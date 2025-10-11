Ο Δημοκρατικός Συναγερμός προχωρά σήμερα Σάββατο στην εσωκομματική εκλογική διαδικασία για τη διαμόρφωση του ψηφοδελτίου της Λεμεσού ενόψει των βουλευτικών εκλογών του Μαΐου 2026, με τα μέλη του κόμματος να καλούνται να επιλέξουν εννέα υποψηφίους ανάμεσα σε έντεκα διεκδικητές.

Η Λεμεσός είναι η μοναδική επαρχία όπου στήνονται κάλπες, καθώς η υποβολή ενδιαφέροντος ξεπέρασε τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων στο ψηφοδέλτιο. Συνολικά, δώδεκα στελέχη είχαν δηλώσει υποψηφιότητα για τις δώδεκα έδρες της επαρχίας, ωστόσο δύο πρόσωπα, η Αγγελική Ριαλά και ο Μιχάλης Κουνούνης, έχουν ήδη ενταχθεί ως αριστίνδην υποψήφιοι, ενώ η Φωτεινή Τσιρίδου εξαιρείται βάσει της καταστατικής πρόνοιας για συμμετοχή τουλάχιστον 30% γυναικών στα ψηφοδέλτια.

Οι υποψήφιοι στη Λεμεσό

Τις υπόλοιπες εννέα θέσεις διεκδικούν οι:

Ευθύμιος (Τίμης) Ονησίφορος Ιορδάνους, Γιώργος Καραϊσκάκης, Ανδρέας Μιχαηλίδης, Νικολάου Κόκκινος Ανδρέας, Λευτέρης Περικλή, Αντώνης Στυλιανού, Νίκος Σύκας, Ελευθέριος Τσιάκκιρος, Αντώνης Τσολάκης και Μιχάλης Φελλάς.

Οι κάλπες θα παραμείνουν ανοιχτές από τις 9:00 το πρωί έως τις 6:00 το απόγευμα, ενώ τα μέλη του κόμματος μπορούν να ψηφίσουν από 5 έως 9 υποψηφίους. Η διαδικασία διεξάγεται σε 12 εκλογικά κέντρα στην πόλη και επαρχία της Λεμεσού, μεταξύ των οποίων σχολεία, κοινοτικά συμβούλια και σωματεία.

Επικύρωση τη Δευτέρα από το Πολιτικό Γραφείο

Η τελική επικύρωση των ψηφοδελτίων θα γίνει τη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου από το Πολιτικό Γραφείο του κόμματος, με εκκρεμότητες να παραμένουν στις επαρχίες Λάρνακας και Πάφου. Στη Λάρνακα αναζητούνται δύο ακόμη υποψήφιοι, ενώ στην Πάφο ένας, καθώς οι έδρες αυξάνονται από τέσσερις σε πέντε.

Ο ΔΗΣΥ έχει ήδη «κλειδώσει» τα ψηφοδέλτια σε Λευκωσία, Αμμόχωστο και Κερύνεια.

Στη Λευκωσία, αριστίνδην επιλογές της προέδρου Αννίτας Δημητρίου είναι η Τίνα Παύλου και ο πρώην υπαρχηγός της Αστυνομίας Δημήτρης Δημητρίου, ενώ υποψήφιοι θα είναι, μεταξύ άλλων, οι Σάββια Ορφανίδου, Γιώργος Παμπορίδης, Αναστασία Ανθούση, Χαράλαμπος Πετρίδης και Έλενα Κούσιου.

Στην Αμμόχωστο, στο ψηφοδέλτιο συμμετέχουν οι Γιώργος Κάρουλας, Νίκος Γεωργίου, Γιώργος Χατζηγεωργίου, Μαργαρίτα Καϊμακλιώτου και άλλοι, ενώ στην Κερύνεια υποψήφιοι είναι η Ρίτα Σούπερμαν, ο Δήμος Γεωργιάδης και ο Βασίλης Κουμέττος.

Η διαδικασία στη Λεμεσό θεωρείται κρίσιμη, καθώς αναμένεται να καθορίσει τις εσωκομματικές ισορροπίες στην επαρχία και να δώσει το στίγμα της τελικής σύνθεσης του εκλογικού σχήματος του ΔΗΣΥ για το 2026.