Την πρώτη του συνάντηση με τον νέο Ειδικό Αντιπρόσωπο των ΗΕ στην Κύπρο και επικεφαλής της ΟΥΝΙΚΥΠ, Χασίμ Ντιάν, είχε χθες Δευτέρα ο Υπουργός Εξωτερικών, Κωνσταντίνος Κόμπος.

Σύμφωνα με ανάρτηση του Υπουργείου Εξωτερικών στο Χ, ήταν μία παραγωγική συνάντηση, με τον Υπουργό να επαναβεβαιώνει την προσήλωση της Κύπρου στο συμφωνηθέν πλαίσιο των ΗΕ για επίτευξη λύσης στο Κυπριακό.

Ο κ. Κόμπος εξέφρασε, επίσης, στον κ. Ντιάν πλήρη στήριξη προς την ΟΥΝΦΙΚΥΠ για την υλοποίηση της από το Συμβούλιο Ασφαλείας των ΗΕ εντολής της.

FM @CKombos had a productive first exchange of views with the new #UNSG Special Representative and Head of #UNFICYP Mr Khassim Diagne.



The Minister reaffirmed our commitment to the UN-agreed framework for a solution to the Cyprus Issue and expressed full support to UNFICYP for… pic.twitter.com/ZzXjfVuzwn — Cyprus MFA (@CyprusMFA) November 10, 2025

κυπε