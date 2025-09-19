Η κυβέρνηση θα συνεχίσει «στον δρόμο των μεταρρυθμίσεων», γιατί «μόνο έτσι η χώρα μας θα αλλάξει πραγματικά», δήλωσε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Στην ανάρτηση ο κ. Λετυμπιώτης υποστήριξε ότι το μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα έχει «στο επίκεντρο τον εκσυγχρονισμό του κράτους και τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών», προσθέτοντας ότι «είναι η ουσία της πολιτικής πράξης, εκεί όπου οι αποφάσεις μετατρέπονται σε απτά αποτελέσματα για την κοινωνία».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε επίσης ότι «κάθε μεταρρύθμιση είναι μια επένδυση στο αύριο, ένα βήμα για να γίνει η πατρίδα μας πιο σύγχρονη, πιο λειτουργική, πιο κοντά στις ανάγκες του πολίτη», επισημαίνοντας ότι οι αλλαγές «δεν είναι ποτέ εύκολες» και απαιτούν «σκληρή δουλειά, συγκρούσεις με κατεστημένες νοοτροπίες, και αποφασιστικότητα για να σπάσουν αγκυλώσεις δεκαετιών».

Στο κλείσιμό του ο κ. Λετυμπιώτης ανέφερε ότι «η διακυβέρνηση Νίκου Χριστοδουλίδη έχει κάνει σαφές ότι οι μεταρρυθμίσεις δεν είναι σύνθημα, είναι πράξη. Και θα συνεχίσουμε σε αυτό τον δρόμο, γιατί μόνο έτσι η χώρα μας θα αλλάξει πραγματικά, θα γίνει πιο δίκαιη, πιο αξιόπιστη και πιο κοντά σε αυτό που αξίζουν και απαιτούν οι πολίτες της».