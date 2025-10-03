Λόμπι προς όφελος της Τουρκία από το ΝΑΤΟ προκειμένου να τη βοηθήσει να εμπλακεί στο πρόγραμμα SAFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Άγκυρα προσπαθεί να εκμεταλλευθεί τη θέση που κατέχει εντός της βορειοατλαντικής συμμαχίας προκειμένου να ξεπεράσει τα ασφαλιστικές δικλείδες που έχει θέση η Ευρωπαϊκή Ένωσε ώστε να μπορεί μια τρίτη χώρα να συμμετέχει στο πρόγραμμα SAFE.

Ωστόσο χώρες όπως η Κύπρος και η Ελλάδα έχουν καταστήσει σαφές ότι δεν μπορεί να λαμβάνουν μέρος στο πρόγραμμα SAFE χώρες οι οποίες παραβιάζουν την εδαφική ακεραιότητα κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε επίπεδο ΕΕ και κρατών μελών ο στόχος αυτός υλοποιείται καθώς για να επιτραπεί σε τρίτη χώρα να συμμετέχει χρειάζεται η ομόφωνη θέση και των 27.

Οι διμερείς συνεργασίες χωρών που είναι μέλη τόσο της ΕΕ όσο και του ΝΑΤΟ με την Τουρκία είναι επίσης ένα γεγονός το οποίο αφήνει ένα παράθυρο ως προς το SAFE το οποίο η Τουρκία με τη συνδρομή του ΝΑΤΟ προσπαθεί να εκμεταλλευθεί για να «βάλει χέρι» στα κεφάλαια που προτίθεται να δαπανήσει η ΕΕ μέσω του προγράμματος άμυνας και ασφάλειας.

Η αντίθεση της Λευκωσίας για συμμετοχή τρίτων

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης επανέλαβε, από τη Κοπεγχάγη, την αντίθεσή του στη συμμετοχή χωρών οι οποίες παραβιάζουν με οποιονδήποτε τρόπο την κυριαρχία την εδαφική ακεραιότητα των κρατών μελών της ΕΕ. Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης συμμετείχε τόσο στην άτυπη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου όσο και στη σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας.

Στο πλαίσιο των διαβουλεύσεων, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας τόνισε τρία βασικά σημεία:

Πρώτον, την αρχή ότι χώρες οι οποίες παραβιάζουν την κυριαρχία ή την εδαφική ακεραιότητα κρατών-μελών της ΕΕ δεν μπορούν να συμμετέχουν στο εργαλείο SAFE.

Δεύτερον, υποστήριξε την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ ΕΕ και ΝΑΤΟ, χωρίς όμως να επιβάλλονται περιορισμοί στα 27 κράτη μέλη, διασφαλίζοντας την ανεξαρτησία της Ευρώπης σε θέματα άμυνας.

Τρίτον, επέμεινε στην ανάγκη για μια ολοκληρωμένη στρατηγική 360 μοιρών, όπου η ΕΕ δεν θα εστιάζει μόνο στην Ουκρανία, αλλά θα ενεργεί ως πρωταγωνιστής και σε άλλες κρίσιμες περιοχές, όπως η Μέση Ανατολή, ενώ θα ενισχύσει τις υποδομές άμυνας της Κύπρου, όπως οι βάσεις στο Μαρί και στην Πάφο.

Στις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας

Αναφερόμενος στην επερχόμενη Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης τόνισε ότι «θεσμικά, ως Κυπριακή Δημοκρατία θα προωθήσουμε ακόμη περισσότερο το θέμα».

«Είναι σημαντικό ότι ως Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε ξεφύγει από τις συζητήσεις και έχουμε προχωρήσει με συγκεκριμένες ενέργειες. Πρόκειται για προτεραιότητα και της δικής μας Προεδρίας. Άρα, θεσμικά, επαναλαμβάνω, θα ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο τις προσπάθειες της ΕΕ», σημείωσε.

Αναφερόμενος στο εργαλείο του SAFE, ο Πρόεδρος τόνισε πως «σε εθνικό επίπεδο, ο στόχος της ενίσχυσης της άμυνας και της ασφάλειας της Κυπριακής Δημοκρατίας, της αποτρεπτικής ισχύος της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι βασική προτεραιότητα και μέσα σε αυτό το πλαίσιο η χώρα μας θα αξιοποιήσει τόσο το εργαλείο του SAFE, που έχει καθοριστεί ένα ποσό που ξεπερνά το ένα δισεκατομμύριο ευρώ για την Κυπριακή Δημοκρατία, αλλά και άλλες συνεργασίες που έχουμε με στρατηγικούς εταίρους, όπως οι ΗΠΑ».

Συνεργασία ΕΕ-ΝΑΤΟ χωρίς αποκλεισμούς χωρών

Το Κυπριακό και η περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης – ΝΑΤΟ, ήταν στο επίκεντρο της συνάντησης του Προέδρου Χριστοδουλίδη με τον Γενικό Γραμματέα της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, Μάρκ Ρούτε, στην Κοπεγχάγη, στο πλαίσιο του άτυπου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Μιλώντας στο ΡΙΚ, ο Διευθυντής του Γραφείου Τύπου του Προέδρου της Δημοκρατίας, Βίκτωρας Παπαδόπουλος, ανέφερε ότι κατά την συνάντηση, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης επισήμανε πως για να επιτευχθεί πρόοδος στις ευρωτουρκικές σχέσεις, θα πρέπει να υπάρξουν θετικές εξελίξεις προς την κατεύθυνση επίλυσης του Κυπριακού.

Παράλληλα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επισήμανε πως οι τομείς της Άμυνας και της Ασφάλειας και ειδικότερα η στρατηγική αυτονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα αποτελέσουν προτεραιότητα της Κυπριακής Προεδρίας, που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης υπογράμμισε επίσης πως η συνεργασία Ευρωπαϊκής Ένωσης-ΝΑΤΟ θα πρέπει να είναι προς όφελος όλων των χωρών. Υπέδειξε μάλιστα πως η συνεργασία αυτή, δεν πρέπει να περιλαμβάνει αποκλεισμούς για τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε ανήκουν στο ΝΑΤΟ, είτε όχι.

Λετυμπιώτης: Έχουμε υποχρέωση να θωρακίζουμε την άμυνά μας

Έχουμε υποχρέωση, ως μια ημικατεχόμενη πατρίδα, να θωρακίζουμε την άμυνα μας διαρκώς, δήλωσε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

Κληθείς, στο πλαίσιο ενημέρωσής των ΜΜΕ, να σχολιάσει δηλώσεις του Τουρκοκύπριου ηγέτη κατά της ελληνοκυπριακής πλευράς με αφορμή και την παρέλαση για την επέτειο της Ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο Εκπρόσωπος είπε ότι «όλες οι ενέργειες στις οποίες προβαίνουμε ως προς την αμυντική θωράκιση της χώρας μας έχουν στόχο αυτό ακριβώς που έχω περιγράψει, την αμυντική θωράκιση της χώρας μας». «Μιας χώρας η οποία να θυμίσουμε στον κ. Τατάρ και στην Τουρκία εδώ και 51 χρόνια βιώνει τις τραγικές συνέπειες μιας βάρβαρης εισβολής και μιας παράνομης κατοχής. Μιας χώρας που το 37% των εδαφών της βρίσκονται υπό κατοχή, όπου 30.000 Τούρκοι στρατιώτες βρίσκονται παράνομα στη χώρα μας και όπου πέραν των 160.000 Ελληνοκυπρίων βρίσκονται πρόσφυγες στην ίδια τους την πατρίδα», πρόσθεσε.

Αυτό το οποίο πράττουμε, συνέχισε, «είναι την ενίσχυση, την περαιτέρω θωράκιση της άμυνας της χώρας μας, την ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος της χώρας μας, ενός κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης». «Και αυτό που πράττουμε, το πράττουμε ακριβώς σε συνεργασία και πλήρη συντονισμό μαζί με τη μεγάλη μας ευρωπαϊκή οικογένεια, αξιοποιώντας προγράμματα όπως είναι το SAFE, με κονδύλια πέραν του ενός δισεκατομμυρίου ευρώ, ακριβώς γιατί έχουμε υποχρέωση, ιδιαίτερα εμείς, μια ημικατεχόμενη πατρίδα, να θωρακίζουμε την άμυνα μας διαρκώς», είπε.