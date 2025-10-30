Έξι νέες έρευνες κινήθηκαν από τη Νομική Υπηρεσία για το 2025 σε σχέση με διαφθορά σε «ψηλό επίπεδο», ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται 15 υποθέσεις ποινικής δίωξης για 26 φυσικά πρόσωπα που αφορούν στα χρυσά διαβατήρια.

Αυτό αναφέρεται σε σημείωμα του Γενικού Εισαγγελέα Γιώργου Σαββίδη προς τη Βουλή με αφορμή τη συζήτηση του προϋπολογισμού της Νομικής Υπηρεσίας για το 2026. Στο ίδιο σημείωμα αναφέρεται επίσης πως σημαντικός αριθμός υποθέσεων διαφθοράς, κυρίως σε χαμηλό επίπεδο, στις οποίες εμπλέκονται τοπικές διοικήσεις και Αρχές εξετάστηκαν ή εξετάζονται.

Επικαλούμενος και την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Κράτος Δικαίου για την Κύπρο, ο Γενικός Εισαγγελέας αναφέρει ότι το 2024, συνολικά πέντε άτομα καταδικάστηκαν για αδικήματα διαφθοράς σε τέσσερις εκδικασθείσες υποθέσεις, ενώ η αστυνομία ερεύνησε 13 υποθέσεις διαφθοράς, μεταξύ άλλων σε υποθέσεις διαφθοράς σε υψηλό επίπεδο (σε σύγκριση με τρεις καταδικαστικές αποφάσεις και πέντε έρευνες το προηγούμενο έτος).

Το 2024 κινήθηκαν ή δικάστηκαν 14 υποθέσεις διαφθοράς στον αθλητισμό, ενώ βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη έρευνα για υψηλόβαθμο αξιωματούχο στον τομέα του αθλητισμού (η αναφορά αφορά στον τέως πρόεδρο της ΚΟΠ Γιώργο Κούμα) που ξεκίνησε στα τέλη του 2023. Σημειώνεται επίσης ότι πολλές από τις 15 διώξεις για διαφθορά που συνδέονται με το πρόγραμμα χορήγησης ιθαγένειας σε επενδυτές, που έχει πλέον ανασταλεί, οι οποίες κινήθηκαν από τον Γενικό Εισαγγελέα, βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη και 26 φυσικά και νομικά πρόσωπα διώκονται επί του παρόντος.

Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (ΕΡΡΟ) διερεύνησε μία υπόθεση διαφθοράς το 2024, η οποία αντιπροσώπευε περίπου το 4% του συνολικού αριθμού των υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Κύπρο. Η κοινωνία των πολιτών (σ.σ. Oxygen of Democracy και CIReN) έχει εκφράσει, σύμφωνα με την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, συνεχιζόμενες ανησυχίες σχετικά με συστημικές αδυναμίες, καθυστερήσεις στις έρευνες και τις διώξεις, καθώς και εκλαμβανόμενη έλλειψη αμεροληψίας στον τρόπο αντιμετώπισης των υποθέσεων σε υψηλό επίπεδο, τασσόμενη υπέρ αποτελεσματικότερων ελέγχων και ισορροπιών και υπέρ της ανάγκης για περισσότερη εξειδίκευση και περισσότερους πόρους.

Στην έκθεση καταγράφεται ότι για το 2025 έχουν ξεκινήσει περισσότερες έρευνες για πάταξη της διαφθοράς και πως η ειδική ομάδα για την καταπολέμηση της, η οποία υπάγεται στον Γενικό Εισαγγελέα, συνέχισε να εποπτεύει τις έρευνες και τη δίωξη αδικημάτων διαφθοράς, συμπεριλαμβανομένων υποθέσεων διαφθοράς σε υψηλό επίπεδο, και διοργάνωσε επιμόρφωση σχετικά με την ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων. «Η εμπειρογνωσία αυτή ήταν ζωτικής σημασίας, με αποτέλεσμα να συγκεντρωθούν δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία ύψους άνω των €8 εκατ. σε εγχώριες υποθέσεις το 2024, σημειώνοντας σημαντική αύξηση σε σύγκριση με τα προηγούμενα έτη».

Στο ίδιο σημείωμα προς τη Βουλή, ο Γενικός Εισαγγελέας επανέρχεται στο γνωστό θέμα των διαφωνιών του με τις αλλαγές στη Νομική Υπηρεσία και τη διάσπαση του διττού του ρόλου, σημειώνοντας ότι θα μπορούσαν να προταθούν εναλλακτικές προτάσεις και/ή λύσεις, οι οποίες δεν θα άφηναν περιθώρια για συνταγματικές επιφυλάξεις και πως δεν έχει γίνει μέχρι στιγμής εκτίμηση του κόστους των αλλαγών αυτών.