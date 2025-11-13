Την πρόθεσή του να προσκαλέσει τον Τούρκο Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ή τον υπουργό Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, σε άτυπες συναντήσεις της ΕΕ κατά τη διάρκεια της θητείας όπου η Κύπρος θα έχει αναλάβει την Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, ανέφερε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στην εφημερίδα Financial Times. Όπως επεσήμανε ο κ. Χριστοδουλίδης «προτιμώ έναν γείτονα που είναι κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση», δηλώνοντας θετικός στην ενίσχυση της σχέσης της ΕΕ και Τουρκίας.

Καθίσαμε επίσης με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, για μια εκτενή συνέντευξη σχετικά με το πώς ελπίζει να αξιοποιήσει την επικείμενη Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, προκειμένου να συνεργαστεί με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σε θέματα πολιτικής για τη Μέση Ανατολή.

Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης προσπαθεί να κάνει κάτι που λίγοι στις Βρυξέλλες θα φαντάζονταν: να προσεγγίσει την Τουρκία, γράφει η Ελένη Βαρβιτσιώτη.

Η Κύπρος παραμένει διχοτομημένη από το 1974, από τότε που η Τουρκία εισέβαλε σε απάντηση του πραξικοπήματος που υποστηρίχθηκε από τη στρατιωτική χούντα της Ελλάδας. Η αυτοανακηρυχθείσα «Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου» αναγνωρίζεται μόνο από την Άγκυρα.

«Αλλάξαμε την προσέγγισή μας όσον αφορά στη σχέση ΕΕ – Τουρκίας», δήλωσε ο Χριστοδουλίδης σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Financial Times. «Δεν μπορούμε να αλλάξουμε τη γεωγραφία μας. Η Τουρκία θα είναι πάντα γείτονας της Κύπρου, επομένως προτιμώ έναν γείτονα που είναι κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση.»

Η Κύπρος αναλαμβάνει την εκ περιτροπής προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ τον Ιανουάριο, γεγονός που της δίνει τη δυνατότητα να καθοδηγήσει τις συζητήσεις μεταξύ των κρατών μελών. Ο Χριστοδουλίδης έχει προτείνει την ιδέα να προσκαλέσει τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ή τον υπουργό Εξωτερικών Χακάν Φιντάν σε άτυπες συναντήσεις της ΕΕ κατά τη διάρκεια της θητείας του.

«Πρόκειται για προεδρία της ΕΕ, όχι απλώς για Κυπριακή Προεδρία», είπε. «Θα έστελνε ένα θετικό μήνυμα για τις σχέσεις ΕΕ – Τουρκίας.»

Ο Κύπριος ηγέτης δήλωσε επίσης ότι οι ειρηνευτικές συνομιλίες με την Τουρκία θα πρέπει να επαναρχίσουν, μετά την εκλογή του «ανθρώπου υπέρ της λύσης» Τουφάν Έρχιουρμαν ως ηγέτη της τουρκοκυπριακής κοινότητας τον περασμένο μήνα, γεγονός που αναζωπύρωσε τις ελπίδες για πρόοδο στις διαπραγματεύσεις.

Είπε ότι οι διαπραγματεύσεις θα πρέπει να συνεχιστούν από το σημείο που σταμάτησαν στο Κραν-Μοντανά το 2017, αντί να ξεκινήσουν από το μηδέν. «Φτάσαμε τόσο κοντά… Αν ξεκινήσουμε από εκεί που σταματήσαμε, είναι εφικτό», δήλωσε ο Χριστοδουλίδης.

Χαιρέτισε επίσης τον διορισμό του πρώην επιτρόπου της ΕΕ Γιοχάνες Χαν ως Ειδικού Απεσταλμένου για να επανεκκινήσει τις ειρηνευτικές προσπάθειες δεκαετιών. Οι Βρυξέλλες πρέπει «να καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων», είπε, καθώς μόνο η ΕΕ μπορεί να προσφέρει στην Άγκυρα αρκετά ισχυρά κίνητρα ώστε να καταστεί μια συμφωνία ελκυστική.

Σημείωσε ότι η ΕΕ και η Τουρκία χρειάζεται να κάνουν μικρά βήματα για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης. «Μπορούμε να ξεκινήσουμε με τη φιλελευθεροποίηση των θεωρήσεων εισόδου για τους Τούρκους επιχειρηματίες. Και ταυτόχρονα, η Τουρκία να ανοίξει ένα λιμάνι για πλοία με κυπριακή σημαία. Από το 1987, κανένα πλοίο με κυπριακή σημαία δεν μπορεί να προσεγγίσει την Τουρκία. Βήμα-βήμα, ώστε να δούμε το όφελος αυτών των θετικών εξελίξεων.»

Ωστόσο, ο Χριστοδουλίδης ενδέχεται να συναντήσει εμπόδια από τους ομολόγους του, καθώς ορισμένες χώρες έχουν στο παρελθόν αντιταχθεί στη σύσφιξη των σχέσεων με την Τουρκία. «Η [Ευρωπαϊκή] Επιτροπή μπορεί να είναι προετοιμασμένη. Δεν είμαι βέβαιος αν τα κράτη μέλη είναι ή αν κρύβονται πίσω από την Κύπρο», είπε.