Συγχαρητήρια τηλεφωνήματα από την πολιτική ηγεσία της Τουρκίας δέχθηκε ο Τουφάν Έρχιουρμαν, μετά την ανάδειξή του ως νέος ηγέτης της τουρκοκυπριακής κοινότητας. Ο Τούρκος Πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ήταν μεταξύ εκείνων που επικοινώνησαν μαζί του για να του εκφράσουν τις ευχές τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τα ηλεκτρονικά τουρκοκυπριακά μέσα, ο Τούρκος Πρόεδρος είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον κ. Ερχιουρμάν, στον οποίο ευχήθηκε καλή επιτυχία στα νέα του καθήκοντα.

Συγχαρητήριο τηλεφώνημα πραγματοποίησε επίσης ο Αντιπρόεδρος της Τουρκίας, Τζεβντέτ Γιλμάζ. Παράλληλα, ο αρχηγός του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (ΡΛΚ) της Τουρκίας, Οζγκιούρ Οζέλ, επικοινώνησε με τον κ. Έρχιουρμαν για να τον συγχαρεί και να του ευχηθεί επιτυχία στο έργο του.

Από την πλευρά του, ο νέος Τουρκοκύπριος ηγέτης, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ευχαρίστησε όσους τον στήριξαν.

«Αφήσαμε πίσω μας την εκλογική διαδικασία. Οφείλω να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά τους συνοδοιπόρους μου σε αυτή την πορεία», ανέφερε, κάνοντας ονομαστική αναφορά στον πρόεδρο του Κόμματος Κοινοτικής Δημοκρατίας (ΚΚΔ), Ζεκί Τσελέρ, τον «δήμαρχο» της κατεχόμενης Λευκωσίας, Μεχμέτ Χαρμαντζί, τις «ανεξάρτητες βουλευτές» Τζιαλέ Ρεφίκ Ρότζερς και Αϊσεγκιούλ Μπαϊμπάρς, την πρώην «βουλευτή» Γκιουλσάχ Σανβέρ Μάναβογλου, τον Σερντάρ Ντενκτάς, καθώς και συνδικαλιστικές και οργανώσεις νεολαίας και άλλες που τάχθηκαν υπέρ του.

Ιδιαίτερη μνεία έκανε στο Ρεπουμπλικανικό Τουρκικό Κόμμα (ΡΤΚ), το οποίο, όπως είπε, τον τίμησε για εννέα χρόνια με τη θέση του προέδρου, ευχαριστώντας από τα βάθη της καρδιάς του τα μέλη που εργάστηκαν σκληρά.

Στο μήνυμά του, ο κ. Έρχιουρμαν τόνισε: «Το μεγαλύτερο ευχαριστώ ανήκει στους συμπολίτες μας, οι οποίοι, ανεξαρτήτως πολιτικής προτίμησης, επέδειξαν με πλήρη ωριμότητα τη δημοκρατική συνείδηση που έχει εμπεδώσει ο τουρκοκυπριακός λαός».

Κλείνοντας, επανέλαβε τη θέση του ότι «σε αυτή την εκλογή δεν υπάρχουν ηττημένοι. Ο τουρκοκυπριακός λαός κέρδισε συλλογικά. Κέρδισαν τα παιδιά μας, η αδελφοσύνη μας», εκφράζοντας την περηφάνια του και δεσμευόμενος να εργαστεί από κοινού με όλους για ένα καλύτερο μέλλον.

