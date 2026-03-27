Με την ψήφιση του νομοσχεδίου για την ίδρυση του Εθνικού Κέντρου Κλινικής Τεκμηρίωσης και Ποιότητας Υπηρεσιών Υγείας, η Κυβέρνηση προχωρά σε ένα ακόμα σημαντικό βήμα για τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας προς όφελος των πολιτών.

Σε γραπτή του δήλωση, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, τόνισε ότι η δημιουργία του Κέντρου αποτελεί προεκλογική του δέσμευση και μια από τις βασικές δράσεις του κυβερνητικού προγραμματισμού για το 2025. Ο κ. Χριστοδουλίδης υπογράμμισε ότι με τη λειτουργία του θεσπίζεται για πρώτη φορά ένας ανεξάρτητος μηχανισμός που διασφαλίζει ότι η φροντίδα υγείας παρέχεται με ενιαία, σαφή και επιστημονικά τεκμηριωμένα πρότυπα.

Στην πράξη, το Κέντρο θα καθορίζει πώς πρέπει να παρέχεται η σωστή ιατρική φροντίδα, θα ελέγχει την εφαρμογή της και θα αξιολογεί τις υπηρεσίες υγείας, ώστε οι πολίτες να λαμβάνουν παντού την ίδια ποιοτική και ασφαλή φροντίδα. Παράλληλα, θα θέτει κριτήρια ποιότητας, θα στηρίζει και θα εκπαιδεύει τους επαγγελματίες υγείας, ενισχύοντας τη διαφάνεια και τη συνεχή βελτίωση του συστήματος.

Ο Πρόεδρος υπογράμμισε ότι πρόκειται για μια μεταρρύθμιση στρατηγικής σημασίας που ενισχύει την εμπιστοσύνη των πολιτών και αναβαθμίζει ουσιαστικά το σύστημα υγείας της χώρας, επισημαίνοντας ότι «η ασφάλεια στην Υγεία αποτελεί ύψιστη προτεραιότητά μας και το αποδεικνύουμε στην πράξη».