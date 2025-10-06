Ενώ ο στολίσκος για τη Γάζα έπλεε προς τον παλαιστινιακό θύλακα με στόχο να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό, στη Λευκωσία η κυβέρνηση Χριστοδουλίδη δεχόταν πυρά από την αντιπολίτευση για τη στάση της στο όλο θέμα, ενώ κυβερνητικοί αξιωματούχοι συμπεριλαμβανομένου του Υπουργού Εξωτερικών δέχονταν ερωτήματα για το τι προτίθεται να κάνει η Κυπριακή Δημοκρατία εάν κατευθυνθούν σε κυπριακά λιμάνια πλοία που συμμετέχουν στη εν λόγω αποστολή. Η απάντηση των κυβερνητικών αξιωματούχων ήταν πως θα εφαρμόσουν ό,τι προβλέπεται από τους νόμους της ΚΔ.

Η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου της 13 Μαΐου 2010

Η κυβέρνηση Χριστοδουλίδη έπρεπε να πάει πίσω και να ψάξει να βρει τις προηγούμενες αποφάσεις που είχαν ληφθεί ως προ στον ελλιμενισμό πλοίο που είχαν προορισμό ή προέρχονταν από τη Γάζα. Και τελευταία απόφαση είχε ληφθεί τον Μάιο του 2010 επί κυβέρνησης ΑΚΕΛ, το οποίο σήμερα ως αντιπολίτευση πνέει μένεα κατά της κυβέρνησης Χριστοδουλίδη για την πολιτική που ακολουθεί σε σχέση με τη Γάζα.

Στις 13 Μαΐου 2010, σύμφωνα με το πρακτικό το οποίο ο Φ έχει δει, το Υπουργικό Συμβούλιο, υπό τον Δημήτρη Χριστόφια, αποφάσιζε: «Απαγόρευση απόπλου και/ή κατάπλου πλοίων και/ή σκαφών από/προς Κυπριακά Λιμάνια προς/από Γάζα».

Η απόφαση του ΥΣ 13/5/2010 ανέφερε τα εξής: «Το Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που παρέχονται σ’ αυτό από το Άρθρο 54(β) του Συντάγματος, αποφάσισε να εξουσιοδοτήσει τους Υπουργούς Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, Συγκοινωνιών και Έργων, Οικονομικών και Εξωτερικών να προβούν σ’ όλες τις ενδεδειγμένες ενέργειες για διαφύλαξη των ζωτικών συμφερόντων της Δημοκρατίας σε σχέση με το σχεδιαζόμενο απόπλου και/ή κατάπλου πλοίων και/ή σκαφών από/προς Κυπριακά Λιμάνια προς/από Γάζα με σκοπό τη μεταφορά ατόμων και/ή φορτίων».

Κατά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ήταν ο Λουκάς Λουκά, Συγκοινωνιών και Έργων η Ερατώ Κοζάκου-Μαρκουλλή, Οικονομικών ο Χαρίλαος Σταυράκης και Εξωτερικών ο Μάρκος Κυπριανού.

Προηγήθηκε απόφαση 4 Γενικών Διευθυντών

Της λήψης απόφασης από πλευράς Υπουργικού Συμβουλίου είχε προηγηθεί ανάλογη απόφαση από πλευράς των Γενικών Διευθυντών των τεσσάρων εμπλεκομένων Υπουργείων, οι οποίοι κατ’ εξουσιοδότηση των αρμόδιων υπουργών αποφάσιζαν μεταξύ άλλων τα εξής:

(α) Απαγορεύεται σε πλοία και/ή σκάφη οποιουδήποτε τύπου, ανεξαρτήτως σημαίας να αποπλέουν από λιμένα της ΚΔ με προορισμό της Γάζας. (β) Απαγορεύεται σε πλοία και/ή σκάφη οποιουδήποτε τύπου, ανεξαρτήτως σημασία σαν αποπλεύσουν από λιμένα της ΚΔ με σκοπό την μεταφορά ατόμων και/ή την επιβίβαση και/ή τη μετεκφόρτωση τους σε άλλα πλοία και/ή σκάφη οποιουδήποτε τύπου, ανεξαρτήτως σημαίας, που έχουν ως προορισμό τη Γάζα, όταν τέτοια επιβίβαση και/ή μετεκφόρτωση διενεργείται εντός των χωρικών υδάτων και/ή της συνορεύουσας ζώνης της ΚΔ. (γ) Απαγορεύεται ο κατάπλους σε πλοία και/ή σκάφη οποιουδήποτε τύπου ξένης σημαίας σε λιμένες της ΚΔ που έχουν ως τελικό προορισμό της Γάζα.

Τμήμα Τελωνείων, Αρχή Λιμένων και άλλες αρμόδιες υπηρεσίες είχαν λάβει εντολή να μην εκδίδουν άδεια απόπλου ή κατάπλου πλοίων που σχετίζονταν με την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου.

Ήθελαν να εμποδίσουν τον στολίσκο «Ελευθερία»

Η απόφαση που έλαβε η τότε κυβέρνηση το 2010 είχε να κάνει με τον στολίσκο «Ελευθερία» που προσπαθούσε (όπως και σήμερα) να σπάσει τον ισραηλινό ναυτικό αποκλεισμό της Γάζας. Σύμφωνα με είδηση του ΑΠΕ-ΜΠΕ (28.10.2010): Η κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας υποχρεώθηκε να εκδώσει απαγορευτικό διάταγμα για τον απόπλου από κυπριακά λιμάνια σκαφών με προορισμό τη Γάζα, γιατί όπως εξήγησε κυβερνητικός παράγοντας «δεν εισακούστηκε παράκληση της να αποφύγουν τη χρήση του εδάφους και των λιμανιών της Κυπριακής Δημοκρατίας ως αφετηρία ή ορμητήριο της εκδήλωσης τους».

Ο τότε αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος και υφυπουργός παρά τω προέδρω, Τίτος Χριστοφίδης, σε δήλωσή του είχε επισημάνει πως είναι γνωστό ότι η Κυπριακή Δημοκρατία δίνει αγώνα επιβίωσης και ότι πρέπει να αποφεύγονται οι οποιεσδήποτε ενέργειες, οι οποίες προκαλούν δυσκολίες, ακόμα και ζημιά σε αυτό τον αγώνα.

Η τότε αντιπολίτευση, του ΔΗΣΥ αλλά και η ΕΔΕΚ που είχε προηγουμένως αποχωρήσει από την κυβέρνηση Χριστόφια, εξέφρασαν στήριξη στην κυβέρνηση για την ενέργειά της.

Οι παρενέργειες της συγκεκριμένης απόφασης

Λόγω της απόφασης εκείνης έξι σκάφη που συμμετείχαν στον στολίσκο «Ελευθερία» είχαν αποπλεύσει από το κατεχόμενο λιμάνι της Αμμοχώστου μεταφέροντας κάπου 700 άτομα από 37 χώρες. Κύπριοι και Έλληνες βουλευτές και ακτιβιστές αρνήθηκαν να επιβιβαστούν μέσω του λιμανιού στην κατεχόμενη Αμμόχωστο.

Συμμετέχοντες από πλευράς Ελλάδας στην τότε αποστολή είχαν ασκήσει κριτική στην κυπριακή κυβέρνηση για τις αποφάσεις που έλαβε. Πολλές από τις κατηγορίες που ακούστηκαν τότε κατά της κυβέρνησης Χριστόφια από Ελλαδίτες πολιτικούς και ακτιβιστές, ακούγονται και σήμερα εναντίον της κυβέρνησης Χριστοδουλίδη από το ΑΚΕΛ. Μια τέτοια κατηγορία ήταν ότι… «η κυπριακή κυβέρνηση έδωσε γην και ύδωρ» στο Ισραήλ.

Δεκαπέντε χρόνια και νέα προσπάθεια άρσης του αποκλεισμού

Δεκαπέντε χρόνια μετά τα γεγονότα με τον στολίσκο «Ελευθερία» και το τουρκικό πλοίο «Μαβί Μαρμαρά» το οποίο δέχθηκε επίθεση από Ισραηλινούς κομάντο, ένας νέος στολίσκος στήθηκε με στόχο να σπάσει ο ναυτικός αποκλεισμός της Γάζας. Σε αντίθεση με το 2010 δεν υπήρξαν πλοία που έφυγαν από κυπριακά λιμάνια. Ωστόσο δύο σκάφη τα οποία συμμετείχαν στον στολίσκο λόγω βλάβης βρέθηκαν σε κυπριακά λιμάνια. Το ένα εκ των δύο αναχώρησε χθες το πρωί ενώ το άλλο παρέμενε στην μαρίνα Αγίας Νάπας.

Οι Τούρκοι και ο Τούρκος καπετάνιος που βρίσκονται στο σκάφος Summertime Jong, κάθε άλλο παρά συνεργάσιμοι είναι με τις αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας. Παράλληλα με την όλης τους συμπεριφορά προκαλούν αναστάτωση.

Άλλοι Τούρκοι που συμμετείχαν στον στολίσκο έγιναν δεκτοί με τιμές όταν επέστρεψαν πίσω στη χώρα τους. Δείχνοντας και το βαθμό εμπλοκής της ίδιας της Τουρκίας στη συγκεκριμένη αποστολή, όπως και το 2010 όταν πρωταγωνιστούσε με το «Μαβί Μαρμαρά».