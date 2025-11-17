Η Κυπριακή Δημοκρατία υπέγραψε σήμερα 14/11, τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Προστασία του Επαγγέλματος του Δικηγόρου, μέσω του Μόνιμου Αντιπροσώπου της στο Στρασβούργο. Πρόκειται για ένα σημαντικό νομικό κείμενο του ΣτΕ, το οποίο θέτει εγγυήσεις για την ανεξαρτησία, την ασφάλεια και τα δικαιώματα των δικηγόρων κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, σε ανακοίνωση του, επισημαίνει ότι η υπογραφή της Σύμβασης αποτελεί ουσιαστικό βήμα ενίσχυσης του Κράτους Δικαίου, καθώς το νέο πλαίσιο διασφαλίζει ότι οι δικηγόροι μπορούν να εκτελούν το έργο τους χωρίς παρεμβάσεις και με πλήρη σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών. Η Σύμβαση παράλληλα εδραιώνει υψηλά πρότυπα επαγγελματικής δεοντολογίας, αναγνωρίζοντας τον ρόλο των δικηγόρων στην εύρυθμη δημοκρατική λειτουργία.

Με την υπογραφή, η Κύπρος γίνεται το 23ο κράτος που προσχωρεί στη Σύμβαση. Η πρόθεση της Δημοκρατίας είχε ανακοινωθεί για πρώτη φορά από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας σε εκδήλωση του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου στις 8 Σεπτεμβρίου 2025, ενώ η σχετική πρόταση εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 17 Σεπτεμβρίου 2025.