυνση του διπλωματικού αποτυπώματος» της χώρας.

Για το Νίκο Χριστοδουλίδη, πως προς δεύτερο μισό της θητείας του, το διακύβευμα είναι καθαρά πολιτικό: «Να αξιοποιηθούν στο έπακρο τα ισχυρά θεμέλια που έθεσε η κυβέρνηση σε ακόμη πιο χειροπιαστά αποτελέσματα για τον πολίτη, ενώ ταυτόχρονα να ενισχύσει σημαντικά όλους τους παράγοντες ισχύος της χώρας».

Μέχρι το Νοέμβριο έτοιμες οι κυπριακές προτάσεις

Για την κυβέρνηση Χριστοδουλίδη η πρόσφατη απόφαση του Κολλεγίων Επιτρόπων για την έγκριση ενός ποσού της τάξης του 1,8 δις ευρώ μέσω του ευρωπαϊκού πλαισίου SAFE ήταν μια πολύ σημαντική εξέλιξη στην προσπάθεια ενίσχυση του αμυντικού εξοπλιστικού προγράμματος της χώρας.

Οι κυπριακές προτάσεις σε σχέση με το SAFE θα πρέπει να κατατεθούν μέχρι τις 30 Νοεμβρίου προκειμένου να εγκριθούν και εν συνεχεία μπορεί η Κύπρος να έχει πρόσβαση στο ποσό που έχει εγκριθεί και είναι ένα από τα πιο ψηλά που έχουν εγκριθεί και σχεδόν διπλάσιο απ’ εκείνο της Ελλάδας.

Από κυβερνητικής πλευράς σημειώνεται ότι έχει ήδη ξεκινήσει η μελέτη προτάσεων και εισηγήσεων οι οποίες έγκαιρα θα σταλούν στις Βρυξέλλες για να αρχίσει να τρέχει το όλο πρόγραμμα.

Πέραν όμως των σχεδιασμών για τη συμμετοχή στα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο Υπουργείο Άμυνας και το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Φρουράς ετοιμάζεται κατάλογος συγκεκριμένων οπλικών συστημάτων τα οποία θα μπορούσαν να αποκτηθούν από τις ΗΠΑ στο πλαίσιο της συνεργασίας των δύο χωρών. Το αμέσως επόμενο διάστημα αναμένεται επίσκεψη ειδικών της ΕΦ για να δουν από κοντά τα οπλικά συστήματα πριν αποφασιστούν οι επόμενες κινήσεις για απόκτησή τους.

Η διεύρυνση των τομέων συνεργασίας με άλλα κράτη έχει να καταγράψει τις αποφάσεις για αναβάθμιση σημαντικών υποδομών (ναυτική βάση – Γαλλία/ΕΕ , αεροπορική βάση – ΗΠΑ), ενώ υπήρξαν και πρακτικά αποτελέσματα για τομείς της καθημερινότητας όπως η συνεργασία με τα ΗΑΕ για την ασφάλιση μονάδων αφαλάτωσης προς αντιμετώπιση του υδατικού.