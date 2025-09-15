Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, φθάνει σήμερα στην Κύπρο, στο πλαίσιο περιοδείας του στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, για συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη.

Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, η περιοδεία εντάσσεται στις προσπάθειες του κ. Κόστα να ενισχύσει τον διάλογο με τους ηγέτες της ΕΕ.

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, δήλωσε ότι στο επίκεντρο των συνομιλιών θα βρεθούν οι προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, αλλά και τα κρίσιμα ζητήματα που θα κληθεί να διαχειριστεί, όπως η άμυνα και η ασφάλεια, η ανταγωνιστικότητα και το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2028–2034.

Οι δύο ηγέτες θα συζητήσουν επίσης για το Άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που θα διοργανώσει η Κύπρος τον Απρίλιο, το πρώτο του είδους του μετά την ένταξή της στην ΕΕ.

Ο κ. Λετυμπιώτης πρόσθεσε ότι ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα ενημερώσει τον κ. Κόστα για τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό, ενόψει της επικείμενης κοινής συνάντησης με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Ερσίν Τατάρ στη Νέα Υόρκη, υπό τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ.

ΚΥΠΕ