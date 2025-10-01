Ο Ερσίν Τατάρ μπορεί από τη μια να προσπαθεί να πείσει ότι δεν υπήρξε δήλωση του ΓΓ ΟΗΕ για επανεκκίνηση του Κυπριακού από το σημείο διακοπής στο Κραν Μοντανά, αλλά την ίδια ώρα όσο και η Άγκυρα τρέχουν να προκαταλάβουν την πολυμερή με αποφάσεις για λύση «δύο κρατών». Στα κατεχόμενα ετοιμάζονται να περάσουν τη λύση «δύο κρατών» μέσα από τη ψευδοβουλή θέλοντας κατ’ αυτό τον τρόπο να δώσουν μια «νομιμότητα» στη θέση αυτή, ενώ η Άγκυρα μέσω του ΣΕΑ κατευθύνει με το δικό της τρόπο τα πράγματα.

Οι κινήσεις αυτές στοχεύουν όχι μόνο για να προκαταλάβουν την πολυμερή του Νοεμβρίου αλλά και την ψηφοφορία της 19ης Οκτωβρίου για ανάδειξη του νέου Τουρκοκύπριου ηγέτη. Μια απόφαση της ψευδοβουλής εκτιμάται ότι, σε περίπτωση που δεν κερδίσει ο Τατάρ, να είναι δεμένη τα χέρια του διάδοχου του. Η κοινή γνώμη στα κατεχόμενα σύμφωνα με μια τελευταία δημοσκόπηση φαίνεται πως γέρνει προς τον Ερσίν Τατάρ και τη θέση του για λύση «δύο κρατών».

Κατανοεί τη βούληση του ΓΓ αλλά δεν συζητά συνέχιση από το Κραν Μοντανά

Ο Ερσίν Τατάρ έχοντας τη στήριξη της Άγκυρας πέραν από το αφήγημά του ότι η πρόταση για συνέχιση των διαπραγματεύσεων δεν προήλθε από τον Αντόνιο Γκουτέρες αλλά από το Νίκο Χριστοδουλίδη, τοποθετείται με δόση υπεροψίας ως προς τις προσπάθειες του ΓΓ ΟΗΕ. Δήλωσε ότι κατανοεί τις προσπάθειες του Γκουτέρες να διατηρήσει ζωντανή τη διαδικασία, αλλά αυτό που ο ίδιος υποστηρίζει είναι ένα μοντέλο συνεργασίας “δύο κρατών” για το μέλλον της Κύπρου.

Σε νέα συνέντευξή του, αυτή τη φορά στο αντιπολιτευόμενο πρακτορείο ειδήσεων ΑΝΚΑ, ο Ερσίν Τατάρ ανάφερε: «Δεν τίθεται ζήτημα να αποδεχτώ συνέχιση των συνομιλιών από το Κραν Μοντανά. Μεταφέραμε στα Ηνωμένα Έθνη ότι το δεφτέρι της ομοσπονδίας έχει κλείσει». Το ΑΝΚΑ αναφέρει ακόμη ότι ο Ερσίν Τατάρ υποστήριξε επίσης ότι δεν υιοθέτησε επιθετική στάση κατά τη διάρκεια της συνάντησης, σε αντίθεση με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, ο οποίος “υιοθέτησε μια πιο επιθετική προσέγγιση“. «Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε πάνω σε ένα μοντέλο λύσης δύο κρατών με κυριαρχική ισότητα και ισότιμο διεθνές καθεστώς στο νησί», είπε ο Τ/κ ηγέτης.

Πήρε θέση το ΣΕΑ Τουρκίας στέλνοντας μήνυμα προς τα κατεχόμενα

Η Τουρκία παραμένει σταθερά προσηλωμένη στη «λύση δύο κρατών», με αναγνώριση της «κυρίαρχης ισότητας και του ίσου διεθνούς καθεστώτος των Τουρκοκυπρίων», αναφέρεται στην ανακοίνωση του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας (ΣΕΑ) που συνεδρίασε υπό τον Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Άγκυρα. Στην ανακοίνωση που εκδόθηκε μετά τη συνεδρίαση, αναφέρεται επίσης ότι η Άγκυρα θα διατηρήσει «την αποφασιστική της στάση απέναντι σε κάθε βήμα που θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά την ειρήνη στο νησί».

Για όσους δεν πίστευαν τον Ερσίν Τατάρ όταν δήλωνε πως είναι κοινή η θέση με την Άγκυρα ως προς τη μορφή λύσης του Κυπριακού, η απάντηση έρχεται με την απόφαση του τουρκικού ΣΕΑ. Ουσιαστικά η Άγκυρα διαμηνύει πως η θέση της είναι λύση «δύο κρατών» και ως εκ τούτου θα πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά την ψηφοφορία της 19ης Οκτωβρίου.

Επιχειρούν και «νομιμοποίηση» μέσω της ψευδοβουλής

Στα κατεχόμενα τρέχουν να προλάβουν και να προκαταλάβουν τις εξελίξεις μέσω της ψευδοβουλής. Σύμφωνα με τον Φικρί Ατάογλου πρόεδρο του Δημοκρατικού κόμματος τα «συγκυβερνώντα» κόμματα θα συζητήσουν σήμερα για κατάρτιση και έγκριση ψηφίσματος υπέρ της λύσης «δύο κρατών».

Ο Ατάογλου σε δηλώσεις του σε τηλεοπτική εκπομπή του «Μπαϊράκ» χαιρέτισε την έκκληση του Τ/κ ηγέτη, Ερσίν Τατάρ προς τη «βουλή» να εγκρίνει, όπως και η τουρκική Εθνοσυνέλευση, ψήφισμα που να στηρίζει τη λύση δύο κρατών και είπε πως ως «συγκυβερνώντα» κόμματα που στηρίζουν αυτή την λύση και το όραμα του κ. Τατάρ, θα το συζητήσουν.

Αιχμές Χριστοδουλίδη για όσους εμπιστεύονται τον Τατάρ

Σχολιάζοντας τις αναφορές Ερσίν Τατάρ, ο οποίος υποστήριξε πως ο ΓΓ ΟΗΕ δεν είπε πως οι συνομιλίες θα ξεκινήσουν από το σημείο όπου είχαν διακοπεί στο Κραν Μοντανά, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι άκουσε «τι δηλώσεις του κ. Τατάρ και όλων αυτών στην ελληνοκυπριακή πλευρά που επιλέγουν συνειδητά να πιστεύουν τον κ. Τατάρ και όχι τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας». Ευτυχώς, πρόσθεσε στη συνάντηση ήταν έξι άτομα, «δεν ήμουν μόνος μου συνοδευόμουν από τον διαπραγματευτή και τη μόνιμη αντιπρόσωπο».

Ως προς τη μη αναφορά από πλευράς Ηνωμένων Εθνών, ο ΠτΔ είπε πως «ήταν μια ανακοίνωση γενική».

Υπέδειξε ταυτόχρονα πως ένεκα και της ψηφοφορίας στα κατεχόμενα ο ίδιος δεν αναμένεται ότι η συνάντηση θα μπορούσε να οδηγήσει σε κάποιο αποτέλεσμα. Επανέλαβε ακόμα μια φορά πως «παρόλα αυτά, παρόλο που γνώριζε το δεδομένο αυτό, προχώρησε με τη διοργάνωση αυτής της συνάντησης» κάτι που «δείχνει την πολιτική του βούληση».

Προηγουμένως και υποδεχόμενος τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, Απόστολο Κακλαμάνη, ο ΠτΔ σημείωσε πως «κάνουμε ό,τι είναι δυνατό από την πλευρά μας για να ευοδωθούν οι προσπάθειες για το Κυπριακό και είναι σημαντικό ότι υπάρχει μια κινητικότητα μετά από αρκετά χρόνια, όπως ο ίδιος ο ΓΓ είχε αναφέρει στη Γενεύη κατά την προηγούμενη πολυμερή».