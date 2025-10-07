Κόντρα ανάμεσα σε Ερσίν Τατάρ και Τουφάν Ερχιουρμάν για το ποιος θα επιτεθεί περισσότερο εναντίον του Προέδρου Χριστοδουλίδη και ποιος θα του κάνει περισσότερες υποδείξεις. Απαίτηση και των δύο η Κυπριακή Δημοκρατία να τερματίσει την ενίσχυση της άμυνας και της ασφάλειάς της, ενώ ζητούν να έχουν λόγο για τις συμφωνίες στις οποίες καταλήγει η ΚΔ με άλλες χώρες.

Θύμωσε γιατί ο ΠτΔ απάντησε στον Φιντάν

Ο νυν ηγέτης των Τουρκοκυπρίων, Ερσίν Τατάρ επιτέθηκε στον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη γιατί αυτός απάντησε στις πρόσφατες δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών Χακάν Φιντάν. Ο Τατάρ χαρακτήρισε τη δήλωσε του Προέδρου Χριστοδουλίδη ως «αλαζονική, υποκριτική και εντελώς αποκομμένη από τα ιστορικά γεγονότα». Σε ανακοίνωση του «εκλογικού» του γραφείου αναφέρεται ότι «η Τουρκία είναι το πιο ισχυρό κράτος στην Ανατολική Μεσόγειο. Κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει την Τουρκία. Κανείς δεν μπορεί να αγνοήσει τη βούληση του Τουρκοκυπριακού λαού».

Όπως ισχυρίστηκε «τα λόγια του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών Χακάν Φιντάν αποτελούν μια επίκαιρη προειδοποίηση, που καταδεικνύει τόσο την υπομονή όσο και την αποφασιστικότητα της Τουρκίας. Όλες οι αποκλειστικές συμμαχίες σε αυτήν την περιοχή είναι παιχνίδια ευκολίας για τον άξονα Ελληνοκυπρίων-Ελλάδας-Ισραήλ. Ο πιο σημαντικός λόγος που δεν μας θέλουν είναι επειδή εμείς ματαιώσαμε αυτό το παιχνίδι».

Ο κ. Τατάρ αναφέρθηκε επίσης στους εξοπλισμούς της ΚΔ τα τελευταία χρόνια λέγοντας, μεταξύ άλλων, πως «ενώ η ελληνοκυπριακή πλευρά ζητά διεθνές δίκαιο και ειρήνη, μετατρέπει το νησί σε ζώνη συγκρούσεων με δισεκατομμύρια δολάρια σε αγορές όπλων. Ο τουρκοκυπριακός λαός δεν θα υποκύψει ποτέ σε αυτές τις απειλές και ο ελληνοκυπριακός οπλισμός τελικά θα βλάψει μόνο τον εαυτό του».

Από κοντά ακολουθεί και ο Ερχιουρμάν

Επίθεση κατά του Προέδρου Χριστοδουλίδη και από τον διεκδικητή της τουρκοκυπριακής ηγεσίας, Τουφάν Ερχιουρμάν, ο οποίος μίλησε για τους «δύο ισότιμους ιδρυτικούς εταίρους αυτού του νησιού». Συνεχίζοντας το Ερχιουρμάν υποστήριξε πως «χωρίς τη βούληση του τουρκοκυπριακού ‘λαού’, ενός από τους δύο ισότιμους ιδρυτικούς εταίρους, δεν μπορεί να υπογραφεί συμφωνία ασφάλειας με το Ισραήλ, που σκοτώνει παιδιά στη Γάζα. Ούτε με τις ΗΠΑ και την Ινδία μπορεί να υπογραφεί συμφωνία ασφάλειας χωρίς τη βούλησή μας», και πρόσθεσε ότι «η Τουρκική Δημοκρατία είναι εγγυητής ολόκληρου του νησιού».

Ακόμα επέκρινε τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη για την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών: «Κύριε Χριστοδουλίδη, δεν μπορείτε να κάνετε μια μακρά ομιλία στον ΟΗΕ, να μιλάτε για την Κύπρο και να απευθύνεστε μόνο και μόνο στην Τουρκία. Δεν μπορείτε να αγνοείτε τους Τουρκοκύπριους σε αυτό το νησί. Ήμασταν πάντα εδώ και θα είμαστε πάντα εδώ. Κανείς δεν μπορεί να μας αγνοήσει».

Μίλησαν και οι δύο στη Σαμπάχ ενόψει «εκλογών»

Λίγες ημέρες πριν από τις «εκλογές» της 19ης Οκτωβρίου στα κατεχόμενα, οι δύο βασικοί αντίπαλοι, ο απερχόμενος Τουρκοκύπριος ηγέτης Ερσίν Τάταρ και ο επικεφαλής του Ρεπουμπλικανικού Τουρκικού Κόμματος (CTP) Τουφάν Ερχιουρμάν, παρουσίασαν τις θέσεις τους μέσα από δηλώσεις στη φιλοκυβερνητική τουρκική εφημερίδα Σαμπάχ.

Μιλώντας στην εφημερίδα Σαμπάχ, ο κ. Τάταρ επανέλαβε τη θέση του υπέρ της λύσης δύο ανεξάρτητων κρατών, δηλώνοντας ότι «η εποχή της ομοσπονδίας έχει τελειώσει» και ότι πορεύεται «σε πλήρη ευθυγράμμιση με την πολιτική της Άγκυρας».

«Στην Κύπρο πρέπει να υπάρχουν δύο ανεξάρτητα κράτη. Αυτή είναι η βασική μας γραμμή, η κόκκινη γραμμή μας», δήλωσε ο Ερσίν Τατάρ, και πρόσθεσε: «Ο ίδιος ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν το είπε καθαρά στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ: Δύο κράτη στην Κύπρο. Η πορεία μου είναι η πορεία της Τουρκίας. Είμαι απόλυτα συντονισμένος με την Άγκυρα και μιλάμε με μία φωνή». Ανέφερε πως «όσοι υπόσχονται λύση μέσω ομοσπονδίας, δεν καταλαβαίνουν πόσο κρίσιμο και δύσκολο είναι το ζήτημα. Δεν πρέπει να παραπλανούν τον λαό με άδειες υποσχέσεις».

Από την πλευρά του, ο κ. Ερχιουρμάν ανέφερε ότι δεν υποστηρίζει ομοσπονδιακή λύση αλλά «σχέση ισότητας» μεταξύ των δύο κοινοτήτων, με την Τουρκία να παραμένει εγγυήτρια δύναμη. «Δεν μιλώ για ομοσπονδία. Μιλώ για ισότητα. Είμαστε ένας από τους δύο συνιδρυτές της Κυπριακής Δημοκρατίας – εμείς και οι Ελληνοκύπριοι. Θέλουμε να έχουμε λόγο στα μεγάλα ζητήματα που μας αφορούν άμεσα», ανέφερε.

Πρόσθεσε ότι «υπάρχουν θέματα που αφορούν ολόκληρη την Κύπρο – όπως η ασφάλεια, οι θαλάσσιες ζώνες, η ενέργεια, οι υδρογονάνθρακες και οι εμπορικές διαδρομές. Αυτά είναι πεδία από τα οποία ο τουρκοκυπριακός λαός έχει αποκλειστεί. Δεν μπορεί να λαμβάνονται αποφάσεις χωρίς τη δική μας συμμετοχή».

Σύμφωνα με τον ίδιο «η Τουρκία είναι και παραμένει εγγυήτρια δύναμη. Εγώ δεν έχω τίποτα να κρύψω· δεν έχω ‘μάσκες’. Θέλω διαφάνεια και συνεργασία».