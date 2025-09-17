Παρότι στις αστικές και εμπορικές υποθέσεις ο μέσος χρόνος εκδίκασης μειώθηκε από 761 ημέρες το 2022 σε 605 το 2023, η Κύπρος εξακολουθεί να βρίσκεται ανάμεσα στις χώρες με τους μεγαλύτερους χρόνους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακόμη πιο σοβαρή είναι η εικόνα στις διοικητικές υποθέσεις σε δεύτερο βαθμό, όπου ο χρόνος εκδίκασης εκτοξεύτηκε το 2023 στις 5.429 ημέρες – υπερδιπλάσιος σε σχέση με το 2022 και μακράν ο υψηλότερος στην ΕΕ.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών συζήτησε σήμερα εισηγήσεις για την αντιμετώπιση των καθυστερήσεων στην απονομή της δικαιοσύνης, ένα ζήτημα που χαρακτηρίστηκε ως κομβικής σημασίας για το κράτος δικαίου στην Κύπρο.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής, βουλευτής του ΔΗΣΥ Νίκος Τορναρίτης, τόνισε ότι η έγκαιρη απονομή της δικαιοσύνης αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο κάθε δημοκρατίας και βασική προϋπόθεση προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. «Δυστυχώς, παρά τις μεταρρυθμιστικές προσπάθειες που έχουμε καταβάλει όλα τα προηγούμενα χρόνια, οι καθυστερήσεις εξακολουθούν να υπάρχουν. Και βεβαίως αν συγκρίνουμε την Κύπρο με την Κύπρο, μπορεί κάποιος να πει ότι τα αποτελέσματα είναι ικανοποιητικά. Όμως προφανέστατα πρέπει να συγκρίνουμε τα δικά μας αποτελέσματα με τον ευρωπαϊκό μέσον όρο. Σε αυτό το σημείο έχουμε θέμα», ανέφερε στη συνέχεια» δήλωσε.

Στη συνεδρία παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Ανωτάτου Δικαστηρίου, η Αρχιπρωτοκολλητής της Δημοκρατίας, το Υπουργείο Δικαιοσύνης, ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος, η Νομική Υπηρεσία και το Παρατηρητήριο Οικονομικού Δικαίου. Όλοι κλήθηκαν να καταθέσουν γραπτά σημειώματα με τα προβλήματα, τις εισηγήσεις και τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησής τους, ώστε σε επόμενη συνεδρία να εξεταστεί πώς η θεωρία μπορεί να γίνει πράξη.

«Αυτών των σημειωμάτων που θα λάβουμε θα γίνουν κοινωνοί όλοι οι ενδιαφερόμενοι, όλοι όσοι παρουσιάστηκαν σήμερα στην Επιτροπή, και θα υπάρξει μια νέα συνεδρία μέσα από την οποία θα δούμε πώς οι εισηγήσεις ή η θεωρία γίνεται πράξη, είτε όσον αφορά στις εγκαταστάσεις, είτε όσον αφορά το προσωπικό που πρέπει να διοριστεί για να φέρει εις πέρας τη σημαντικότητα της αποστολής, τη γρήγορη απονομή της δικαιοσύνης», κατέληξε ο κ. Τορναρίτης.

Ο κ. Τορναρίτης έκανε επίσης αναφορά στην 6η ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Κράτος Δικαίου (2025), η οποία καταγράφει επιδείνωση στην αντίληψη των πολιτών για την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης σε σχέση με το 2024.

«Μπροστά σε αυτά τα δεδομένα, η Βουλή των Αντιπροσώπων, μέσω της Επιτροπής Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, ομόφωνα αποφάσισε την εγγραφή αυτεπάγγελτου θέματος. Στόχος μας είναι να αξιολογήσουμε με υπευθυνότητα τις πραγματικές διαστάσεις του προβλήματος, να εξετάσουμε τις μέχρι τώρα ενέργειες της εκτελεστικής εξουσίας και να αξιολογήσουμε τον προγραμματισμό που υπάρχει για την αντιμετώπιση της κατάστασης», σημειώνει καταληκτικά.