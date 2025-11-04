Φρεσκάρισμα μνήμης από τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ως προς το ποιοι είναι οι στόχοι και οι προθέσεις της Άγκυρας στο Κυπριακό και μήνυμα προς όσους ήλπιζαν ότι η αλλαγή ηγεσίας στην τουρκοκυπριακή κοινότητα θα οδηγήσει και σε αλλαγή επιδιώξεων σ’ ό,τι αφορά τη μορφή της λύσης. Με αρκούντως ξεκάθαρο τρόπο ο Τούρκος Πρόεδρος διαμήνυσε πως το ζητούμενο για την Τουρκία είναι τα «δύο κράτη» στην Κύπρο.

Φρόντισε εντέχνως να ενισχύσει τη θέση του ότι η «κατάλληλη» λύση για την Κύπρο είναι τα «δύο κράτη» προβαίνοντας σε μια νέα κινδυνολογία ως προς την κατάσταση στην περιοχή. Σύμφωνα με τον Ερντογάν, η Κύπρος «είναι στο μενού του νέου ιμπεριαλιστικού παιχνιδιού». Με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη να υποδεικνύει πως η μόνη χώρα, στην περιοχή, που συμπεριφέρεται ιμπεριαλιστικά είναι η Τουρκία.

Τα μηνύματα που λαμβάνει ο Ερντογάν

Μιλώντας στην 41η Σύνοδο της Μόνιμης Επιτροπής Οικονομικής και Εμπορικής Συνεργασίας του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας (COMCEC) στην Άγκυρα ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ανέφερε πως «ανάμεσά μας βρίσκονται και τα αδέλφια μας από την τδβκ. Τους καλωσορίζω με όλη μου την καρδιά», είπε ο Τούρκος Πρόεδρος Υποστήριξε ότι «ο τουρκοκυπριακός λαός είναι αναπόσπαστο κομμάτι του ισλαμικού κόσμου» και ότι «εδώ και δεκαετίες υφίσταται άδικη, παράνομη και αδικαιολόγητη απομόνωση».

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι Τουρκοκύπριοι «δεν υπέκυψαν στις πιέσεις και δεν εγκατέλειψαν τη βούλησή τους να ζουν με αξιοπρέπεια στη δική τους πατρίδα», ενώ «δεν έθεσαν ποτέ υπό διαπραγμάτευση την κυριαρχική τους ισότητα».

Ζήτησε να βάλουν όλη πλάτες για αναγνώριση

Ο Ερντογάν υποστήριξε επίσης ότι «λαμβάνονται ισχυρά μηνύματα πως η νήσος της Κύπρου επιδιώκεται να προστεθεί στο μενού του νέου ιμπεριαλιστικού παιχνιδιού, που στήνεται στην περιοχή», και κάλεσε τα κράτη-μέλη του Οργανισμού να επιδείξουν «περισσότερη αλληλεγγύη» προς τους Τ/κ.

«Περιμένω από εσάς να βάλετε ακόμα περισσότερο πλάτη στον αγώνα των Τουρκοκυπρίων για δικαιώματα, ελευθερία και δικαιοσύνη, στη βάση της λύσης των δύο κρατών», δήλωσε.

Καταλήγοντας, επανέλαβε ότι «η Τουρκία, ως μητέρα πατρίδα και εγγυήτρια δύναμη, δεν θα αφήσει ποτέ μόνον του τον τουρκοκυπριακό λαό και θα συνεχίσει να βρίσκεται στο πλευρό του στον δίκαιο αγώνα του».

Αυτός είναι ο ιμπεριαλιστής…

Κληθείς να σχολιάσει τις δηλώσεις Ερντογάν ότι η Κύπρος επιδιώκεται να προστεθεί στο μενού του νέου ιμπεριαλιστικού παιχνιδιού που στήνεται στην περιοχή και ότι η λύση στο Κυπριακό είναι τα δύο κράτη, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε αρχικά ότι δεν έχει δει τις δηλώσεις του κ. Ερντογάν, αλλά σχολίασε ότι “ο μόνος που συμπεριφέρεται ιμπεριαλιστικά στην περιοχή προσπαθώντας να υλοποιήσει μια νεοοθωμανική προσέγγιση είναι η Τουρκία και ας ρωτήσει όλα τα γειτονικά κράτη ποια είναι η άποψή τους σε σχέση με την πολιτική της Τουρκίας στην περιοχή”.

Άγνωστο ακόμα πότε θα βρεθούν

Από τις δηλώσεις του Προέδρου Χριστοδουλίδη δεν φαίνεται να προκύπτει κάτι νεότερο ως προς τη συνάντησή του με τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων Τουφάν Έρχιουρμαν.

Ερωτηθείς για την ημερομηνία της συνάντησής του με τον νέο Τ/κ ηγέτη και γιατί θα γίνει χωρίς την παρουσία των ΗΕ, ο Πρόεδρος υπενθύμισε ότι όταν μίλησε με τον κ. Έρχιουρμαν του εξέφρασε την ετοιμότητα να συναντηθούν “ακόμη και την επόμενη μέρα”.

“Μου είπε να του δώσω λίγο χρόνο, την επόμενη, τη μεθεπόμενη εβδομάδα θα επικοινωνήσει ο ίδιος μαζί μου για να μου πει πότε είναι έτοιμος να γίνει συνάντηση. Του είπα θέλω να συζητήσουμε, να βρεθούμε οι δύο μας. Πάντα η συζήτηση είναι μέσα στο πλαίσιο του ΟΗΕ. Εξάλλου είναι τα ΗΕ που θα βοηθήσουν να γίνει η συνάντηση”, είπε ο Πρόεδρος και υπενθύμισε ξανά ότι όταν ο ίδιος εξελέγη και ζήτησε συνάντηση με τον τότε Τ/κ ηγέτη ήταν τα ΗΕ που βοήθησαν να γίνει συνάντηση στην οικία του Ειδικού Αντιπροσώπου.

Στη διάρκεια των δηλώσεών του ο ΠτΔ σημείωσε πως θα ήταν ευχής έργο εάν βρισκόταν στην Κύπρο η κ. Ολγκίν όπως είχε σχεδιάσει για τις αρχές Νοεμβρίου. Η αναβολή της επίσκεψης οφείλεται σε απαίτηση του Έρχιουρμαν.

Ερωτηθείς γιατί ο κ. Ερντογάν καθυστερεί, είπε “δεν μπορώ να γνωρίζω το τι κάνει ο κ. Ερντογάν, εκείνο που γνωρίζω εγώ είναι το τι κάνουμε εμείς. Οπως κατ’ επανάληψη έχω δηλώσει και το έχουμε δείξει και στην πράξη, είμαστε έτοιμοι ανά πάσα στιγμή”. “Το γιατί υπάρχει αυτή η καθυστέρηση σε εισαγωγικά, χωρίς εισαγωγικά, δεν είναι κάτι που προκαλείται από τη δική μας πλευρά” τόνισε.