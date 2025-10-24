Τα καθήκοντα του ως ηγέτης της τουρκοκυπριακής κοινότητας ανέλαβε την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου ο Τουφάν Ερχιουρμάν, σε τελετή παράδοσης-παραλαβής από τον προκάτοχο του Ερσίν Τατάρ στο ψευδοπροεδρικό στην κατεχόμενη Λευκωσία.

Κατά την άφιξή τους, ο κ. Έρχιουρμαν και η σύζυγός του, Νιλντέν Μπεκτάς Έρχιουρμαν, έγιναν δεκτοί από τον κ. Τατάρ και τη σύζυγό του, Σιμπέλ Τατάρ. Μεταξύ των παρευρισκομένων ήταν και ο Αντιπρόεδρος της Τουρκίας Τζεβντέτ Γιλμάζ, εκπρόσωποι πολιτικών κομμάτων, αξιωματούχοι από την Τουρκία, καθως και «αξιωματούχοι» από τα κατεχόμενα.

Στην αποχαιρετιστήρια ομιλία του, ο Ερσίν Τατάρ συνεχάρη τον διάδοχό του και υποστήριξε ότι κατά την πενταετή θητεία του προώθησε μια «ριζική αλλαγή παραδείγματος» με τη λύση των δύο κρατών, βασισμένη στην κυριαρχική ισότητα. Είπε ότι το όραμα αυτό, το οποίο έλαβε την πλήρη στήριξη της Τουρκίας, κατέστησε το μοντέλο της ομοσπονδίας «ελληνοκυπριακή θέση». Ο κ. Τατάρ χαρακτήρισε την αποδοχή του ψευδοκράτους ως μέλους-παρατηρητή στον Οργανισμό Τουρκικών Κρατών ως μία από τις πιο «περήφανες στιγμές» της θητείας του και ευχαρίστησε τον Τούρκο Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και τον Αντιπρόεδρο Τζεβντέτ Γιλμάζ για την αμέριστη στήριξή τους.

Ο νέος ηγέτης, Τουφάν Έρχιουρμαν, στην πρώτη του ομιλία έθεσε τις βασικές αρχές της πολιτικής του, με κεντρικό άξονα την ενότητα και την προάσπιση των δικαιωμάτων των Τουρκοκυπρίων. «Είχαμε πει ότι το προεδρικό είναι το σπίτι του τουρκοκυπριακού λαού. Πρώτα από όλα, σας καλωσορίζω όλους στο σπίτι σας» είπε.

Στην ομιλία του αφιερώθηκε, μεταξύ άλλων, στη νέα γενιά, την οποία χαρακτήρισε ως τον συνδετικό κρίκο της κοινωνίας. «Ως πρόεδρος, το πρώτο μου καθήκον είναι να εργάζομαι μέρα και νύχτα ώστε τα παιδιά μας να μεγαλώνουν και να ζουν με ισότητα, ελευθερία, υγεία και ευτυχία», είπε, αναφερόμενος με συγκίνηση στα παιδιά που χάθηκαν στην τραγωδία του σεισμού στην Τουρκία («Πρωταθλητές Άγγελοι») και στα παιδιά της Γάζας, λέγοντας πως αποτελούν «ανοιχτή πληγή στις καρδιές μας».

Ο κ. Έρχιουρμαν έστειλε μήνυμα σχετικά με το καθεστώς των Τουρκοκυπρίων, σημειώνοντας ότι «όσα δικαιώματα έχει ένα παιδί Ελληνοκυπρίων σε αυτό το νησί, τόσα έχει και ένα παιδί Τουρκοκυπρίων. Όσο κυρίαρχος είναι ο ελληνοκυπριακός λαός σε αυτό το νησί, άλλο τόσο κυρίαρχος είναι και ο τουρκοκυπριακός λαός. Ό,τι δικαίωμα έχουν οι Ελληνοκύπριοι στους υδρογονάνθρακες, το ίδιο δικαίωμα έχουν και οι Τουρκοκύπριοι. Δεν θα αποδεχθούμε ποτέ κανείς να συμπεριφέρεται λες και ο τουρκοκυπριακός λαός δεν υπάρχει σε αυτό το νησί. Όλοι θα γνωρίζουν ότι ο τουρκοκυπριακός λαός υπήρχε πάντα, υπάρχει σήμερα και θα υπάρχει για πάντα σε αυτό το νησί».

Σχετικά με το Κυπριακό, ο νέος ηγέτης δήλωσε ότι η τ/κ πλευρά «δεν απέφυγε ποτέ τη λύση, τις διαπραγματεύσεις ή το τραπέζι», είπε όμως ότι «το να διαπραγματευόμαστε απλώς για να δείχνουμε στους φίλους μας ότι διαπραγματευόμαστε, δεν είναι κάτι αποδεκτό». Υπογράμμισε ότι μια νέα μεθοδολογία πρέπει να περιλαμβάνει χρονικά όρια, να είναι προσανατολισμένη στο αποτέλεσμα και να παρέχει εγγυήσεις ότι, σε περίπτωση αποτυχίας, δεν θα υπάρξει επιστροφή στο σημερινό status quo.

Απηύθυνε δε, ευρύτερη έκκληση αναφέροντας ότι «η έκκλησή μου προς τις άλλες εγγυήτριες δυνάμεις, τον ελληνοκυπριακό λαό, την ελληνοκυπριακή ηγεσία και ολόκληρο τον κόσμο είναι να εστιάσουμε σε μια λύση όπου όλοι θα κερδίζουν, στη μόνιμη ειρήνη και στη σταθερότητα».

Ο κ. Έρχιουρμαν χαρακτήρισε τις σχέσεις με την Τουρκία «ασύγκριτα ειδικές» και δεσμεύτηκε για την περαιτέρω ενίσχυσή τους. «Καθήκον μου θα είναι να φέρω τις σχέσεις Τουρκίας – τδβκ σε ένα πολύ καλύτερο επίπεδο», δήλωσε. Παράλληλα, είπε ότι θα ασχοληθεί ενεργά και με τα εσωτερικά ζητήματα, όπως η μεταρρύθμιση της «δημόσιας» διοίκησης, η αξιοκρατία, το κράτος δικαίου και η αναχαίτιση του φαινομένου της φυγής νέων επιστημόνων στο εξωτερικό. «Για μένα, το σημαντικό είναι να συμμερίζομαι τις ανησυχίες του λαού μας, να πολεμώ τις δυσκολίες του και να αγωνίζομαι για λύσεις», ανέφερε.

Κλείνοντας την ομιλία του, είπε ότι «αυτές οι εκλογές δεν έχουν ηττημένο. Νικητής είναι ο τουρκοκυπριακός λαός, τα παιδιά μας και η αδελφοσύνη μας. Δεν θα επιτρέψω καμία διαίρεση ή διάσπαση από εδώ και πέρα».

Μήνυμα στήριξης από τον Τούρκο Αντιπρόεδρο

Ο Τούρκος Αντιπρόεδρος, Τζεβντέτ Γιλμάζ, ανέφερε ότι θα συνεχιστεί η στήριξης της Άγκυρας προς την τουρκοκυπριακή πλευρά, σε δηλώσεις του μετά την παρουσία του στην τελετή ανάληψης της ηγεσίας της τουρκοκυπριακής κοινότητας από τον Τουφάν Έρχιουρμαν.

Σε ανάρτησή του σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Τούρκος Αντιπρόεδρος Τζεβντέτ Γιλμάζ, ο οποίος παρέστη στην τελετή στην κατεχόμενη Λευκωσία, επανέλαβε τη δέσμευση της Τουρκίας για ενίσχυση της τ/κ πλευράς.

«Με τις εκλογές που πραγματοποιήθηκαν στις 19 Οκτωβρίου, ο τουρκοκυπριακός λαός επέδειξε για άλλη μια φορά τη δημοκρατική του ωριμότητα και την καθιερωμένη κρατική του παράδοση», ανέφερε, συγχαίροντας τον κ. Έρχιουρμαν για την ανάληψη των νέων του καθηκόντων.

Παράλληλα, ευχαρίστησε τον απερχόμενο ηγέτη, Ερσίν Τατάρ και ανέφερε ότι «ως μητέρα πατρίδα και εγγυήτρια Τουρκία, θα συνεχίσουμε να συμβάλλουμε στις προσπάθειες για την ειρήνη, την ευημερία και την ανάπτυξη του τουρκοκυπριακού λαού».

ΚΥΠΕ