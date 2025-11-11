Την πρώτη του συνάντηση με τον νέο Ειδικό Αντιπρόσωπο των ΗΕ στην Κύπρο και επικεφαλής της ΟΥΝΙΚΥΠ, Χασίμ Ντιάν, είχε χθες Δευτέρα ο Υπουργός Εξωτερικών, Κωνσταντίνος Κόμπος.
Σύμφωνα με ανάρτηση του Υπουργείου Εξωτερικών στο Χ, ήταν μία παραγωγική συνάντηση, με τον Υπουργό να επαναβεβαιώνει την προσήλωση της Κύπρου στο συμφωνηθέν πλαίσιο των ΗΕ για επίτευξη λύσης στο Κυπριακό.
Ο κ. Κόμπος εξέφρασε, επίσης, στον κ. Ντιάν πλήρη στήριξη προς την ΟΥΝΦΙΚΥΠ για την υλοποίηση της από το Συμβούλιο Ασφαλείας των ΗΕ εντολής της.
κυπε