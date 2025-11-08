Τα όσα λέχθηκαν πριν από την ανακοίνωση της άρσης του νορβηγικού εμπάργκο όπλων κατά της Κύπρου το οποίο βρισκόταν σε ισχύ εδώ και 65 χρόνια, αποκαλύπτει σήμερα το Philenews.

Όπως είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε, από έγκυρες διπλωματικές πηγές, η πρώτη συζήτηση επί του θέματος ανάμεσα στον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη και τον Νορβηγό Υπουργό Εξωτερικών, Έσπεν Μπαρθ Άιντε, έγινε τον περασμένο μήνα στο Σαρμ ελ Σέιχ της Αιγύπτου στο περιθώριο της συνόδου για τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα.

Σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πηγές, ο Νορβηγός ΥΠΕΞ ενημέρωσε τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη ότι η χώρα του σκέφτεται να προχωρήσει σε άρση του εμπάργκο πώλησης οπλικών συστημάτων προς την Κυπριακή Δημοκρατία. Με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη να εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόθεση της Νορβηγίας να προχωρήσει προς αυτή την κατεύθυνση, κάνοντας λόγο για μια πολύ θετική εξέλιξη.

Η επόμενη επικοινωνία ανάμεσα στους Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Έσπεν Μπαρθ Άιντε πραγματοποιήθηκε χθες όταν ο Νορβηγός Υπουργός Εξωτερικών τηλεφώνησε στον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη για να τον ενημερώσει για την τελική απόφαση της χώρας του για άρση του εμπάργκο όπλων κατά της Κύπρου.

Καταλύτης ο παράγοντας η Κυπριακή Προεδρία ΕΕ

Η κίνηση αυτή από πλευράς Νορβηγίας, όπως επισημαίνουν διπλωματικοί κύκλοι, δεν είναι άσχετη με την επικείμενη Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όπως σημειώνεται, η Νορβηγία θέλει να κρατά ανοικτούς διαύλους επικοινωνίας με την ΕΕ και κυρίως να παρίσταται στις συνόδους που διοργανώνονται από την εκάστοτε Προεδρία. Στο πλαίσιο αυτό, φαίνεται να προχώρησε σε μια χειρονομία προς την κατεύθυνση της Λευκωσίας.

Τι σημαίνει για την Κύπρο

Για τη Νορβηγία η απόφαση μπορεί να μην σημαίνει και πολλά, αλλά για την Κύπρο η κίνηση αυτή έχει τη σημασία της. Όπως πληροφορούμαστε η Κύπρος εδώ και καιρό είχε επιδείξει ενδιαφέρον για να αγοράσει στρατιωτικές διόπτρες από τη Νορβηγία. Λόγω όμως του εμπάργκο αυτό δεν μπορούσε να καταστεί εφικτό. Με την χθεσινή εξέλιξη ανοίγει ουσιαστικά ο δρόμος για να μπορέσει η Εθνική Φρουρά να αποκτήσει αυτό το σύγχρονο σύστημα.

Οι ανακοινώσεις από πλευράς κυβέρνησης

Η ανακοίνωση της απόφασης έγινε το βράδυ της Παρασκευής από τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, Κωνσταντίνο Λετυμπιώτη, ο οποίος κάνει λόγο για μια ιστορική απόφαση «αποτέλεσμα στοχευμένης διπλωματικής προσπάθειας.

Παράλληλα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδη, χαιρέτισε την απόφαση της Νορβηγίας να ανοίξει αιτήσεις για την εξαγωγή αμυντικού στρατιωτικού υλικού προς την Κύπρο, χαρακτηρίζοντας την απόφαση ως «σημαντικό βήμα ενίσχυσης της διμερούς αμυντικής συνεργασίας».

Η ανάρτηση του Κυβερνητικού Εκπρόσωπου

Η Νορβηγία αίρει το εμπάργκο όπλων κατά της Κύπρου μετά από 65 χρόνια. Μια ιστορική απόφαση, αποτέλεσμα στοχευμένης διπλωματικής προσπάθειας και αναγνώριση της Κυπριακής Δημοκρατίας ως αξιόπιστου εταίρου και παράγοντα σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η Κύπρος αντιμετωπίζεται πλέον ισότιμα – όπως αρμόζει σε ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υπερασπίζεται τις αρχές του Διεθνούς Δικαίου και της ειρήνης.

Από το 1959 έως σήμερα, η ιστορία κλείνει έναν κύκλο. Η νέα εποχή στις σχέσεις Κύπρου – Νορβηγίας ξεκινά με εμπιστοσύνη, συνεργασία και κοινό όραμα για ασφάλεια και σταθερότητα.

Χαιρετίζει την απόφαση ο Πρόεδρος

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλιδης χαιρέτισε την Παρασκευή την απόφαση της Νορβηγίας να ανοίξει αιτήσεις για την εξαγωγή αμυντικού στρατιωτικού υλικού προς την Κύπρο, χαρακτηρίζοντας την απόφαση ως «σημαντικό βήμα ενίσχυσης της διμερούς αμυντικής συνεργασίας».

«Χαιρετίζω θερμά την απόφαση της Νορβηγίας, την οποία μετέφερε σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών της Νορβηγίας Έσπεν Μπαρθ Άιντε να ανοίξει αιτήσεις για την εξαγωγή υλικού που σχετίζεται με την άμυνα και διπλής χρήσης υλικού για στρατιωτική χρήση στην Κύπρο. Ένα σημαντικό βήμα στην ενίσχυση της διμερούς αμυντικής μας συνεργασίας, Κύπρου – Νορβηγίας», είπε ο Πρόεδρος σε ανάρτηση στο ‘Χ’.

Κυβερνητική πηγή σημείωσε ότι η Νορβηγία αίρει το εμπάργκο όπλων κατά της Κύπρου μετά από 65 χρόνια.

Την απόφαση της Κυβέρνησης της Νορβηγίας να άρει το εμπάργκο όπλων που ίσχυε έναντι της Κυπριακής Δημοκρατίας ανακοίνωσε σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας ο Υπουργός Εξωτερικών της Νορβηγίας Έσπεν Μπαρθ Άιντε.

Η ίδια πηγή ανέφερε ότι η απόφαση για άρση του εμπάργκο που ίσχυε από το 1959 συνιστά μια εξέλιξη ιδιαίτερης πολιτικής και διπλωματικής σημασίας, καθώς τερματίζει ένα περιοριστικό καθεστώς που παρέμενε σε ισχύ για περισσότερο από έξι δεκαετίες. Το εμπάργκο είχε επιβληθεί τότε στο πλαίσιο γενικής πολιτικής της Νορβηγίας να μην εξάγει οπλισμό σε χώρες όπου υπάρχει πόλεμος, απειλή πολέμου ή εσωτερική σύρραξη.

«Η απόφαση της Κυβέρνησης της Νορβηγίας να αναθεωρήσει το πλαίσιο εξαγωγής αμυντικού εξοπλισμού προς την Κύπρο αποτελεί αναγνώριση του ρόλου της Κυπριακής Δημοκρατίας ως αξιόπιστου εταίρου, αλλά και ως παράγοντα ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο», δήλωσε η ίδια πηγή.

Πρόκειται, πρόσθεσε, για αποτέλεσμα συντονισμένων διπλωματικών ενεργειών και συνεχούς διαλόγου που είχε αναπτύξει η Λευκωσία με το Όσλο, με στόχο την αποκατάσταση της ισότιμης μεταχείρισης της Κύπρου στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών και διατλαντικών συνεργασιών.

Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω τη συνεργασία των δύο χωρών όχι μόνο στον τομέα της άμυνας, αλλά και στην ευρύτερη προσπάθεια για σταθερότητα και ασφάλεια στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, όπου Κύπρος και Νορβηγία συνεργάζονται ήδη σε ενεργειακά και περιβαλλοντικά ζητήματα στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού και διεθνούς τους ρόλου, κατέληξε η κυβερνητική πηγή.