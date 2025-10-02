Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, απάντησε σε ερωτήσεις δημοσιογράφων στο πλαίσιο της σημερινής Ενημέρωσης στο Προεδρικό Μέγαρο. Μεταξύ άλλων ο κ. Λετυμπιώτης απάντησε στις δηλώσεις του ηγέτη του Ψευδοκράτους, Ερσίν Τατάρ, έδωσε διευκρινήσεις για τις ανακλήσεις οχημάτων, αναφέρθηκε στην επιστροφή των €67 εκατ. προς την ΕΕ για το έργο στο Βασιλικό, αλλά και στο έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης.

Κληθείς να σχολιάσει δηλώσεις του Τουρκοκύπριου ηγέτη, ο Εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι όλες οι ενέργειες αφορούν την αμυντική θωράκιση της Κυπριακής Δημοκρατίας.

«Μιας χώρας η οποία εδώ και 51 χρόνια βιώνει τις τραγικές συνέπειες μιας βάρβαρης εισβολής και μιας παράνομης κατοχής. Μιας χώρας που το 37% των εδαφών της βρίσκονται υπό κατοχή, όπου 30.000 Τούρκοι στρατιώτες βρίσκονται παράνομα στη χώρα μας και όπου πέραν των 160 χιλιάδων Ελληνοκυπρίων βρίσκονται πρόσφυγες στην ίδια τους την πατρίδα», σημείωσε.

Πρόσθεσε ότι «η ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος γίνεται σε πλήρη συντονισμό με την ευρωπαϊκή μας οικογένεια, αξιοποιώντας προγράμματα όπως το SAFE, με κονδύλια πέραν του ενός δισεκατομμυρίου ευρώ».

Ανακλήσεις οχημάτων: Σταδιακές ακινητοποιήσεις από 3 Οκτωβρίου

Αναφορικά με τις ανακλήσεις οχημάτων, ο Εκπρόσωπος διευκρίνισε ότι από τις 3 Οκτωβρίου θα ξεκινήσουν οι σταδιακές ακινητοποιήσεις, σύμφωνα με τις ημερομηνίες που είχαν γνωστοποιηθεί. Εξαίρεση θα αποτελούν οι ιδιοκτήτες που έχουν ήδη κλείσει ραντεβού για αντικατάσταση εξαρτημάτων.

«Από 3 Οκτωβρίου θα ξεκινήσουν οι ακινητοποιήσεις οχημάτων σταδιακά, σύμφωνα με τις ημερομηνίες που έχουν γνωστοποιηθεί οι ανακλήσεις, με εξαίρεση αυτούς τους συμπολίτες μας, οι οποίοι έχουν ήδη διευθετήσει ραντεβού για να γίνουν ανακλήσεις των εξαρτημάτων τους.

Είχε δοθεί μια οκτάμηνη προθεσμία από την εγκύκλιο που είχε εκδοθεί τον Φεβρουάριο.

Η προθεσμία έχει εκπνεύσει. Παρόλα αυτά, μέχρι το τέλος Οκτωβρίου θα δοθεί μια παράταση σε αυτούς τους συμπολίτες μας, οι οποίοι έχουν προχωρήσει στις διευθετήσεις και έχουν κλείσει ραντεβού.

Απευθύνουμε για ακόμα μια φορά έκκληση στους συμπολίτες μας, δυστυχώς, είναι πολλοί που μέχρι σήμερα δεν έχουν κλείσει καν ραντεβού για να προχωρήσουν σε ανάκληση των εξαρτημάτων. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που έχουμε περίπου 5.000 ιδιοκτήτες Toyotaa δεν έχουν ανταποκριθεί και 2.000 ιδιοκτήτες οχημάτων Honda δεν έχουν ανταποκριθεί και αντιλαμβάνεστε ότι ιδιαίτερα όταν πρόκειται για ζητήματα ασφάλειας, δεν μπορεί να υπάρχει αναβολή.

Ως Κυβέρνηση έχουμε λάβει όλα εκείνα τα μέτρα για να μπορέσει να απαντηθεί αυτό το ζήτημα. Έχει εκδοθεί σήμερα συγκεκριμένη ανακοίνωση από το Τμήμα Οδικών Μεταφορών. Μπορούν οι πολίτες να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Υπουργείου Μεταφορών όπου υπάρχουν μέσα συγκεκριμένες ανακλήσεις, αλλά θα πρέπει όλοι οι συμπολίτες μας, όπως επίσης και οι εταιρείες που θα προχωρήσουν σε ανακλήσεις, να ανταποκριθούν το συντομότερο δυνατόν»., ανέφερε.

Το έργο στο Βασιλικό

Σε ερώτηση για την επιστροφή €67 εκατ. προς την ΕΕ για το έργο στο Βασιλικό, ο Εκπρόσωπος διαβεβαίωσε ότι «έχουν ληφθεί πρόνοιες για το ποσό αυτό, το οποίο δεν είναι ευκαταφρόνητο, ωστόσο δεν αναμένεται να επηρεάσει τα δημόσια οικονομικά».

Ηλεκτρική διασύνδεση

Για το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης, ο Εκπρόσωπος ανέφερε ότι έχουν ενταχθεί κονδύλια €25 εκατ. ετησίως στους προϋπολογισμούς 2025 και 2026.

Παρέπεμψε στη δήλωση Χριστοδουλίδη – Μητσοτάκη, υπογραμμίζοντας την κοινή βούληση Κύπρου και Ελλάδας, σε συντονισμό με κορυφαίους θεσμούς της ΕΕ, για προώθηση του έργου.

«Αναμένεται η ολοκλήρωση των ερευνών από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και, ανάλογα με τα ευρήματα, η Κυβέρνηση θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες», πρόσθεσε.