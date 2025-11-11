Βασίλης Πάλμας και Νίκος Δένδιας συμφώνησαν πως δεν μπορεί η Κύπρος και η Ελλάδα να μην έχουν κοινά προγράμματα τα οποία θα προωθηθούν μέσω του κανονισμού SAFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στη χθεσινή τους συνάντηση στη Λευκωσία, οι δύο υπουργοί Άμυνας έβαλαν στο τραπέζι συγκεκριμένους τομείς ανάπτυξης οπλικών συστημάτων, τα οποία θα μπορούσαν να προωθηθούν μέσω του SAFE.

Οι επιτελείς και οι τεχνοκράτες των δύο χωρών άρχισαν ήδη να συζητούν συγκεκριμένους τομείς ανάπτυξης οπλικών συστημάτων. Με πρώτο στη λίστα να μπαίνει η ανάπτυξη συστήματος αντιμετώπισης μη επανδρωμένων αεροσκαφών, anti-drone system.

Για τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, όπως σημείωσε στη συνάντηση με τον Νίκο Δένδια, η επικείμενη Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ αποτελεί μια «χρυσή ευκαιρία» για την ενίσχυση της ελληνικής και κυπριακής αμυντικής βιομηχανίας και για την ανάδειξη των δυνατοτήτων τους. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Προεδρίας, ο ΠτΔ υποδεχόμενος τον Ν. Δένδια σημείωσε ότι χρειάζεται «να δούμε πώς μπορούμε να σπρώξουμε ακόμη περισσότερο τα θέματα της άμυνας και της ασφάλειας για την Κύπρο και την Ελλάδα. Είναι πολύ σημαντικοί τομείς, λαμβάνοντας υπόψη την τουρκική κατοχή και τις τουρκικές προκλήσεις, αλλά και γενικότερα ότι βρισκόμαστε γεωγραφικά σε περιοχές ιδιαίτερης γεωστρατηγικής σημασίας».

Από την πλευρά του ο κ. Δένδιας είπε, μεταξύ άλλων, ότι με τον Κύπριο ομόλογό του, Βασίλη Πάλμα, είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν για την περαιτέρω εμβάθυνση της αμυντικής συνεργασίας, στα ζητήματα της αμυντικής βιομηχανίας και του οικοσυστηματος των δύο χωρών. Πρόσθεσε ότι η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ θα δώσει μια τεράστια ευκαιρία, σημειώνοντας ότι προσβλέπει στην εμβάθυνση της διμερούς συνεργασίας.

Οι δηλώσεις των δύο ΥΠΑΜ

Σε δηλώσεις έπειτα από τη συνάντησή τους, στο υπουργείο Άμυνας στη Λευκωσία, ο Βασίλης Πάλμας είπε ότι η συνάντηση έγινε στο πλαίσιο των τακτικών συναντήσεων για ζητήματα που αφορούν τις διμερείς σχέσεις των δύο φίλων και αδερφών χωρών. «Ανταλλάξαμε απόψεις γύρω από τη γεωπολιτική κατάσταση στην περιοχή, όπως διαμορφώνεται το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα», ανέφερε, προσθέτοντας ότι συζήτησαν, επίσης, ζητήματα που αφορούν τις διμερείς σχέσεις, ενώ επικεντρώθηκαν, κυρίως, σε ζητήματα που αφορούν τον Κανονισμό SAFE της ΕΕ, που αφορά την ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας της ΕΕ και την ενίσχυση της άμυνας της Ευρώπης.

«Θεωρούμε αυτονόητο ασφαλώς, στο πλαίσιο του SAFE, τα δύο υπουργεία να έχουμε συνέργειες και συνεργασία, ώστε να αναβαθμίσουμε ακόμα περαιτέρω την αμυντική μας δυνατότητα και την αμυντική μας θωράκιση για προάσπιση της κυριαρχίας και της εδαφικής μας ακεραιότητας», είπε ο Κύπριος υπουργός.

Από την πλευρά του, ο Νίκος Δένδιας ευχαρίστησε τον Βασίλη Πάλμα για την υποδοχή, αλλά και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, τον οποίο θα συναντούσε στη συνέχεια. «Είναι μια ευκαιρία, πρώτα να ανταλλάξουμε απόψεις για μια ταχύτατα μεταβαλλόμενη αλλά εξαιρετικά πολύπλοκη γεωπολιτική κατάσταση, ιδίως στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου», ανέφερε. Πρόσθεσε ότι οι δύο υπουργοί διερεύνησαν, επίσης, περισσότερες δυνατότητες συνεργασίας ανάμεσα στην Κυπριακή Δημοκρατία και την Ελλάδα, με επίκεντρο τον Κανονισμό SAFE, ο οποίος, όπως είπε, έχει ένα σφιχτό χρονοδιάγραμμα. «Ο Κανονισμός αυτός και για την Κυπριακή Δημοκρατία, αλλά και για την Ελλάδα, παρέχει μια ευκαιρία εμβάθυνσης της μεταξύ μας συνεργασίας», υπογράμμισε.

Απαντώντας σε ερώτηση κατά πόσον γίνονται ενέργειες ώστε να ασκήσουν βέτο και άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ, στο ενδεχόμενο ένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα SAFE, ο κ. Δένδιας είπε ότι «εγώ και ο Βασίλης είμαστε ίσως απ’ τους λίγους ανθρώπους στην Ευρώπη που έχουμε καθίσει και έχουμε διαβάσει τον Κανονισμό SAFE. Έναν εξαιρετικά πολύπλοκο Κανονισμό, γραμμένο με μια περίεργη γλώσσα της γραφειοκρατίας των Βρυξελλών, ακριβώς για να μπορεί ο καθένας να καταλαβαίνει ό,τι νομίζει και να διατυπώνει ό,τι κρίνει».

Σε αυτό το πλαίσιο όμως, ανέφερε, υπάρχουν αξιακές αρχές, οι οποίες οφείλουν να είναι σαφείς. «Υπάρχει σαφής δέσμευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον τρόπο με τον οποίο συμβάσεις μεταξύ της ΕΕ και τρίτων χωρών θα εισάγονται προς συζήτηση», επεσήμανε.

Όπως είπε, η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με δήλωσή της, έχει δεσμευτεί ότι αυτές οι προτάσεις θα έρχονται για να ψηφιστούν με ομοφωνία, με κοινή αντίληψη όλων των κρατών. «Αυτό είναι αυτονόητο, διότι αν κάποιος απειλεί την ίδια την ΕΕ, είναι προφανές ότι δεν μπορεί να συμμετέχει στον μηχανισμό αντιμετώπισης αυτής της επιθετικότητας», είπε.

Σε αυτό το πλαίσιο, συνέχισε, «αναμένουμε όλες οι ευρωπαϊκές χώρες να συνταχθούν απέναντι στην αυτονόητη αντίληψη προστασίας του ευρωπαϊκού χώρου, αλλά όχι μόνο γεωγραφικά, των ευρωπαϊκών αξιών, της δημοκρατίας, της ευρωπαϊκής προσέγγισης στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων».