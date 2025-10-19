Η ώρα της αλήθειας έφτασε για τον πρώτο γύρο των παράνομων εκλογών στα κατεχόμενα. Στις 18:00 οι κάλπες κλείνουν, ενώ τα αποτελέσματα, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, αναμένονται περίπου δύο ώρες μετά. Έχουν στηθεί συνολικά 777 κάλπες, ενώ η καταμέτρηση των ψήφων θα γίνει ηλεκτρονικά.

Ο τελικός αριθμός των «ψηφοφόρων» είναι 218.313 ενώ οι υποψήφιοι είναι 7. Πρόκειται γαι τους Οσμάν Ζορμπά (Κυπριακό Σοσιαλιστικό Κόμμα), Τουφάν Ερχιουρμάν (Ρεπουμπλικανικό Τουρκικό Κόμμα), Αρίφ Σαλίχ Κιρντάγκ (Ανεξάρτητος), Αχμέτ Μποράν (Ανεξάρτητος), Μεχμέτ Χασγκιουλέρ (Ανεξάρτητος), Ιμπραήμ Γιαζιτσί (Ανεξάρτητος) και Ερσίν Τατάρ (Ανεξάρτητος). Ο “ανεξάρτητος υποψήφιος” Χουσεΐν Γκιουρλέκ ανακοίνωσε χθες Σάββατο ότι αποσύρει την “υποψηφιότητά του”.

Το philenews θα σας μεταφέρει ζωντανά όλες τις εξελίξεις.

18:00 – Οι κάλπες, σύμφωνα με το πρόγραμμα, έχουν κλείσει και αρχίζει η καταμέτρηση.

17:34 – Το ποσοστό συμμετοχής μέχρι τις 16:00

Tο ποσοστό συμμετοχής στις παράνομες εκλογές μέχρι τις 16:00 ανήλθε συνολικά στο 53,19%.

17:33 – Μόνη ρεαλιστική λύση τα δύο κράτη λέει ο Τούρκος ΥΠΕΞ

«Μόνη ρεαλιστική λύση στο Κυπριακό είναι τα δύο κράτη», δήλωσε ο Τούρκος Υπουργών Εξωτερικών Χακάν Φιντάν σε μήνυμά του με αφορμή την εκλογική διαδικασία στα κατεχόμενα, σύμφωνα με το ΚΥΠΕ.

Σε ανάρτηση στον λογαριασμό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Χακάν Φιντάν αναφέρει: «Είμαστε βέβαιοι ότι οι εκλογές θα καταδείξουν για άλλη μια φορά την κρατική παράδοση και τον πολιτισμό της δημοκρατίας στην τδβκ».

Αναφέροντας ότι «η Τουρκία, η μητέρα πατρίδα και εγγυήτρια χώρα, θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τη δίκαιη υπόθεση του τουρκοκυπριακού λαού», ο κ. Φιντάν δήλωσε: «Η μόνη ρεαλιστική λύση στο κυπριακό ζήτημα έγκειται στην αποδοχή της ύπαρξης δύο ξεχωριστών κρατών στο νησί. Θα συνεχίσουμε να τονίζουμε αυτό το γεγονός με τον πιο έντονο τρόπο σε κάθε πλατφόρμα».