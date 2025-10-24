Γραπτή δήλωση εξέδωσε ο Αναπληρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Γιάννης Αντωνίου για την τηλεδιάσκεψη της Συμμαχίας των Προθύμων για την Ουκρανία, στην οποία συμμετείχε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Όπως αναφέρει, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης συμμετείχε σήμερα σε συνάντηση, μέσω τηλεδιάσκεψης, της Συμμαχίας των Προθύμων για την Ουκρανία, η οποία συγκλήθηκε από τον Πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασίλειου, Σερ Κίρ Στάρμερ και τον Πρόεδρο της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν.

Στην τηλεδιάσκεψη πήραν μέρος, μεταξύ άλλων, αρχηγοί ευρωπαϊκών και άλλων χωρών, οι επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ.

Η συνάντηση είχε ως βασικό στόχο τη συνέχιση του συντονισμού και την εντατικοποίηση των προσπαθειών των ομονοούντων κρατών σε ότι αφορά στη λήψη αποτελεσματικών μέτρων με απώτερο στόχο την επίτευξη μόνιμης κατάπαυσης του πυρός και διαρκούς ειρήνης. Στο πλαίσιο της συνάντησης, οι συμμετέχοντες επιβεβαίωσαν για ακόμα μία φορά την προσήλωσή τους στην ανάγκη προάσπισης της εδαφικής ακεραιότητας και της κυριαρχίας της Ουκρανίας.

Η Κύπρος, η οποία βιώνει εδώ και 51 χρόνια την κατοχή μεγάλου μέρους των εδαφών της μετά την παράνομη τουρκική εισβολή, είναι ενεργό μέλος αυτής της διεθνούς Συμμαχίας, η οποία στοχεύει στην επίτευξη δίκαιης ειρήνης που να σέβεται τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, αλλά και να προασπίζει την ασφάλεια της Ουκρανίας καθώς και της Ευρώπης.