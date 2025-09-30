Έντονα επικριτική απέναντι στην Τουρκία για την κατάσταση της δημοκρατίας εμφανίστηκε από το βήμα της Ολομέλειας της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΚΣΣΕ) η βουλευτής Χριστιάνα Ερωτοκρίτου.

«Τι γίνεται με τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου; Τι γίνεται με τη συνεχιζόμενη κατοχή του βόρειου τμήματος της χώρας μου, της Κυπριακής Δημοκρατίας, και τη συνεχιζόμενη μαζική παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του λαού της Κύπρου από το 1974;», διερωτήθηκε, στέλνοντας σαφές μήνυμα στην τουρκική πλευρά.

Ολόκληρη η ομιλία της Χριστιάνας Ερωτοκρίτου

Δημοκρατία, κράτος δικαίου και χωρίς αποκλεισμούς διάλογος στην Τουρκία

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Δυστυχώς, αλλά όχι απροσδόκητα, βρισκόμαστε και πάλι να συζητούμε για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τον χωρίς αποκλεισμούς διάλογο στην Τουρκία.

Σύμφωνα με την έκθεση Freedom in the World 2025, η Τουρκία κατατάσσεται μεταξύ των δέκα χωρών με τη μεγαλύτερη πτώση στις ελευθερίες την τελευταία δεκαετία. Αυτή η πρωτοφανής δημοκρατική οπισθοδρόμηση είναι αποτέλεσμα της ανεξέλεγκτης «πυρκαγιάς» που εξαπλώνεται και κατακαίει τη χώρα με ανησυχητική ταχύτητα τα τελευταία χρόνια.

Αγαπητοί συνάδελφοι, ας μην ξεχνάμε ότι ο Ιμάμογλου παραμένει στη φυλακή. Ας μην ξεχνάμε ότι ο Σελαχατίν Ντεμιρτάς παραμένει στη φυλακή. Ας μην ξεχνάμε ότι ο Οσμάν Καβαλά παραμένει στη φυλακή. Όμως ας μην περιοριζόμαστε μόνο σε αυτά τα γνωστά ονόματα. Τι γίνεται με τις εκατοντάδες, ίσως και χιλιάδες, πανεπιστημιακούς, δικαστές, δημόσιους υπαλλήλους; Τι γίνεται με τα μέσα ενημέρωσης και την ελευθερία του λόγου;

Τι γίνεται με την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για την παραβίαση των δικαιωμάτων του Αϊντίν Σέφα Ακάι, ο οποίος εξακολουθεί να βρίσκεται στη φυλακή παρά τη διπλωματική του ασυλία ως δικαστής των Ηνωμένων Εθνών;

Τι γίνεται με τη θέση του ειδικού εισηγητή του ΟΗΕ ότι «εάν συνεχιστεί η παρούσα πορεία, θα μπορούσε να οδηγήσει στην κατάρρευση του κράτους δικαίου στην Τουρκία»;

Τι γίνεται με τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου; Τι γίνεται με τη συνεχιζόμενη κατοχή του βόρειου τμήματος της χώρας μου, της Κυπριακής Δημοκρατίας, και τη συνεχιζόμενη μαζική παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του λαού της Κύπρου από το 1974;

Αγαπητοί συνάδελφοι, οι δημοκρατικές αξίες βρίσκονται στον πυρήνα του Συμβουλίου της Ευρώπης. Χωρίς αυτές δεν υπάρχουμε. Κάθε κράτος μέλος, μικρό ή μεγάλο, ισχυρό ή μη, δεν πρέπει απλώς να κηρύττει τις αξίες μας, αλλά να τις εφαρμόζει. Και οφείλουμε να λογοδοτούμε για κάθε κράτος μέλος που περιορίζεται μόνο στο κήρυγμα χωρίς εφαρμογή. Διαφορετικά, θα οδηγηθούμε εμείς οι ίδιοι στην αποδυνάμωση του Οργανισμού μας.