Την ετοιμότητά τους για συνέχιση της στενής μεταξύ τους συνεργασίας και κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας, με στόχο τη διατήρηση της δυναμικής στις σχέσεις ΕΕ-ΗΒ και στην περαιτέρω ενίσχυσή τους προς αμοιβαίο όφελος των δύο πλευρών, εξέφρασαν η Υφυπουργός για Ευρωπαϊκά Θέματα Μαριλένα Ραουνά και ο Βρετανός Υπουργός για το Σύνταγμα και τις Σχέσεις με την ΕΕ Νικ Τόμας – Σάιμοντς, σε συνάντηση που είχαν στο στο πλαίσιο επίσκεψης εργασίας που πραγματοποιεί στην Κύπρο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Γραμματείας της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ 2026, «η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε υπό το φως της επικείμενης ανάληψης της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ τον Ιανουάριο 2026, και επικεντρώθηκε στις σχέσεις ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου (ΗΒ) και στις προοπτικές περαιτέρω ενίσχυσής τους σε αμοιβαία επωφελείς τομείς».

Κατά τη συνάντηση, αναφέρεται, «οι δύο πλευρές επιβεβαίωσαν το εξαίρετο επίπεδο στο οποίο βρίσκονται οι διμερείς σχέσεις, επισημαίνοντας την εμβάθυνση των δεσμών των δύο χωρών στο πλαίσιο της στρατηγικής τους συνεργασίας».

Ακολούθως, προστίθεται, «αντάλλαξαν απόψεις για την ενίσχυση των ευρωβρετανικών σχέσεων και εξέτασαν τρόπους αξιοποίησης της δυναμικής που έχει αναπτυχθεί σε συνέχεια των θετικών αποτελεσμάτων της Συνόδου Κορυφής ΕΕ-ΗΒ τον περασμένο Μάιο στο Λονδίνο».

Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο αυτό, δόθηκε έμφαση στην υλοποίηση των υφιστάμενων συμφωνιών, καθώς και στην επίτευξη απτών αποτελεσμάτων επί των συμφωνηθέντων της Συνόδου, σε σημαντικούς τομείς κοινού ενδιαφέροντος όπως η ασφάλεια και η άμυνα, οι επαφές μεταξύ των πολιτών και η μετανάστευση.

Ειδικότερα, συζητήθηκαν ο κανονισμός SAFE και η συμμετοχή του ΗΒ, το πρόγραμμα Erasmus +, η κινητικότητα των νέων, η υγειονομική και φυτοϋγειονομική συνεργασία, καθώς και ζητήματα εμπορικών σχέσεων ΕΕ-ΗΒ.

Η κ. Ραουνά ενημέρωσε επίσης για τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό και τις προσπάθειες που καταβάλλει η πλευρά μας για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων στη βάση των σχετικών ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, καθώς και για την πρόοδο στη διαδικασία για πλήρη ένταξη της Κύπρου στον χώρο Σένγκεν, καταλήγει.

ΚΥΠΕ