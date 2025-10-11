Με αιχμηρή ανάρτηση επανήλθε η βουλευτής του ΑΚΕΛ, Ειρήνη Χαραλαμπίδου, απαντώντας στον εκπρόσωπο Τύπου του ΔΗΣΥ Ονούφριο Κουλλά, δίνοντας νέα διάσταση στην αντιπαράθεση που ξέσπασε μετά τις δηλώσεις του τελευταίου για τις πολιτικές της προθέσεις.

Η κ. Χαραλαμπίδου κατηγόρησε τον Δημοκρατικό Συναγερμό για «κατασκευασμένα ερωτήματα» και «εκβιασμούς», τονίζοντας ότι δεν πρόκειται να επηρεαστεί στις αποφάσεις της.

Κρίνετε με βάση το δικο σας "μπόι". Δεν θα εκβιασετε τις αποφάσεις μου. Εχετε πολλα να χασετε στην επομενη εκλογικη αναμέτρηση , προσωπικα δεν εχω να χασω τιποτα. Ούτε είμαι υποχρεωμένη να απαντώ σε κατασκευασμένα ερωτήματα που δημιουργείτε για να απαντήσετε στα δικά σας… October 11, 2025

«Κρίνετε με βάση το δικό σας μπόι. Δεν θα εκβιάσετε τις αποφάσεις μου. Έχετε πολλά να χάσετε στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση – προσωπικά δεν έχω να χάσω τίποτα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η βουλευτής επανέφερε στη συζήτηση το ζήτημα της στήριξης της Αννίτας Δημητρίου στην Προεδρία της Βουλής, κάνοντας αναφορά στο ΕΛΑΜ και αφήνοντας αιχμές για «μυστικές συμφωνίες».

«Να βάλουμε και το ΕΛΑΜ στη συζήτηση για την εκλογή της Προέδρου σας; Για μυστικές συμφωνίες κάτι λέγατε;» σημείωσε, προσθέτοντας πως «όσον αφορά τη διαφάνεια, παραμένετε αθεράπευτοι υπερασπιστές της κυβέρνησης Αναστασιάδη».

Η νέα ανάρτηση ήρθε ως απάντηση στη δήλωση του κ. Κουλλά, ο οποίος είχε αναφέρει ότι «ουδείς στον ΔΗΣΥ κόπτεται για το πού θα καταλήξει η κ. Χαραλαμπίδου», προσθέτοντας πως «όσοι για χρόνια επέδειξαν υπερευαισθησία για τη διαφάνεια δεν μπορούν να κάνουν μυστικές συμφωνίες».

Η αντιπαράθεση των δύο πλευρών συνεχίζεται με φόντο τις ζυμώσεις ενόψει των επερχόμενων βουλευτικών εκλογών του 2026.