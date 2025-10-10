Στο φόντο της σφοδρής αντιπαράθεσης που ξέσπασε ανάμεσα στον Δημοκρατικό Συναγερμό και το κίνημα ΑΛΜΑ του Οδυσσέα Μιχαηλίδη, με αφορμή την τελευταία ανακοίνωση του ΔΗΣΥ, παρενέβη διαδικτυακά η Ειρήνη Χαραλαμπίδου.

«Ξενίζει, για να χρησιμοποιήσω δική τους φράση, που ο Δημοκρατικός Συναγερμός έχει μεγαλύτερη έγνοια τι θα αποφασίσω για τις εκλογές του 2026 από το ίδιο το ΑΚΕΛ! Ο πανικός εισάγει νέα πολιτικά ήθη!», έγραψε χαρακτηριστικά στο Χ.

Η ανάρτηση της κ. Χαραλαμπίδου ήρθε λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του ΔΗΣΥ που εξαπέλυσε σκληρή επίθεση κατά του Οδυσσέα Μιχαηλίδη, αφήνοντας αιχμές για «δύο μέτρα και δύο σταθμά» στη στάση του πρώην γενικού ελεγκτή σε σχέση με τις αποκαλύψεις του στενού συνεργάτη του, Ανδρέα Χασαπόπουλου.

Ο ΔΗΣΥ κάλεσε τον κ. Μιχαηλίδη να απαντήσει για ενδεχόμενα κριτήρια αποκλεισμού υποψηφίων του κινήματος του και αν υπάρχει «μυστική συμφωνία με την Ειρήνη Χαραλαμπίδου», υποστηρίζοντας ότι «ο ίδιος είναι εκτεθειμένος απέναντι στην κοινωνία».

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην ανάρτηση έκανε like ο πρώην πρόεδρος του ΔΗΣΥ Αβέρωφ Νεοφύτου.