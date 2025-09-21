Ο Υπουργός Εσωτερικών, Κωνσταντίνος Ιωάννου, επικοινώνησε με τον Πρόεδρο της Ένωσης Δήμων, Ανδρέα Βύρα, θέλοντας να βάλει ένα τέλος στη συζήτηση που ξεκίνησε σχετικά με την επιστολή που αναφερόταν σε καθαρισμό συνθημάτων που περιέχουν ρητορική μίσους.

Όπως αναφέρει ο Υπουργός Εσωτερικών, η επιστολή-υπενθύμιση από το Υπουργείο Εσωτερικών προς την Ενωση Δήμων για εφαρμογή της νομοθεσίας που προβλέπει την παρέμβαση των τοπικών Αρχών σε περιπτώσεις κατά τις οποίες εντοπίζονται συνθήματα που περιέχουν ρητορική μίσους, έγινε καθηκόντως. «Εχω επικοινωνήσει», όπως συμπληρώνει, «με τον Πρόεδρο της Ενωσης Δήμων, Ανδρέα Βύρα, και του έχω εξηγήσει την πρόθεση του Υπουργείου και το σκεπτικό της επιστολής, ως εκ τούτου θεωρώ ότι η περαιτέρω συντήρηση του θέματος, δεν δικαιολογείται».

Υπενθυμίζεται πως ο κ. Βύρας το απόγευμα της Κυριακής είχε σχολιάσει τα όσα συζητούνται τις τελευταίες ημέρες, τονίζοντας πως η Ένωση Δήμων δεν δέχεται υποδείξεις από άλλα κράτη και ότι τις επόμενες ημέρες θα απέστελε σχετική επιστολή προς τον Υπουργό Εσωτερικών.