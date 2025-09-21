Ο Πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι θα αναφερθεί στα δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων στην ομιλία του ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, προσθέτοντας ότι θα θίξει επίσης την «ανθρωπιστική καταστροφή και τις θηριωδίες» στη Γάζα και θα παρουσιάσει τις «προσπάθειες της Τουρκίας για τη διασφάλιση της σταθερότητας στην περιοχή».

Ο κ. Ερντογάν μιλούσε σε δημοσιογράφους πριν την αναχώρησή του από την Άγκυρα για τη Νέα Υόρκη.

«Τα δικαιώματα και η δικαιοσύνη των αδελφών μας στην τδβκ θα βρεθούν ξανά στην ατζέντα μας», είπε.

Παράλληλα, ανακοίνωσε θα απευθύνει ομιλία στην ολομέλεια της Γενικής Συνέλευσης, την Τρίτη, πρώτη ημέρα των εργασιών της.

«Στην ομιλία μου θα αναφερθώ ειδικά στην ανθρωπιστική καταστροφή και τις θηριωδίες στη Γάζα», σημείωσε, προσθέτοντας ότι θα παρουσιάσει και «τις προσπάθειες της Τουρκίας για τη διασφάλιση της σταθερότητας στην περιοχή, καθώς και τη συμβολή της στη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης».

Ο κ. Ερντογάν είπε επίσης ότι θα έχει την ευκαιρία «να εξηγήσει στον κόσμο την εξωτερική πολιτική της Τουρκίας, η οποία καθοδηγείται από ένα βαθύ όραμα, προσέγγιση και προοπτική, εμπνευσμένα από τον δικέφαλο αετό των Σελτζούκων».

ΚΥΠΕ