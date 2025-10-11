Ένα κλίμα ειρήνης μεταξύ Κύπρου, Τουρκίας και Ελλάδας θα αποτελούσε «ανάσα» για ολόκληρη την περιοχή, δήλωσε ο ηγέτης του Ρεπουμπλικανικού Τουρκικού Κόμματος (ΡΤΚ) και «υποψήφιος» για την ηγεσία της τουρκοκυπριακής κοινότητας, Τουφάν Έρχιουρμαν. Οι δηλώσεις του έγιναν κατά τη διάρκεια περιοδείας του στα κατεχόμενα χωριά Μπογάζι, Σύγκραση, Σπαθαρικό και Άγιος Γεώργιος Σπαθαρικού.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΡΤΚ, ο κ. Έρχιουρμαν τόνισε τη σημασία του διαλόγου και της διπλωματίας, επισημαίνοντας ότι η συνεργασία με διεθνείς φορείς, όπως ο ΟΗΕ και η ΕΕ, αποτελεί «απόλυτη ανάγκη».

«Κάθε ευκαιρία πρέπει να αξιοποιείται μέχρι τέλους», ανέφερε, προσθέτοντας ότι στόχος του είναι να ανοικοδομήσει την αξιοπιστία του θεσμού που εκπροσωπεί.

Αναφερόμενος στο ζήτημα της παραχώρησης ευρωπαϊκής υπηκοότητας σε παιδιά από μικτούς γάμους, ο Έρχιουρμαν υποστήριξε ότι «κανένας Ελληνοκύπριος ηγέτης δεν έχει την εξουσία να αποφασίζει με ποιον θα παντρευτεί ένας Τουρκοκύπριος».

Τόνισε, επίσης, ότι ο Τουρκοκύπριος ηγέτης πρέπει να διατηρεί συνεχή διάλογο με την Τουρκία, κάτι που, όπως είπε, θα συνεχιστεί στη βάση των κοινών συμφερόντων και των δικαιωμάτων που απορρέουν από τις διεθνείς συνθήκες.

ΚΥΠΕ