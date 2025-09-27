Η Εβδομάδα Υψηλού Επιπέδου της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, πέρασε χωρίς ανάσα για τον Υπουργό Εξωτερικών, Κωνσταντίνο Κόμπο, ο οποίος πραγματοποίησε γύρω στις 50 χωριστές συναντήσεις καλύπτοντας όλους τους άξονες της κυπριακή εξωτερικής πολιτικής. Ανακεφαλαιώνοντας στο τέλος της εβδομάδας ο Κ. Κόμπος υπέδειξε πως δεν υπάρχει πολυτέλεια για αδράνεια.

Το Κυπριακό, η επικείμενο Προεδρία της ΕΕ και ο ρόλος που θα παίξει η Κύπρο, τα περιφερειακά και διμερή ζητήματα ήταν στο επίκεντρο όλων των επαφών. Ο ίδιος ο Κ. Κόμπος επεσήμανε πως σκοπός ήταν να αναδειχθούν ζητήματα “τα οποία αφορούν και επηρεάζουν άμεσα την Κυπριακή Δημοκρατία και τα συμφέροντά της”.

Έξι σημειώσεις από τις 50 επαφές του Κ. Κόμπου στη Νέα Υόρκη

Στο διάστημα της εβδομάδας ο ΥΠΕΞ Κόμπος κινήθηκε τόσο γεωγραφικά όσο και πολιτικά με συγκεκριμένες στοχεύσεις. Εάν θα μπορούσα να ξεχωρίσουν κάποιες από τις συναντήσεις που είχε ο Κύπριος Υπουργός Εξωτερικών και οι οποίες χρήζουν ειδικής αναφοράς.

Από το σύνολο των 50 συναντήσεων αυτές που σημειώνονται ξεχωριστά είναι:

Με αφρικανικές χώρες (Κένυα, Μποτσουάνα, Γκάνα), υπό το φως της απόφασης της Κυπριακής Δημοκρατίας να ορίσει το 2025 ως έτος προτεραιότητας για την ανανέωση των σχέσεων με την Αφρική με μια ολιστική προσέγγιση. Σημειώνεται η υπογραφή Μνημονίου Συναντίληψης στον τομέα της γεωργίας με την Κένυα, σε συνέχεια και της επίσκεψής Κόμπου στην Κένυα τον περασμένο Ιούλιο και την υπογραφή Μνημονίου Συναντίληψης για Πολιτικές Διαβουλεύσεις. Με τον ΥΠΕΞ Ινδίας, σε συνέχεια και της επίσκεψης του Πρωθυπουργού Μόντι στην Κύπρο τον περασμένο Ιούλιο, ενίσχυσης της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών μας και ενόψει της επίσκεψης που θα πραγματοποιήσει ο Κ. Κόμπος στην Ινδία εντός των επόμενων μηνών, κατόπιν σχετικής πρόσκλησης του ομόλογου του. Με χώρες του Κόλπου – με έμφαση στην συνάντηση με τον Υπουργό Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας, με τον οποίο υπέγραψαν Γενική Συμφωνία Συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών, καθώς επίσης και με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, (στο πλαίσιο της συνεχούς ενίσχυσης των διμερών σχέσεων και συνεργασίας επί περιφερειακών ζητημάτων). Με χώρες της Μέσης Ανατολής (Αίγυπτο, Ιορδανία, Λίβανο, Ιράκ) υπό το φως των εξελίξεων στην περιοχή και την ιδιαίτερη έμφαση / προσοχή / προτεραιότητα που αποδίδει η Κύπρος στην περιοχή και ο ρόλος που διαδραματίζει σε ό,τι αφορά στην παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στους αμάχους στη Γάζα. Με χώρες της Κεντρικής Ασίας (Καζακστάν, Ουζμπεκιστάν, Τατζικιστάν) – τόσο για ενίσχυση των διμερών μας σχέσεων, όσο και στο πλαίσιο συμμετοχής εν λόγω κρατών στον Οργανισμό Τουρκόφωνων Κρατών (ΟΤΚ), για ενημέρωση σε σχέση με το Κυπριακό και για αναχαίτιση προσπαθειών Τουρκίας για αναβάθμιση του καθεστώτος κατεχομένων εντός και διαμέσου ΟΤΚ. Σε κάθε συνάντηση κύριο σημείο αναφοράς τόσο από πλευράς του Υπουργού Εξωτερικών Κ. Κόμπου, όσο και από τους συνομιλητές του ήταν η επερχόμενη Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου ΕΕ το πρώτο εξάμηνο 2026 (με τις προτεραιότητες και το ρόλο της ΚΔ στο επίκεντρο).

Συνολικά στη διάρκεια της Εβδομάδας Υψηλού Επιπέδου στη Νέα Υόρκη ο Κ. Κόμπος πραγματοποίησε: 40 διμερείς συναντήσεις σε επίπεδο Υπουργών Εξωτερικών, συμμετείχε σε 5 συναντήσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας, έλαβε μέρος σε 3 τριμερείς συναντήσεις σε επίπεδο ΥΠΕΞ, καθώς και σε 4 πολυμερείς συναντήσεις.

Ό,τι αφορά και επηρεάζει την Κυπριακή Δημοκρατία

Ολοκληρώνοντας τις επαφές, στα πλαίσια της Εβδομάδας Υψηλού Επιπέδου της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού ΗΕ, ο Κωνσταντίνος Κόμπος μίλησε για εβδομάδα πυκνών επαφών, όπου είχε 50 συναντήσεις με ομολόγους του, στα πλαίσια τριμερών σχημάτων και της πολυμέρειας, με σκοπό «την ανάδειξη των ζητημάτων τα οποία αφορούν και επηρεάζουν άμεσα την Κυπριακή Δημοκρατία και τα συμφέροντά της».

Ειδικότερα έμφαση, δήλωσε, δόθηκε στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ενημέρωση ως προς το εθνικό θέμα, με έμφαση να δίδεται στην περιοχή της Κεντρικής Ασίας καθώς επίσης και της ηπείρου της Αφρικής. «Ταυτόχρονα εστιάσαμε στην ανάδειξη των πλεονεκτημάτων που θα προκύψουν μέσα από την ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ με σκοπό να αναδειχθεί ακριβώς ο ρόλος που μπορεί να διαδραματίσει η προεδρεύουσα χώρα ως γέφυρα μεταξύ χωρών εκτός ΕΕ και της ίδιας της ΕΕ» είπε.

Επιπλέον, ανέφερε ότι δόθηκε σημασία στην ανάδειξη ζητημάτων που αφορούν το Συμβούλιο της Ευρώπης, επαφές με χώρες με τις οποίες η Κύπρος έχει συμφέροντα τα οποία έχουν να κάνουν με τη διαχείριση του περιουσιακού ζητήματος και του ζητήματος των αγνοουμένων.

Δεν υπάρχει επιλογή μεταξύ κινητικότητας ή αδράνειας

Ο ΥΠΕΞ ανέφερε ότι μεγάλο μέρος των επαφών αυτών είχε να κάνει με συναντήσεις με χώρες του Κόλπου, του αραβικού κόσμου και της ευρύτερης περιοχής. «Τα συμφέροντα μας είναι σε μεγάλο βαθμό κοινά και συγκλίνοντα. Σκοπός και στόχος είναι η ανάδειξη των πλεονεκτημάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας και αποσκοπεί στο να υπάρξει η μετεξέλιξη αυτών των συμφερόντων σε υλοποιήσιμα δεδομένα τα οποία να μπορεί να είναι προς όφελος του λαού μας και των συμφερόντων της Κυπριακής Δημοκρατίας» είπε.

Σημείωσε ιδιαίτερα τη σημασία που είχαν δύο συγκεκριμένες συναντήσεις στη Νέα Υόρκη. Όσον αφορά τη συνάντηση με τον Ινδό Υπουργό Εξωτερικών, που, όπως ανέφερε «εκπροσωπεί μια χώρα με τεράστια δυναμική και τεράστια προοπτική» ο Κ. Κόμπος δήλωσε ότι οι σχέσεις είναι εξαιρετικά στενές «και βλέπουμε να υπάρχουν συνέργειες οι οποίες μπορεί να έχουν πολύ σημαντικά αποτελέσματα στο εγγύς μέλλον».

Είπε ακόμη ότι ειδική μνεία πρέπει να γίνει στη συμφωνία που υπεγράφη με τη Σαουδική Αραβία, «μια συμφωνία γενικής συνεργασίας η οποία μπορεί πλέον θεσμικά να δημιουργήσει εκείνο το πλαίσιο ώστε να μπορεί να ανοίξει ο δρόμος για υλοποίηση επενδύσεων και ζητημάτων τα οποία άπτονται της εμπορικής πολιτικής».

Η Κυπριακή Δημοκρατία δεν έχει την πολυτέλεια να επιλέξει μεταξύ της κινητικότητας ή της αδράνειας, ανέφερε ο κ. Κόμπος λέγοντας ότι έχουμε καθήκον και ευθύνη να προβάλλουμε τη χώρα και τα συμφέροντά της με ενεργή διπλωματία μέσω επαφών και μέσω της ανάδειξης «όλων αυτών τα οποία μας κάνουν περήφανους».

Τι περιλαμβάνει μνημόνιο συνεργασίας με Σαουδική Αραβία

Μνημόνιο Συνεργασίας που καλύπτει την οικονομία, το εμπόριο, τις επενδύσεις, την εκπαίδευση, την επιστήμη, την τεχνολογία, τον πολιτισμό και τον τουρισμό υπέγραψαν την Παρασκευή στη Νέα Υόρκη οι Υπουργοί Εξωτερικών Κύπρου και Σαουδικής Αραβίας, Κωνσταντίνος Κόμπος και Πρίγκιπας Faisal bin Farhan Al Saud, επιβεβαιώνοντας τη βούληση των δύο χωρών για ενίσχυση των διμερών σχέσεων και συνεργασίας σε τομείς στρατηγικής σημασίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών, στο πλαίσιο της συνάντηση που είχε ο ΥΠΕΞ με τον Υπουργό Εξωτερικών της Σουδικής Αραβίας, συζητήθηκαν οι διμερείς σχέσεις Κύπρου-Σαουδικής Αραβίας, οι περιφερειακές εξελίξεις και ζητήματα διεθνούς ενδιαφέροντος και υπεγράφη Μνημόνιο Συνεργασίας που καλύπτει τους τομείς της οικονομίας, του εμπορίου, των επενδύσεων, της επιστήμης, της τεχνολογίας, της δημιουργικότητας και των τεχνών.

Το Μνημόνιο, που υπεγράφη, προβλέπει, μεταξύ άλλων, την ενίσχυση της συνεργασίας στον τομέα της εκπαίδευσης και της επιστημονικής έρευνας με ανταλλαγή πληροφοριών, επισκέψεων και συμμετοχή σε σεμινάρια και συνέδρια κοινού ενδιαφέροντος. Παράλληλα, περιλαμβάνει δράσεις στον τομέα της επικοινωνίας και των μέσων μαζικής ενημέρωσης μέσα από την ανταλλαγή εμπειριών και υλικού, καθώς και στον τομέα του πολιτισμού, του αθλητισμού και της νεολαίας, με προώθηση ανταλλαγών και συντονισμό θέσεων σε διεθνή φόρα. Επιπρόσθετα, οι δύο πλευρές συμφώνησαν στην ανάγκη προώθησης του τουρισμού μέσω ανταλλαγής πληροφοριών και ενθάρρυνσης ταξιδιών για πολίτες και από τις δύο χώρες.

Ανασκόπηση συνεργασίας στην τριμερή Κύπρου-Ελλάδας-Ιορδανίας

Στην τριμερή συνάντηση Κύπρου-Ιορδανίας-Ελλάδας, η οποία πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της Εβδομάδας Υψηλού Επιπέδου της 80ης Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, έλαβε μέρος ο Υπουργός Εξωτερικών Κωνσταντίνος Κόμπος. Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΥΠΕΞ, στη συνάντηση με τον Ιορδανό Υπουργό Εξωτερικών Ayman Safadi και τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη, εξετάστηκε η πρόοδος που έχει σημειωθεί στη συνεργασία του τριμερούς σχήματος, με έμφαση σε τομείς όπως ο τουρισμός και η αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών.

Πριν από την τριμερή, ο κ. Κόμπος είχε χωριστή συνάντηση με τον Ιορδανό ομόλογό του όπου επιβεβαιώθηκε το άριστο επίπεδο των σχέσεων Κύπρου και Ιορδανίας ενώ εκφράστηκε η δέσμευσή για περαιτέρω ενδυνάμωση της στρατηγικής συνεργασίας. O κ. Κόμπος ευχαρίστησε τον κ. Safadi για τη σημαντική συμβολή της Ιορδανίας στην κατάσβεση των πυρκαγιών του Ιουλίου, καθώς και για τη σταθερή υποστήριξή της στο Κυπριακό, αναφέρεται τέλος.