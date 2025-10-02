Η Ιρλανδία στηρίζει όλες τις προσπάθειες επίλυσης του Κυπριακού σύμφωνα με τα ψηφίσματα και τις διαδικασίες του ΟΗΕ, δήλωσε ο υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και Άμυνας της Ιρλανδίας, Τόμας Μπερν, κατά την τριήμερη επίσκεψή του στην Κύπρο. Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε ενόψει της ανάληψης από την Κύπρο της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ το 2026, την οποία θα διαδεχθεί η Ιρλανδία το δεύτερο εξάμηνο του ίδιου έτους.

Ο Ιρλανδός Υφυπουργός υπογράμμισε ότι μια δίκαιη λύση θα αποφέρει «τεράστια οφέλη για την Κύπρο», ενώ σημείωσε τους στενούς δεσμούς των δύο χωρών, τόσο μέσω της ΕΕ όσο και της συμμετοχής τους σε αποστολές του ΟΗΕ. Ο ίδιος είχε συναντήσεις με τον Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη, την Υφυπουργό Ευρωπαϊκών Θεμάτων Μαριλένα Ραουνά, τον Πρόεδρο της Επιτροπής Εξωτερικών Χάρη Γεωργιάδη, αξιωματούχους του ΟΗΕ και μέλη της ΔΕΑ.

Στις δηλώσεις του, τόνισε την ανάγκη η ΕΕ να κατανοεί τις ιδιαιτερότητες ασφάλειας και άμυνας κάθε κράτους μέλους. Αναφερόμενος στη Ρωσία, την περιέγραψε ως «σοβαρή απειλή», ενώ μίλησε για τους κινδύνους στην Ανατολική Μεσόγειο, υπογραμμίζοντας ότι η Ιρλανδία, αν και δεν είναι μέλος του ΝΑΤΟ, θα λειτουργήσει «ως έντιμος μεσάζων».

Ο Μπερν επεσήμανε επίσης τις προτεραιότητες της ιρλανδικής προεδρίας, με έμφαση στο νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, στην ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας και στην ανθεκτικότητα των ευρωπαϊκών κοινωνιών απέναντι σε κρίσεις.

Αναφορικά με τη Μέση Ανατολή, χαιρέτισε την αμερικανική ειρηνευτική πρόταση, σημειώνοντας ότι «είναι πολύ σημαντικό να υπογράψει η Χαμάς» και επανέλαβε τη σταθερή ιρλανδική θέση υπέρ λύσης δύο κρατών.

Στις δηλώσεις του για το εμπόριο, ο Ιρλανδός Υφυπουργός μίλησε για ανάγκη διαφοροποίησης στρατηγικών της ΕΕ προς Ασία, Αφρική και Νότια Αμερική, ενώ χαρακτήρισε τις σχέσεις με τις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο «καθοριστικής σημασίας». Για τη Βρετανία, τόνισε ότι η κυβέρνηση Στάρμερ έχει υιοθετήσει «νέα ανοιχτή στάση» και εξέφρασε την ελπίδα ότι θα υπάρξει περαιτέρω εξομάλυνση σχέσεων κατά τις προεδρίες Κύπρου και Ιρλανδίας στην ΕΕ.

ΚΥΠΕ