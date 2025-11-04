Σε περιπέτειες μπήκε ο Γενικός Ελεγκτής Ανδρέας Παπακωνσταντίνου από τη δημοσιοποίηση της Έκθεσής του σχετικά με τον Ανεξάρτητο Φορέα Κοινωνικής Στήριξης αφού η Επιτροπή Διαχείρισης του Φορέα, αποτάθηκε στον Γενικό Εισαγγελέα και ζητά σχετική γνωμάτευση.

Η καταγγελία σε βάρος του Γενικού Ελεγκτή αφορά ισχυρισμό της Επιτροπής Διαχείρισης ότι η Έκθεση ασχολήθηκε με «ζητήματα, τα οποία δεν εμπίπτουν στον αρχικό σκοπό του ελέγχου, εκφεύγουν των αρμοδιοτήτων της (Ελεγκτικής Υπηρεσίας), το κυριότερο, όμως, στερούνται οποιασδήποτε ελεγκτικής μαρτυρίας και στοιχειοθέτησης. Βρίσκονται, δηλαδή, εκτός του ρόλου και της αρμοδιότητας ενός ελεγκτικού οργάνου και αφήνουν σκιές, χωρίς την παράθεση οποιωνδήποτε στοιχείων, σε κρατικούς αξιωματούχους και θεσμούς του κράτους».

Σε ανακοίνωση της Επιτροπής Διαχείρισης του Φορέα, που ακολούθησε την ανάρτηση της Έκθεσης τη Ελεγκτικής Υπηρεσίας, γίνεται μνεία σε αναφορές της Έκθεσης και προστίθεται:

«Αναφορές βασισμένες σε εικασίες και χωρίς ελεγκτική μαρτυρία, οι οποίες δημιουργούν εντυπώσεις, παραβιάζουν τις αρχές, τους κανόνες και τα πρότυπα που διέπουν τον έλεγχο συμμόρφωσης, δηλαδή, τα ίδια τα ελεγκτικά κριτήρια που έχει θέσει η Ελεγκτική Υπηρεσία στην έκθεση και χρήζουν ενδελεχούς μελέτης από τη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, από την οποία έχει ζητηθεί γνωμάτευση».

Η Επιτροπή Διαχείρισης κάνει λόγο για πολιτική εκμετάλλευση «εκφράζοντας έντονη ανησυχία για την προσπάθεια μετατροπής ενός τεχνοκρατικού ελέγχου συμμόρφωσης σε εργαλείο πολιτικής εκμετάλλευσης».

Ολόκληρη η ανακοίνωση της Διαχειριστικής Επιτροπής έχει ως ακολούθως:

«Με αφορμή τη δημοσίευση της Ειδικής Έκθεσης της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για τα έτη 2018-2024, η Επιτροπή Διαχείρισης του Ανεξάρτητου Φορέα Κοινωνικής Στήριξης (ο «Φορέας») κρίνει σκόπιμο όπως τοποθετηθεί δημόσια, με σκοπό την αντικειμενική ενημέρωση και αποκατάσταση της πραγματικής εικόνας, για ένα θεσμό που επιτελεί κοινωνικό έργο με διαφάνεια, αξιοκρατία και σεβασμό στους κανόνες του κράτους δικαίου.

Η Επιτροπή Διαχείρισης, καταρχάς, διευκρινίζει ότι ο έλεγχος που έχει διενεργηθεί από την Ελεγκτική Υπηρεσία πρόκειται για έλεγχο συμμόρφωσης, ενώ ο σκοπός του ελέγχου έχει διαμορφωθεί, λαμβάνοντας υπόψη καταγγελία που είχε υποβληθεί στην Ελεγκτική Υπηρεσία.

Συγκεκριμένα, ο έλεγχος αφορά στο κατά πόσο ο Φορέας συμμορφώνεται με το νομοθετικό και ρυθμιστικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία του από το 2015. Το συμπέρασμα της έκθεσης, μετά από ενδελεχή και πολύμηνο έλεγχο, είναι ότι, ουσιωδώς, ουδεμία παρατυπία και ουδέν μεμπτό έχει προκύψει, τόσο ως προς τις εισφορές/δωρεές όσο και ως προς την παροχή της οικονομικής στήριξης.

Πέραν του ελέγχου συμμόρφωσης, η Ελεγκτική Υπηρεσία εισάγει αυτεπαγγέλτως άλλα ζητήματα, στα οποία και δίνει ιδιαίτερη έκταση και βαρύτητα, που πρώτον, δεν εμπίπτουν στον αρχικό σκοπό του ελέγχου, δεύτερον, εκφεύγουν των αρμοδιοτήτων της, το κυριότερο όμως στερούνται οποιασδήποτε ελεγκτικής μαρτυρίας και στοιχειοθέτησης. Βρίσκονται, δηλαδή, εκτός του ρόλου και της αρμοδιότητας ενός ελεγκτικού οργάνου και αφήνουν σκιές, χωρίς την παράθεση οποιωνδήποτε στοιχείων, σε κρατικούς αξιωματούχους και θεσμούς του Κράτους.

Αναφορές βασισμένες σε εικασίες και χωρίς ελεγκτική μαρτυρία, οι οποίες δημιουργούν εντυπώσεις, παραβιάζουν τις αρχές, τους κανόνες και τα πρότυπα που διέπουν τον έλεγχο συμμόρφωσης, δηλαδή τα ίδια τα ελεγκτικά κριτήρια που έχει θέσει η Ελεγκτική Υπηρεσία στην έκθεση και χρήζουν ενδελεχούς μελέτης από τη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, από την οποία έχει ζητηθεί γνωμάτευση.

Επιπλέον, διευκρινίζουμε τα πιο κάτω:

1. Θεσμική Λειτουργία και Συνταγματική Τάξη

Ο Φορέας λειτουργεί σε πλήρη συμμόρφωση με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η ρυθμιστική πρόνοια για την προεδρία του Φορέα από την Πρώτη Κυρία είναι θεσμοθετημένη και δεν συνιστά, περίπτωση ιδιάζουσας σχέσης, όπως εσφαλμένα δημιουργείται η εντύπωση στην έκθεση.

2. Κοινωνική Πολιτική με Αξιοκρατία

Η Επιτροπή Διαχείρισης απαρτίζεται από θεσμικούς εκπροσώπους του Δημοσίου. Οι αποφάσεις λαμβάνονται στη βάση δημοσιευμένων κριτηρίων επιλεξιμότητας και χωρίς πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα, διασφαλίζοντας την αμεροληψία και την ισότητα ευκαιριών.

3. Σεβασμός στις Δικαστικές Αποφάσεις και στο Ευρωπαϊκό Κεκτημένο

Η πρόσφατη απόφαση του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου επιβεβαιώνει την ανάγκη προστασίας των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής, σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο. Ο Φορέας απέδειξε ότι λειτουργεί με διαφάνεια και λογοδοσία, με το σχετικό υλικό να είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του.

4. Διαφάνεια και Λογοδοσία προς τη Βουλή των Αντιπροσώπων

Οι δωρεές και οι παροχές οικονομικής στήριξης έχουν παρουσιαστεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων, ενισχύοντας τη λογοδοσία και υποβοηθώντας τον κοινοβουλευτικό έλεγχο. Η πολιτική μας είναι ξεκάθαρη: πλήρης λογοδοσία και μηδενική ανοχή σε αδιαφανείς πρακτικές.

Ο Ανεξάρτητος Φορέας Κοινωνικής Στήριξης παραμένει ανοιχτός σε διάλογο με όλους τους θεσμούς και την κοινωνία, επιδιώκοντας τη συνεχή βελτίωση των διαδικασιών και την περαιτέρω ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών. Για αυτό και ανταποκρίνεται πάντα, όπως και τώρα, στις συστάσεις για βελτίωση της οικονομικής διαχείρισης του Φορέα, με σκοπό να εξελίσσεται και να βελτιώνεται.

Η αποστολή του Φορέα είναι καθαρά θεσμική. Η Επιτροπή Διαχείρισης εκφράζει έντονη ανησυχία για την προσπάθεια μετατροπής ενός τεχνοκρατικού ελέγχου συμμόρφωσης σε εργαλείο πολιτικής εκμετάλλευσης. Η στοχευμένη και αποτελεσματική στήριξη των φοιτητών μας που βρίσκονται σε οικονομική και κοινωνική δυσχέρεια είναι υπεράνω κομματικών γραμμών, και η δράση και προσφορά του Φορέα το έχει αποδείξει έμπρακτα. Συνεπώς, ο Φορέας θα πρέπει να ενισχυθεί ως ένα πολύ σημαντικό κοινωνικό εργαλείο.

Η κοινωνική αλληλεγγύη δεν είναι υπόθεση εντυπώσεων, ούτε αντικείμενο πολιτικής αντιπαράθεσης. Είναι υποχρέωση απέναντι στους νέους ανθρώπους και στις οικογένειες που έχουν πραγματική ανάγκη. Ο Φορέας θα συνεχίσει να υπηρετεί αυτόν τον σκοπό με συνέπεια, σεβασμό στους θεσμούς και προσήλωση στο δημόσιο συμφέρον.