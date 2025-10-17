Δύο εικοσιτετράωρα πριν από την ψηφοφορία στα κατεχόμενα για την ανάδειξη Τουρκοκύπριου ηγέτη, Ερσίν Τατάρ και Τουφάν Ερχιουρμάν εντείνουν τις προσπάθειές τους ως προς το ποιος είναι ο πιο αρεστός στην Τουρκία. Μέσα από τις τοποθετήσεις τους οι δύο μονομάχοι θέλουν να στείλουν μηνύματα προς την Άγκυρα και τον Ερντογάν. Δείγμα του ότι εκείνος που τελικά θα καθορίσει το αποτέλεσμα είναι ο Τούρκος Πρόεδρος και όχι αυτοί που θα ψηφίσουν.

Ο Ερσίν Τατάρ με αφορμή το ψήφισμα για «λύση δύο κρατών» που πέρασε από την ψευδοβουλή άδραξε την ευκαιρία να κατηγορήσει τον Ερχιουρμάν ότι στο Κυπριακό ακολουθεί την πολιτική των Ελληνοκυπρίων αντί της Τουρκίας. Από τη δική του πλευρά ο Τουφάν Ερχιουρμάν έσπευσε να δηλώσει πως εάν κερδίσει την Κυριακή δεν θα εγκαταλειφθούν οι εγγυήσεις της Τουρκίας, θέλοντας κατ’ αυτό τρόπο να δείξει πως δεν ακολουθεί την πολιτική των Ελληνοκυπρίων στο Κυπριακό.

Μόλις δουν τα δύσκολα σηκώνονται και φεύγουν

Μιλώντας σε συγκέντρωση στην κατεχόμενη Αμμόχωστο, ο Ερσίν Τατάρ επιτέθηκε κατά του Ρεπουμπλικανικού Τουρκικού Κόμματος γιατί οι «βουλευτές» του σηκώθηκαν και έφυγαν από την αίθουσα την ώρα της ψηφοφορίας επί του ψηφίσματος για «λύση δύο κρατών». Σύμφωνα με τον Τατάρ ο λόγος που δεν συμμετείχαν στην ψηφοφορία ήταν «για να μη δει κανείς ότι απέρριψαν» τη λύση «δύο κρατών».

Προχώρησε να παρομοιάσει το ΡΤΚ με την ελληνοκυπριακή πλευρά «που έφυγε από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων στο Κραν Μοντανά». Κατά τον Τατάρ αυτό έχει να κάνει με το ότι το ΡΤΚ έχει ως «πνευματικό του δίδυμο το ελληνοκυπριακό εθνικιστικό κομμουνιστικό ΑΚΕΛ» που «μόλις δουν τα δύσκολα φεύγουν». Υποστήριξε ακόμα ότι το ΡΤΚ σηκώθηκε και έφυγε από την ψευδοβουλή όταν πήγε ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Τώρα, είπε ο Τατάρ, «σηκώθηκαν χωρίς ντροπή και προσπαθούν να πείσουν λέγοντας ότι θα συναντηθούν και θα συμφωνήσουν με την Τουρκία».

Οι τοποθετήσεις Τατάρ έχουν ως κύριο στόχο να πείσει ότι ο ίδιος είναι ο κύριος εκφραστής της τουρκικής πολιτικής στα κατεχόμενα και ότι μόνο αυτό μπορεί να εμπιστεύεται η Άγκυρα.

Δεν θα συνεχίσει συνομιλίες από το σημείο διακοπής

Τα δικά του μηνύματα προς την κατεύθυνση της Άγκυρας επιχειρεί να στείλει ο Τουφάν Ερχιουρμάν επιδιώκοντας πρωτίστως να δείξει ότι δεν στρέφεται κατά των τουρκικών συμφερόντων. Σε δηλώσεις του ο Ερχιουρμάν έσπευσε να διαβεβαιώσει πως αν κερδίσει την ψηφοφορία της Κυριακής «δεν θα εγκαταλειφθούν οι αποτελεσματικές και δραστικές εγγυήσεις της Τουρκίας σε περίπτωση πιθανής λύσης του Κυπριακού». Ενώ θέλησε να ενισχύσει αυτό που έλεγε υποστηρίζοντας πως «δεν θα αποσυρθεί από το νησί η Τουρκία σε μια περίοδο που συγκεντρώνονται πολλές χώρες στη “νότια Κύπρο”».

Μήνυμα προς την Άγκυρα ήταν και η αναφορά του Ερχιουρμάν στο θέμα της επανεκκίνησης των προσπαθειών στο Κυπριακό: «Ανέφερα πολύ ξεκάθαρα ότι δεν θα αρχίσω από εκεί που μείναμε στο Κραν Μοντανά. Έχω μία προϋπόθεση για να αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις. Και εκείνη είναι να τηρήσουν τα Ηνωμένα Έθνη τις υποσχέσεις που έδωσαν μέχρι σήμερα. Έχουν τέσσερις υποσχέσεις. Η πρώτη είναι η πολιτική ισότητα. Η πολιτική ισότητα αναφέρεται στα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Το δεύτερο είναι το χρονοδιάγραμμα. Δεν κάθομαι σε ένα τραπέζι χωρίς χρονοδιάγραμμα. Τρίτον, δεν ανοίγω ξανά για συζήτηση τις συγκλίσεις που επιτεύχθηκαν μέχρι σήμερα. Τέταρτον, είναι η έκθεση που δημοσίευσε το 2004 ο Ανάν. Αυτή τη φορά, το Συμβούλιο Ασφαλείας θα μας δώσει διαβεβαίωση, προτού αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις, ότι δεν θα επιστρέψουμε στο σημερινό στάτους κβο, αν φύγει ξανά από το τραπέζι ο Πρόεδρος της ελληνοκυπριακής διοίκησης Νίκος Χριστοδουλίδης».

Επιτίθενται αμφότεροι κατά του Χριστοδουλίδη

Ο Ερχιουρμάν κατηγόρησε τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη ότι «ασκεί μονομερώς δικαιώματα τα οποία νομικώς έχουν οι Τουρκοκύπριοι» και ότι «έφερε τις ΗΠΑ, το Ισραήλ, τη Γαλλία και την Ινδία», είναι και μέλος της ΕΕ και υπάρχουν και οι βρετανικές Βάσεις. Κατά τον Ερχιουρμάν κάνει πράγματα «τα οποία δεν θα μπορούσε να κάνει νομικώς».

Ουσιαστικά αυτό που ο Ερχιουρμάν υποστηρίζει είναι πως εάν οι Τουρκοκύπριοι είχαν την ευκαιρία μέσω του βέτο θα μπορούσαν να μπλοκάρουν αυτές τις συμφωνίες ή και την ένταξη στην ΕΕ.

Ο Τατάρ κατηγόρησε τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, αλλά και την Ελλάδα και Ισραήλ ότι δεν θέλουν να κερδίσει αυτός τις «εκλογές» και ότι προτιμούν τον Ερχιουρμάν.