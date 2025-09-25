Βαρύ το πρόγραμμα επαφών που πραγματοποιεί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, στη Νέα Υόρκη στο περιθώριο της 80ης Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, με στόχο την ενίσχυση της διεθνούς στήριξης για την Κύπρο τόσο στο πολιτικό όσο και στο ενεργειακό πεδίο.

Το απόγευμα της Τετάρτης, 24 Σεπτεμβρίου, ο Πρόεδρος συναντήθηκε με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο. Κατά τη συνάντηση, συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό, επαναλαμβάνοντας την αποφασιστικότητα και την προσήλωση της Λευκωσίας για επίτευξη μιας βιώσιμης και λειτουργικής λύσης. Παράλληλα, υπογραμμίστηκαν οι μακραίωνοι δεσμοί του Οικουμενικού Πατριαρχείου με την Εκκλησία της Κύπρου, που αποτελούν σημείο αναφοράς για τον Κυπριακό Ελληνισμό. Οι δύο πλευρές επιβεβαίωσαν την αμοιβαία εκτίμηση και την κοινή προσήλωση σε αξίες που ενώνουν τον Οικουμενικό Θρόνο με την Κύπρο και τον λαό της.

Σήμερα, ο Πρόεδρος θα αρχίσει το πρόγραμμα του στις 4 μ.μ. (ώρα Κύπρου) με συνάντηση με τον Πρωθυπουργό της Κίνας, Λι Κιανγκ. Στο επίκεντρο θα βρεθούν οι διμερείς σχέσεις, η συνεργασία στο πλαίσιο διεθνών οργανισμών και οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο.

Στις 6.30 μ.μ. (ώρα Κύπρου) θα ακολουθήσει συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, στην έδρα του Οργανισμού. Στο τραπέζι θα τεθεί το Κυπριακό, με τον Πρόεδρο να αναμένεται να υπογραμμίσει την ετοιμότητα της ελληνοκυπριακής πλευράς για επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων, ενόψει και της τριμερούς συνάντησης με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, Ερσίν Τατάρ, το Σάββατο.

Μετά τη συνάντηση με τον ΓΓ, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα παραθέσει γεύμα εργασίας στους Μονίμους Αντιπροσώπους των πέντε Μονίμων Μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας. Σκοπός είναι η ανταλλαγή απόψεων για τον ρόλο του Συμβουλίου στο Κυπριακό και οι προκλήσεις διεθνούς ασφάλειας.

Αργότερα, ο Πρόεδρος θα έχει συνάντηση με τον Αντιπρόεδρο της ExxonMobil, Τζον Άρντιλ, με κύρια θέματα την ενεργειακή συνεργασία, την πορεία των ερευνητικών εργασιών στην κυπριακή ΑΟΖ και τη συμμετοχή της εταιρείας σε μελλοντικά έργα στην Ανατολική Μεσόγειο.