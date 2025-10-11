Συνέχεια στην πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ του ΔΗΣΥ και της Ειρήνης Χαραλαμπίδου δίνει ο Εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος Ονούφριος Κουλλά, με αιχμηρή απάντηση προς τη βουλευτή του ΑΚΕΛ, σχετικά με τη συζήτηση γύρω από ενδεχόμενη συμμετοχή της στο ψηφοδέλτιο του κινήματος «Άλμα».

Σε ανάρτησή του, ο κ. Κουλλά αναφέρει:

«Αγαπητή κ. Ειρήνη Χαραλαμπίδου, μας παρεξήγησες! Ουδείς στον ΔΗΣΥ κόπτεται για το που θα καταλήξεις. Απλά όσοι για χρόνια κάνατε επίδειξη υπερευαισθησίας για τη ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ δεν μπορεί να κάνετε ΜΥΣΤΙΚΕΣ συμφωνίες. Παρατηρώ πως δεν το διαψεύδεις. Γιατί το αποκρύβεις; Παρατηρώ επίσης πως δεν διαμαρτύρεσαι για τυχόν διαφθορά από στελέχη του Άλματος. Επιλεκτική ευαισθησία;»

Η τοποθέτηση του εκπροσώπου του ΔΗΣΥ έρχεται ως απάντηση στην ανάρτηση της κ. Χαραλαμπίδου, η οποία είχε επισημάνει ότι ο Δημοκρατικός Συναγερμός «έχει μεγαλύτερη έγνοια για το τι θα αποφασίσει για τις εκλογές του 2026 από το ίδιο το ΑΚΕΛ».

Όπως είχε γράψει χαρακτηριστικά:

«Ξενίζει, για να χρησιμοποιήσω δική τους φράση, που ο Δημοκρατικός Συναγερμός έχει μεγαλύτερη έγνοια τι θα αποφασίσω για τις εκλογές του 2026 από το ίδιο το ΑΚΕΛ! Ο πανικός εισάγει νέα πολιτικά ήθη!

Η ανάρτηση της κ. Χαραλαμπίδου ήρθε λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του ΔΗΣΥ που εξαπέλυσε σκληρή επίθεση κατά του Οδυσσέα Μιχαηλίδη, αφήνοντας αιχμές για «δύο μέτρα και δύο σταθμά» στη στάση του πρώην γενικού ελεγκτή σε σχέση με τις αποκαλύψεις του στενού συνεργάτη του, Ανδρέα Χασαπόπουλου.

Ο ΔΗΣΥ κάλεσε τον κ. Μιχαηλίδη να απαντήσει για ενδεχόμενα κριτήρια αποκλεισμού υποψηφίων του κινήματος του και αν υπάρχει «μυστική συμφωνία με την Ειρήνη Χαραλαμπίδου», υποστηρίζοντας ότι «ο ίδιος είναι εκτεθειμένος απέναντι στην κοινωνία».