Το ψήφισμα που ενέκρινε τη ψευδοβουλή στα κατεχόμενα υπέρ της λύσης «δύο κρατών» στο Κυπριακό δεν είναι παρά μια ακόμα κίνηση που στόχο έχει να βοηθήσει τον Ερσίν Τατάρ ενόψει της ψηφοφορίας της ερχόμενης Κυριακής για την ανάδειξη Τουρκοκύπριου ηγέτη. Κίνηση η οποία έρχεται την ώρα που ο Ερσίν Τατάρ φαίνεται, δημοσκοπικά, να μην μπορεί να ανατρέψει το προβάδισμα του Τουφάν Ερχιουρμάν.

Το περιεχόμενο του ψηφίσματος αποτελεί μια υιοθέτηση της πολιτικής Τατάρ-Άγκυρας στο Κυπριακό και τη μορφή λύσης που επιδιώκει η τουρκική πλευρά. Ότι δηλαδή δεν μπορεί να δοθεί συνέχεια σε συζητήσεις για λύση ομοσπονδίας και ότι η προσπάθεια των Ηνωμένων Εθνών έδειξε πως υπάρχει αδυναμία στην εξεύρεση κοινού εδάφους στο Κυπριακό.

Σύμφωνα με τα όσα μετέδωσαν τα τουρκοκυπριακά μέσα ενημέρωσης, στην απόφαση της η ψευδοβουλή υποστηρίζει πως στην Κύπρο υπάρχουν «δύο χωριστοί λαοί» και «δύο χωριστά κράτη». Και προσθέτει πως «η λύση πρέπει να είναι στη βάση αυτών των πραγματικοτήτων. Και η πολιτική της λύσης δύο κρατών είναι η πιο ρεαλιστική και προσγειωμένη προσέγγιση για να είναι μόνιμη και βιώσιμη».

Περαιτέρω αναφέρεται πως «μια νέα διαπραγματευτική διαδικασία μπορεί να είναι εφικτή μόνο με την κατοχύρωση εκ μέρους των Ηνωμένων Εθνών της εγγενούς κυριαρχικής ισότητας και του ισότιμου διεθνούς καθεστώτος του ‘τουρκοκυπριακού λαού’ για να υπογραφεί μια συμφωνία που θα διασφαλίσει την συνεργασία δύο κρατών».

Έσπευσε να πανηγυρίσει ο Τατάρ

Ο Ερσίν Τατάρ μετά το δώρο που έλαβε από την ψευδοβουλή έσπευσε να πανηγυρίσει κάνοντας λόγο για «ιστορική απόφαση που θα καθορίσει το μέλλον του τουρκοκυπριακού ‘λαού’».

Στη δήλωσή του ο Τατάρ σημείωσε πως «οι συνομιλίες για ομοσπονδία που διήρκεσαν πάνω από 50 χρόνια, κατέληγαν κάθε φορά σε αποτυχία λόγω της απόρριψης της ισότητας των Τούρκων της Κύπρου από την ελληνοκυπριακή πλευρά και στο τέλος εξαντλήθηκε το μοντέλο της ομοσπονδίας», ενώ ισχυρίστηκε ότι η προχθεσινή απόφαση της «βουλής» είναι η διακήρυξη ότι το κεφάλαιο της ομοσπονδίας έχει κλείσει και δεν πρόκειται να ξανανοίξει».

Φρόντισε παράλληλα να δώσει και ένα προεκλογικό τόνο στην τοποθέτησή του, χαρακτηρίζοντας ιστορικό λάθος και ντροπή το γεγονός ότι οι «βουλευτές» του Ρεπουμπλικανικού Τουρκικού Κόμματος δεν συμμετείχαν στην συνεδρία της «βουλής» και δεν στήριξαν την απόφαση.

Επί της διαδικασίας η κριτική Ερχιουρμάν

Παρά το γεγονός ότι το Ρεπουμπλικανικό Τουρκικό Κόμμα απουσίαζε κατά την ψηφοφορία, ο Τουφάν Ερχιουρμάν στην τοποθέτησή του στη ψευδοβουλή, επέλεξε τοποθετηθεί περισσότερο επί της διαδικασίας παρά επί της ουσίας και το περιεχόμενο του ψηφίσματος. Μίλησε για «έλλειψη σοβαρότητας» να τεθεί προς ψηφοφορία μια τέτοια απόφαση πέντε μέρες πριν τις «εκλογές» προσθέτοντας πως «αυτό το ζήτημα δεν είναι εργαλείο που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για προεκλογικούς σκοπούς».

Απαντώντας σ’ αυτούς που υποστήριξαν πως έπρεπε να ήταν ομόφωνη η απόφαση ο Ερχιουρμάν υπέδειξε πως για να μπορεί να υπάρξει ομοφωνία έπρεπε να υπάρξει συζήτηση εκ των προτέρων. Ενώ παρέπεμψε σε προηγούμενη απόφαση, της 24 Φεβρουαρίου 2010, η οποία αφορούσε τις τουρκικές εγγυήσεις και η οποία τότε λήφθηκε ομόφωνα.

Σύμφωνα με τα όσα μετέδωσαν τα τουρκοκυπριακή μέσα ενημέρωσης ο Τουφάν Ερχιουρμάν δεν φαίνεται να διαφωνεί επί του περιεχόμενου της απόφασης, ασκεί κριτική στον Τατάρ γιατί θεωρεί πως ήταν δική του πρόταση, ενώ υπενθυμίζει προς τον ανθυποψήφιο του τα όσα είχε προτείνει στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών όπως τα τρία απευθείας.

Η αποφυγή τοποθέτησης υπέρ ή εναντίον του ψηφίσματος από πλευράς Ερχιουρμάν φαίνεται πως έχει να κάνει και με το ότι η λύση «δύο κρατών» είναι μια θέση που προέρχεται από την Άγκυρα. Και ο ίδιος δηλώνει πως «δεν καβγάδισε και δεν θα καβγαδίσει με την Τουρκία». Ενώ ανέφερε ακόμα πως θα διεξάγει τις διαπραγματεύσεις σε διαβούλευση με την Τουρκία, όπως όλοι οι προηγούμενοι ηγέτης της τουρκοκυπριακής κοινότητας. Έστειλε δε το μήνυμα, με αποδέκτες και την ελληνοκυπριακή πλευρά, πως η Τουρκία είναι εγγυήτρια δύναμη και ότι δεν είναι δυνατόν να τεθεί σε ισχύ συμφωνία χωρίς την δική της υπογραφή.

Περιμένει αναγνώριση σε βάθος χρόνου

Στο μεταξύ, ο Ερσίν Τατάρ μιλώντας σε βουλευτές από την Τουρκία και το Αζερμπαϊτζάν που βρέθηκαν στα κατεχόμενα υποστήριξε πως «η αναγνώριση θα έρθει μετά από κάποιο χρονικό διάστημα». Υποστήριξε ακόμα ότι είναι σημαντικό να αυξηθούν οι επαφές βουλευτών και από τις δύο χώρες με τα κατεχόμενα.