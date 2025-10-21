Αισιοδοξία για επανέναρξη των προσπαθειών επίλυσης του Κυπριακού, εξέφρασε ο βουλευτής Αβέρωφ Νεοφύτου, μετά το αποτέλεσμα της «εκλογικής» διαδικασίας στα κατεχόμενα. Η δήλωση του κ. Νεοφύτου, έγινε σε παρέμβαση του στις εργασίες της ολομέλειας της 151ης Συνέλευσης της Διακοινοβουλευτικής Ένωσης, στη Γενεύη.

Είπε επίσης, ότι το Κυπριακό, αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα παραβίασης του διεθνούς δικαίου, καθότι πενήντα και πλέον χρόνια μετά την τουρκική εισβολή του 1974, η Κύπρος εξακολουθεί να υφίσταται τις συνέπειες της συνεχιζόμενης κατοχής, που προκάλεσε τον βίαιο εκτοπισμό πέραν των 200.000 ανθρώπων, το δράμα των αγνοουμένων, καθώς και την καταστροφή της πολιτιστικής και θρησκευτικής κληρονομιάς, σύμφωνα με ανακοίνωση της Βουλής.

«Η συνεχιζόμενη παραβίαση του δικαιώματος επιστροφής, η αλλοίωση του δημογραφικού χαρακτήρα των κατεχομένων και οι περιορισμοί στην ελευθερία διακίνησης και θρησκευτικής λατρείας συνιστούν κατάφωρες παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου που πρέπει να απασχολήσουν σοβαρά τη διεθνή κοινοβουλευτική κοινότητα», είπε ο κ. Νεοφύτου.

Σε μια εποχή όπου οι ανθρωπιστικές αρχές και αξίες καταλύονται βάναυσα από παρατεταμένες συγκρούσεις, τα κοινοβούλια οφείλουν να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο στην προάσπιση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και των θεμελιωδών αρχών του πολυμερισμού, είπε.

Στις εργασίες της 151ης Συνέλευσης της Διακοινοβουλευτικής Ένωσης, που άρχισαν χθες στην Γενεύη συμμετέχει αντιπροσωπεία της Βουλής των Αντιπροσώπων, αποτελούμενη από τους βουλευτές Αβέρωφ Νεοφύτου (επικεφαλής), Στέφανο Στεφάνου και Χριστιάνα Ερωτοκρίτου.

Σε παρέμβασή του, ο κ. Νεοφύτου, κατά τη γενική συζήτησης ενώπιον της ολομέλειας του Οργανισμού με θέμα την προάσπιση των ανθρωπιστικών αρχών και την ενίσχυση της ανθρωπιστικής δράσης σε περιόδους κρίσης, ο κ. Νεοφύτου μιλώντας για τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, χαρακτήρισε τη συμφωνία που επετεύχθη ως ένα σημαντικό βήμα προς την αποκλιμάκωση.

Ανέφερε ότι, ωστόσο, ότι η διεθνής κοινότητα πρέπει να διασφαλίσει την υλοποίηση και την επέκταση της συμφωνίας, μετατρέποντας αυτή την εύθραυστη πρόοδο σε διαρκή ειρήνη μέσα από διαφάνεια, πολιτική βούληση και αυστηρή λογοδοσία.

Υπογράμμισε ακόμα τη σημασία της προάσπισης της πολυμέρειας, αναφέροντας ότι σε πολλές περιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένης της Κύπρου, οι ανθρωπιστικές αρχές θυσιάζονται στον βωμό πολιτικών σκοπιμοτήτων προσθέτοντας ότι το διεθνές δίκαιο δεν μπορεί να εφαρμόζεται στη βάση της λογικής δύο μέτρων και δύο σταθμών και ότι η προάσπιση των Συμβάσεων της Γενεύης και άλλων πολυμερών μηχανισμών προστασίας της ανθρώπινης αξιοπρέπειας πρέπει να είναι καθολική και αδιαπραγμάτευτη.

Ανταποκρινόμενα στις απαιτήσεις των καιρών, τα κοινοβούλια μέλη του Οργανισμού καλούνται να επαναδεσμευτούν στις θεμελιώδεις αρχές της πολυμέρειας, του σεβασμού της κυριαρχίας των κρατών και της προστασίας των αμάχων, επιδεικνύοντας ενότητα, συνέπεια και ανθρωπιά, είπε καταλήγοντας ο κ. Νεοφύτου.

