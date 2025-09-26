Ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων Νικήτας Κακλαμάνης καταφθάνει στην Κύπρο το απόγευμα της Δευτέρας, 29 Σεπτεμβρίου 2025, για επίσημη επίσκεψη κατόπιν πρόσκλησης της Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων Αννίτας Δημητρίου.

Η επίσκεψη του κ. Κακλαμάνη είναι η πρώτη από την εκλογή του στην προεδρία της ελληνικής Βουλής και θα έχει έντονο συμβολικό και θεσμικό χαρακτήρα. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται επαφές με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, τον Αρχιεπίσκοπο Γεώργιο και την κα. Δημητρίου, η οποία θα παραθέσει δείπνο προς τιμήν του.

Ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων θα επισκεφθεί επίσης τον Τύμβο της Μακεδονίτισσας, τα Φυλακισμένα Μνήματα και το στρατόπεδο «Αντιστράτηγου Σωτήριου Σταυριανάκου» της ΕΛΔΥΚ στη Μαλούντα, όπου θα καταθέσει στεφάνι.

Την Τρίτη, στις 12:30, θα προσφωνήσει την Ολομέλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων σε ειδική συνεδρία, ενώ την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου θα παραστεί στη στρατιωτική παρέλαση για την 65η επέτειο της ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Στο αεροδρόμιο «Γλαύκος Κληρίδης» τον κ. Κακλαμάνη θα υποδεχθεί η Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Αννίτα Δημητρίου.

