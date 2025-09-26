Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης παρέθεσε χθες, 25 Σεπτεμβρίου, στη Νέα Υόρκη γεύμα προς τους Μόνιμους Αντιπροσώπους των πέντε Μονίμων Μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης ανταλλάχθηκαν απόψεις για τις τρέχουσες περιφερειακές εξελίξεις, περιλαμβανομένης της κατάστασης στην Ουκρανία και των κρίσεων στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή. Ο κ. Χριστοδουλίδης τόνισε τον καταλυτικό ρόλο που μπορούν και οφείλουν να διαδραματίσουν τα Ηνωμένα Έθνη στη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας, στη βάση του διεθνούς δικαίου και του Καταστατικού Χάρτη.

Ο Πρόεδρος ενημέρωσε τους συνομιλητές του για τις συνεχιζόμενες προσπάθειες επανέναρξης ουσιαστικών διαπραγματεύσεων στο Κυπριακό, από το σημείο που είχαν διακοπεί, καθώς και για τη συνάντηση που είχε με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ την ίδια μέρα. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην επικείμενη κοινή συνάντηση με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη στις 27 Σεπτεμβρίου, κατόπιν πρόσκλησης του Γενικού Γραμματέα, αλλά και στις δύο πολυμερείς διασκέψεις που προηγήθηκαν σε Νέα Υόρκη και Γενεύη.

Οι Μόνιμοι Αντιπρόσωποι των πέντε μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας επανέλαβαν τη στήριξή τους στο συμφωνημένο πλαίσιο λύσης του Κυπριακού, όπως ορίζεται στα ψηφίσματα του ΟΗΕ. Παράλληλα, αναγνώρισαν τον σημαντικό ρόλο της Κυπριακής Δημοκρατίας στην περιοχή, κάνοντας αναφορά σε πρωτοβουλίες όπως το σχέδιο «Αμάλθεια» για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα.