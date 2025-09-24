Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών σήκωσε το γάντι που έριξε ο Ερντογάν, ένα 24ωρο προηγουμένως, για το Κυπριακό. Κατήγγειλε την υποκρισία του Τούρκου Προέδρου και τον κάλεσε να δείξει υπευθυνότητα και να τερματίσει την κατοχή της Κύπρου.

Απευθυνόμενος στην 80η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης τοποθέτησε την ανάγκη για ανάληψη ευθύνης -συλλογικής και εθνικής- στο επίκεντρο των διεθνών εξελίξεων, υπογράμμισε την ανάγκη του ΟΗΕ και των κρατών-μελών να προχωρήσουν σε θαρραλέες αποφάσεις, παρουσίασε την Κύπρο ως παράδειγμα υπευθυνότητας, ασφάλειας και σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο μέσα από συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και κατέστησε σαφές ότι αυτή την υπευθυνότητα η Κυπριακή Δημοκρατία θα την επιδείξει και κατά την επικείμενη Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο Πρόεδρος προειδοποίησε ότι η διεθνής τάξη πραγμάτων τίθεται υπό «πρωτοφανή αμφισβήτηση» 80 χρόνια μετά την ίδρυση του ΟΗΕ, ενώ απηύθυνε έκκληση για ανάληψη «συλλογικής ευθύνης» κατά την αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων.

«Βρισκόμαστε σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι για το μέλλον μας», δήλωσε ο Χριστοδουλίδης από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης, τονίζοντας ότι ο κόσμος αντιμετωπίζει “δραστικές και απρόβλεπτες γεωπολιτικές αλλαγές”.

Κατήγγειλε την αύξηση της χρήσης βίας εναντίον κυρίαρχων κρατών και επεσήμανε τους κινδύνους από την ανεξέλεγκτη εξάπλωση της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης. Παράλληλα, προειδοποίησε για την κλιματική αλλαγή που “απειλεί τον βιοπορισμό, αποσταθεροποιώντας οικονομίες και δημιουργώντας νέες μεταναστευτικές οδούς”.

Ανάδειξε την επιλεκτική ευαισθησία και υποκρισία Ερντογάν

Απευθυνόμενος ευθέως προς τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης τον κάλεσε να τερματίσει τη κατοχή αναδεικνύοντας την ίδια ώρα την υποκρισία του Τούρκου Προέδρου. «Από αυτό εδώ το βήμα χθες, ο κ. Ερντογάν διακήρυσσε προς όλο τον κόσμο την ειρήνη και την υπευθυνότητα. Κατηγόρησε άλλους για εγκλήματα που η ίδια η Τουρκία διαπράττει καθημερινά», δήλωσε ο Χριστοδουλίδης, καταγγέλλοντας “επιλεκτική ευαισθησία και υποκρισία στο μέγιστο βαθμό”.

Ο Ν. Χριστοδουλίδης συνέκρινε άμεσα την τουρκική εισβολή στην Κύπρο το 1974 με τη ρωσική επιθετικότητα στην Ουκρανία το 2022, τονίζοντας ότι και οι δύο παραβιάζουν τον Καταστατικό Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.

«Το 2022 η Ρωσία εισέβαλε σε ένα κυρίαρχο κράτος, την Ουκρανία, παραβιάζοντας τον Καταστατικό Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Το 1974 η Τουρκία εισέβαλε σε ένα κυρίαρχο κράτος, την Κύπρο, παραβιάζοντας τον Καταστατικό Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Χριστοδουλίδης υπογράμμισε ότι η Κύπρος βρίσκεται υπό κατοχή από την Τουρκία εδώ και 51 χρόνια, με δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους να έχουν εκτοπιστεί. «Γυναίκες υπέστησαν βιασμό. Πολιτιστική και θρησκευτική κληρονομιά καταστράφηκε ανεπανόρθωτα», ανέφερε συγκεκριμένα.

Η περιφραγμένη πόλη της Αμμοχώστου «κρατείται όμηρος από την Τουρκία» και περιμένει τους νόμιμους κατοίκους της να επιστρέψουν, όπως ορίζουν τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, σημείωσε ο ΠτΔ.

Απευθυνόμενος άμεσα στον Τούρκο Πρόεδρο Ερντογάν, ο Χριστοδουλίδης τον κάλεσε να “τερματίσει την κατοχή μέσω διαπραγματεύσεων για μια συνολική λύση που θα επανενώσει την Κύπρο σε μια διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα”. «Είμαι πανέτοιμος να ανταποκριθώ στο κάλεσμα της Ιστορίας για να επανενώσω την πατρίδα μου, να επανενώσω τον λαό μου, Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους», δήλωσε.

Η Κύπρος ως πυλώνας σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο

Παράλληλα με την έντονη καταδίκη της τουρκικής κατοχής, ο Χριστοδουλίδης παρουσίασε την Κύπρο ως “πυλώνα ασφάλειας και σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο και την ευρύτερη Μέση Ανατολή”, αναφέροντας συγκεκριμένα παραδείγματα της περιφερειακής συμβολής της χώρας.

Η Κύπρος έχει παράσχει υποδομή και υποστήριξη για την εκκένωση ξένων υπηκόων από περιοχές σύγκρουσης, όπως το Σουδάν, τον Λίβανο, το Ισραήλ και το Ιράν, ανέφερε ο Πρόεδρος. Επιπλέον, η κυπριακή κυβέρνηση ανέπτυξε τον θαλάσσιο διάδρομο “Αμάλθεια” για την παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας στον άμαχο πληθυσμό της Γάζας μετά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου.

«Η θαλάσσια οδός επανεργοποιήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα», ανακοίνωσε ο Χριστοδουλίδης, προσθέτοντας ότι η Κύπρος συνεργάστηκε με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ηνωμένο Βασίλειο για την επιτυχή υλοποίηση του έργου.

Η κυπριακή κυβέρνηση διόρισε Ειδική Απεσταλμένη για την προστασία των θρησκευτικών ελευθεριών και των μειονοτήτων στη Μέση Ανατολή, επιδεικνύοντας τη “μακροχρόνια δέσμευσή της για την προάσπιση θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών”, σύμφωνα με την ομιλία του Προέδρου.

Ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα μέσω του διαδρόμου “Αμάλθεια”

Αναφερόμενος στην κρίση στη Μέση Ανατολή, ο Χριστοδουλίδης υπογράμμισε την ανάγκη τερματισμού του πολέμου στη Γάζα και εξέφρασε ελπίδα ότι η πρωτοβουλία του Προέδρου Τραμπ θα έχει θετικό αποτέλεσμα.

«Δεν υπάρχει υποκατάστατο για την ειρήνη. Αυτός ο πόλεμος πρέπει να τελειώσει», δήλωσε κατηγορηματικά, ζητώντας άμεση κατάπαυση του πυρός και απρόσκοπτη ροή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα.

Ο Πρόεδρος της Κύπρου επανέλαβε την έκκληση για άμεση απελευθέρωση όλων των ομήρων και τόνισε ότι η Χαμάς, ως τρομοκρατική οργάνωση, δεν έχει θέση σε ένα μελλοντικό σχέδιο ειρήνης.

Η Κύπρος θα αναλάβει την εκ περιτροπής Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον Ιανουάριο του 2026, ανακοίνωσε ο Χριστοδουλίδης, προσθέτοντας ότι η χώρα του έχει παρουσιάσει υποψηφιότητα για την Προεδρία της 81ης Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.