Λίγες ημέρες πριν από τις «προεδρικές εκλογές» της 19ης Οκτωβρίου στα κατεχόμενα, ο απερχόμενος Τουρκοκύπριος ηγέτης Ερσίν Τατάρ και ο επικεφαλής του Ρεπουμπλικανικού Τουρκικού Κόμματος (CTP) Τουφάν Ερχιουρμάν διατύπωσαν τις θέσεις τους μέσα από δηλώσεις στη φιλοκυβερνητική τουρκική εφημερίδα Σαμπάχ.

Μιλώντας στην εφημερίδα Σαμπάχ, ο κ. Τάταρ επανέλαβε τη θέση του υπέρ της λύσης δύο ανεξάρτητων κρατών, δηλώνοντας ότι «η εποχή της ομοσπονδίας έχει τελειώσει» και ότι πορεύεται «σε πλήρη ευθυγράμμιση με την πολιτική της Άγκυρας».

«Στην Κύπρο πρέπει να υπάρχουν δύο ανεξάρτητα κράτη. Αυτή είναι η βασική μας γραμμή, η κόκκινη γραμμή μας», δήλωσε ο Ερσίν Τατάρ, και πρόσθεσε: «Ο ίδιος ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν το είπε καθαρά στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ: Δύο κράτη στην Κύπρο. Η πορεία μου είναι η πορεία της Τουρκίας. Είμαι απόλυτα συντονισμένος με την Άγκυρα και μιλάμε με μία φωνή». Ανέφερε πως «όσοι υπόσχονται λύση μέσω ομοσπονδίας, δεν καταλαβαίνουν πόσο κρίσιμο και δύσκολο είναι το ζήτημα. Δεν πρέπει να παραπλανούν τον λαό με άδειες υποσχέσεις».

Από την πλευρά του, ο κ. Ερχιουρμάν ανέφερε ότι δεν υποστηρίζει ομοσπονδιακή λύση αλλά «σχέση ισότητας» μεταξύ των δύο κοινοτήτων, με την Τουρκία να παραμένει εγγυήτρια δύναμη. «Δεν μιλώ για ομοσπονδία. Μιλώ για ισότητα. Είμαστε ένας από τους δύο συνιδρυτές της Κυπριακής Δημοκρατίας – εμείς και οι Ελληνοκύπριοι. Θέλουμε να έχουμε λόγο στα μεγάλα ζητήματα που μας αφορούν άμεσα», ανέφερε.

Πρόσθεσε ότι «υπάρχουν θέματα που αφορούν ολόκληρη την Κύπρο – όπως η ασφάλεια, οι θαλάσσιες ζώνες, η ενέργεια, οι υδρογονάνθρακες και οι εμπορικές διαδρομές. Αυτά είναι πεδία από τα οποία ο τουρκοκυπριακός λαός έχει αποκλειστεί. Δεν μπορεί να λαμβάνονται αποφάσεις χωρίς τη δική μας συμμετοχή».

Σύμφωνα με τον ίδιο «η Τουρκία είναι και παραμένει εγγυήτρια δύναμη. Εγώ δεν έχω τίποτα να κρύψω· δεν έχω ‘μάσκες’. Θέλω διαφάνεια και συνεργασία».

ΚΥΠΕ