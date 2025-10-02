Το Κυπριακό και η περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε στην Κοπεγχάγη.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τετάρτης, στο περιθώριο του δείπνου που παρέθεσε το βασιλικό ζεύγος της Δανίας προς τιμή των ηγετών που συμμετέχουν στη Σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας, και ενόψει της ανάληψης της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ τον Ιανουάριο του 2026.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ενημέρωσε τον ΓΓ του ΝΑΤΟ για τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό, τονίζοντας ότι η πρόοδος στις ευρωτουρκικές σχέσεις συνδέεται άρρηκτα με θετικές κινήσεις προς επίλυση του προβλήματος στη βάση των ψηφισμάτων του ΟΗΕ και των αρχών της ΕΕ. Υπογράμμισε, επίσης, τον διορισμό του Γιοχάνες Χαν ως Ειδικού Απεσταλμένου της ΕΕ για το Κυπριακό, χαρακτηρίζοντάς τον σημαντικό εργαλείο στην προσπάθεια αυτή.

Σύμφωνα με τον Διευθυντή του Γραφείου Τύπου του Προέδρου, Βίκτωρα Παπαδόπουλο, στη συζήτηση επισημάνθηκε η σημασία της ενίσχυσης της συνεργασίας ΕΕ-ΝΑΤΟ, με τον Πρόεδρο να τονίζει ότι η πρωτοβουλία Readiness 2030 θα πρέπει να βασίζεται στη μη ύπαρξη αποκλεισμών και στην ίση μεταχείριση όλων των κρατών-μελών της ΕΕ.

Ο κ. Χριστοδουλίδης σημείωσε ότι η Άμυνα και η Ασφάλεια θα αποτελέσουν προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας, με ιδιαίτερη έμφαση στη στρατηγική αυτονομία της ΕΕ. Παράλληλα, αναφέρθηκε στις πρόσφατες ρωσικές προκλήσεις προς κράτη-μέλη της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, υπογραμμίζοντας ότι η Ουκρανία πρέπει να συμμετέχει σε οποιαδήποτε ειρηνευτική πρωτοβουλία. Διαβεβαίωσε, ακόμη, ότι η στήριξη προς το Κίεβο θα συνεχιστεί και κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας.

Σε σχέση με τη συμμετοχή τρίτων χωρών στον Κανονισμό SAFE, ο Πρόεδρος τόνισε ότι ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου, της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας των κρατών αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Κανονισμού.