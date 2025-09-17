Ο Παναγιώτης Πουργουρίδης θα εκπροσωπεί επίσημα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Κύπρο, υπό την καθοδήγηση της Προέδρου Ούρσουλας φον ντερ Λάιεν.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα, μετά το πέρας του Κολλεγίου των Επιτρόπων στις Βρυξέλλες, τον διορισμό του Παναγιώτη Πουργουρίδη ως νέου Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Επιτροπής στη Λευκωσία. Η ακριβής ημερομηνία ανάληψης καθηκόντων θα ανακοινωθεί σε μεταγενέστερο χρόνο.

Ο κ. Πουργουρίδης διαθέτει εκτενή εμπειρία στα ευρωπαϊκά και διεθνή θέματα και έχει υπηρετήσει σε σημαντικές θέσεις στο χώρο της πολιτικής και της διπλωματίας. Στο παρελθόν υπήρξε μέλος του γραφείου της Επιτρόπου Στέλλας Κυριακίδου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενώ προηγουμένως εργάστηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας και διετέλεσε Γραμματέας της Κυπριακής Κοινοβουλευτικής Αντιπροσωπείας στη Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρει ότι η επιλογή του κ. Πουργουρίδη βασίζεται στις ικανότητές του να διαχειρίζεται πολύπλοκα πολιτικά και επικοινωνιακά περιβάλλοντα, να ενισχύει τη συνεργασία με θεσμούς, πολιτικούς φορείς και κοινωνία των πολιτών και να προωθεί τις προτεραιότητες της ΕΕ στην Κύπρο. Η εμπειρία του στην εθνική και ευρωπαϊκή πολιτική σκηνή τον καθιστά κατάλληλο για τη θέση αυτή, καταλήγει η ανακοίνωση.