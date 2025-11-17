Στα βήματα που μπορούν να ληφθούν βραχυπρόθεσμα χωρίς να ξεφεύγουν από τον στόχο μιας συνολικής λύσης στο νησί αναφέρθηκε σε ανάρτησή του ο πρώην ηγέτης των Τ/κ Μουσταφά Ακιντζί, με αφορμή την ανακοίνωση για την πρώτη συνάντηση Χριστοδουλίδη – Έρχιουρμαν που θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Πέμπτη.

Συγκεκριμένα, αναφέρεται στον τερματισμό της ταλαιπωρίας στα σημεία διέλευσης, στην επανέναρξη του προγράμματος εκπαίδευσης για την Ειρήνη «Imagine» και στη συνέχιση των εργασιών της Επιτροπής εναρμόνισης με το κοινοτικό κεκτημένο.

Στην Κύπρο, είπε, «το βασικό είναι μια λύση βασισμένη στην πολιτική ισότητα, μια τάξη πραγμάτων στην οποία οι δύο κοινότητες θα ζουν με ασφάλεια και η ένταξη ολόκληρου του νησιού στο διεθνές δίκαιο».

Αναφέρθηκε ακόμα στη σημασία της εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο κοινοτήτων και στην ένταξη ολόκληρου του νησιού στο διεθνές δίκαιο και την εξάλειψη της αβεβαιότητας για το μέλλον.

Σχετικά με τα οδοφράγματα, ο κ. Ακιντζί είπε ότι η βελτίωση των σημείων διέλευσης και η δημιουργία νέων σημείων διέλευσης θα αποτελέσουν «ένα θετικό ξεκίνημα για την εξάλειψη της κυκλοφοριακής συμφόρησης», ενώ αναφέρθηκε στη σημασία του προγράμματος Imagine για την οικοδόμηση της ειρήνης για την νέα γενιά.

Υποστήριξε ότι λόγω ενεργειών της ε/κ πλευράς έχουν ανασταλεί οι εργασίες της Ad hoc επιτροπής της ΕΕ, η οποία συστάθηκε με σκοπό την προώθηση της εναρμόνισης της τουρκοκυπριακής κοινότητας με την ΕΕ και αναφέρθηκε στη σημασία της επανέναρξης των εργασιών της εν λόγω επιτροπής και το καλό των Τ/κ αλλά και για το μέλλον του νησιού.

ΚΥΠΕ